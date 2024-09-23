الطفيلة..عطوة اعتراف إثر مشاجرة بين آل المهايرة

MENAFN - Khaberni) خبرني - أفضت جهود عشائرية في محافظة الطفيلة جنوبي الأردن، مساء الأحد، الى عطوة اعتراف بين أبناء العمومة من آل المهايرة.

وتوجهت جاهة كبيرة من شيوخ ووجهاء المحافظة وعلى رأسهم

رئيس مجلس إصلاح الطفيلة الشيخ مصطفى العوران إلى ديوان آل المهايرة على إثر إصابة تعرض لها محمد سالم المهايرة من قبل فرات أحمد المهايرة أدخل على إثرها المستشفى وما زال يمكث فيها حتى الآن.

وكان في استقبال الجاهة

عدد كبير من شيوخ ووجهاء وأنسباء وأصدقاء آل المهايرة.

وجاء الرد على لسان والد المصاب

الدكتور سالم فرحان المهايرة في إعطاء عطوة عشائرية لمدة شهر مع الالتزام في البنود والالتزامات الواردة في صك العطوة.