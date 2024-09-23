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مصطفى يلتقي وزراء خارجية الجزائر وبلغاريا وماليزيا وفرسان مالطا وترينيداد وتوباغو

9/23/2024 2:13:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) - بحث معهم حشد المواقف وتعزيز الجهود لوقف العدوان والمساعي لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
نيويورك /PNN-
التقى رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد مصطفى، على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79، وزراء خارجية الجزائر أحمد عطاف، وبلغاريا إيفان كوندوف، وماليزيا محمد حسن، وفرسان مالطا ريكاردو باتيرنو، وترينيداد وتوباغو أميري براون، كل على حدة.

وبحث مصطفى مع وزراء الخارجية، حشد المواقف وتعزيز الجهود لوقف عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة، والمساعي في نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وحصاد المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين.

كما بحث رئيس الوزراء مع وزراء الخارجية، آليات تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المستند على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، من أجل إنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد مصطفى خلال اللقاءات أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك على المستوى الرسمي والشعبي.

ووقع رئيس الوزراء، مع وزير خارجية ترينيداد وتوباغو أميري براون، إعلان مشترك لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة فلسطين وجمهورية ترينيداد وتوباغو، وتطوير أواصر الصداقة والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين والشعبين



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