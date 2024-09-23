الطفيلة..عطوة اعتراف إثر مشاجرة بين آل المهايرة

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- Khaberni) خبرني - أفضت جهود عشائرية في محافظة الطفيلة جنوبي الأردن، مساء الأحد، الى عطوة اعتراف بين أبناء العمومة من آل المهايرة.
وتوجهت جاهة كبيرة من شيوخ ووجهاء المحافظة وعلى رأسهم
رئيس مجلس إصلاح الطفيلة الشيخ مصطفى العوران إلى ديوان آل المهايرة على إثر إصابة تعرض لها محمد سالم المهايرة من قبل فرات أحمد المهايرة أدخل على إثرها المستشفى وما زال يمكث فيها حتى الآن.
وكان في استقبال الجاهة
عدد كبير من شيوخ ووجهاء وأنسباء وأصدقاء آل المهايرة.
وجاء الرد على لسان والد المصاب
الدكتور سالم فرحان المهايرة في إعطاء عطوة عشائرية لمدة شهر مع الالتزام في البنود والالتزامات الواردة في صك العطوة.
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