الطقس: الحرارة أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN-ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم الاثنين غائما جزئيا إلى غائم، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو باردا نسبيا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج .

ويوم غد الثلاثاء، يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

والأربعاء، يكون الجو صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

ويوم الخميس المقبل، يكون الجو صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية