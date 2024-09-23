مصطفى يلتقي وزراء خارجية الجزائر وبلغاريا وماليزيا وفرسان مالطا وترينيداد وتوباغو

(MENAFN
- Palestine News Network
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- بحث معهم حشد المواقف وتعزيز الجهود لوقف العدوان والمساعي لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
نيويورك /PNN-
التقى رئيس الوزراء وزير
الخارجية محمد مصطفى، على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79، وزراء خارجية الجزائر أحمد عطاف، وبلغاريا إيفان كوندوف، وماليزيا محمد حسن، وفرسان مالطا ريكاردو باتيرنو، وترينيداد وتوباغو أميري براون، كل على حدة.
وبحث مصطفى مع وزراء الخارجية، حشد المواقف وتعزيز الجهود لوقف عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة، والمساعي في نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وحصاد المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين.
كما بحث رئيس الوزراء مع وزراء الخارجية، آليات تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المستند على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، من أجل إنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد مصطفى خلال اللقاءات أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك على المستوى الرسمي والشعبي.
ووقع رئيس الوزراء، مع وزير خارجية ترينيداد وتوباغو أميري براون، إعلان مشترك لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة فلسطين وجمهورية ترينيداد وتوباغو، وتطوير أواصر الصداقة والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين والشعبين
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