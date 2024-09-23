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محمد بن راشد: كل عام والسعودية في خير وعز ورفعة

9/23/2024 2:13:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" المملكة العربية السعودية وشعبها وملكها وولي عهدها باليوم الوطني السعودي.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : "نبارك للمملكة العربية السعودية وشعبها وملكها وولي عهدها الأمين اليوم الوطني..
كل عام والمملكة في خير وعز ورفعة..وأمن وأمان".

وأضاف سموه " نسأل الله أن يديم محبتنا..وأخوتنا..وعلاقاتنا الراسخة..وأن يجعل الشعبين الشقيقين في مسيرة خير وتنمية مستمرة .. مستقرة .. متسارعة بإذن الله".

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