محمد بن زايد: الإمارات والسعودية تربطهما وشائج تاريخية راسخة

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : "أهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأهلنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني، متمنياً للمملكة دوام الفرحة ومزيداً من التقدم والعز والمنعة".



وأضاف سموه "الإمارات والسعودية تربطهما وشائج تاريخية راسخة من الأخوة والمحبة، ويجمعهما العمل من أجل التنمية والازدهار لشعبيهما وشعوب المنطقة، ويتجهان إلى المستقبل بطموح وثقة".

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