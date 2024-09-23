استشهاد أربعة أطفال ووالدتهم في قصف للاحتلال استهدف منزلا بدير البلح

MENAFN - Palestine News ) غزة /PNN- استشهد خمسة مواطنين بينهم أطفال، وأصيب آخرون، فجر اليوم الاثنين، في للاحتلال الإسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا لعائلة أبو سمك في محيط شهداء الأقصى بدير البلح، ما أدى إلى استشهاد أربعة أطفال ووالدتهم وإصابة آخرين.

كما أطلقت مروحيات الاحتلال النار تجاه منازل المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، في حين جددت مدفعية الاحتلال قصفها العنيف للأحياء الجنوبية الغربية لمدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,431 مواطنا، وإصابة 95,818 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.