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الاحتلال يعتقل شابين من رام الله

9/23/2024 2:13:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابين
من محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية , بأن قوات الاحتلال
اعتقلت عبد الرحمن جبر أبو عليا (30 عاما) من قرية المغير شرق رام الله، وطارق علي ملاح (22 عاما) من بلدة بيتونيا غربا، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

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