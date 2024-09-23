استشهاد أربعة أطفال ووالدتهم في قصف للاحتلال استهدف منزلا بدير البلح

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة /PNN- استشهد خمسة مواطنين بينهم أطفال، وأصيب آخرون، فجر اليوم الاثنين، في قصف
للاحتلال الإسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة.
وذكرت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا لعائلة أبو سمك في محيط مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، ما أدى إلى استشهاد أربعة أطفال ووالدتهم وإصابة آخرين.
كما أطلقت مروحيات الاحتلال النار تجاه منازل المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، في حين جددت مدفعية الاحتلال قصفها العنيف للأحياء الجنوبية الغربية لمدينة غزة.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,431 مواطنا، وإصابة 95,818 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
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