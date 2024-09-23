الاحتلال يعتقل شابين من رام الله
التاريخ
9/23/2024 2:13:41 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابين
من محافظة رام الله والبيرة.
وأفادت مصادر أمنية , بأن قوات الاحتلال
اعتقلت عبد الرحمن جبر أبو عليا (30 عاما) من قرية المغير شرق رام الله، وطارق علي ملاح (22 عاما) من بلدة بيتونيا غربا، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.
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