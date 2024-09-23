الاحتلال يعتقل شابين من رام الله

وأفادت مصادر أمنية , بأن قوات الاحتلال اعتقلت عبد الرحمن جبر أبو عليا (30 عاما) من قرية المغير شرق رام الله، وطارق علي ملاح (22 عاما) من بلدة بيتونيا غربا، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

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