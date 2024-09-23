محمد بن راشد: كل عام والسعودية في خير وعز ورفعة

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : "نبارك للمملكة العربية السعودية وشعبها وملكها وولي عهدها الأمين اليوم الوطني.. كل عام والمملكة في خير وعز ورفعة..وأمن وأمان".

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