محمد بن زايد: الإمارات والسعودية تربطهما وشائج تاريخية راسخة

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني السعودي.
وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : "أهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأهلنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني، متمنياً للمملكة دوام الفرحة ومزيداً من التقدم والعز والمنعة".
وأضاف سموه "الإمارات والسعودية تربطهما وشائج تاريخية راسخة من الأخوة والمحبة، ويجمعهما العمل من أجل التنمية والازدهار لشعبيهما وشعوب المنطقة، ويتجهان إلى المستقبل بطموح وثقة".
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