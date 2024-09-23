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الدوري الإنجليزي: (أرسنال) يفرض التعادل على (مانشستر سيتي) بهدفين لكل منهما

9/23/2024 12:05:21 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 22 - 9 (كونا) -- نجح فريق (أرسنال) في العودة بنقطة ثمينة من ملعب (الاتحاد) بعدما فرض التعادل بهدفين لمثلهما على مضيفه (مانشستر سيتي) في قمة الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي الممتاز والتي جرت اليوم الاحد.
وكان التقدم من نصيب اصحاب الارض عبر المهاجم النرويجي ايرلينغ هالاند الذي افتتح النتيجة مبكرا وتحديدا عند الدقيقة التاسعة.
وتمكن المدافع الإيطالي ريكاردو كلافيوري من تعديل الكفة للضيوف في الدقيقة 22 قبل ان يضيف زميله البرازيلي غابرييل الهدف الثاني في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الاول.
ورغم هذا التفوق في النتيجة تعرض (أرسنال) لضربة موجعة عندما اشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء ثانية في وجه الجناح البلجيكي لياندرو تروسار في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الاول.
وخلال الشوط الثاني تحمل الضيوف عبء المباراة بسبب التفوق العددي والفني للاعبي السيتي الذين لم يتمكنوا من تعديل النتيجة حتى الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة بهدف احرزه المدافع الإنجليزي جون ستونز.
وفي مباراة اخرى اقيمت اليوم ايضا تعادل (برايتون) على ارضه بهدفين لمثلهما امام (نوتنغهام فورست) الذي لعب آخر عشر دقائق من المباراة بعشرة لاعبين بعد تعرض وسط ميدانه الإنجليزي مورغن غيبز وايت للطرد بعد تلقيه بطاقتين صفراوين.
ورغم تعادله اليوم حافظ (السيتي) على صدارة الدوري برصيد 13 نقطة متقدما بنقطة واحدة على كل من (ليفربول) و (استون فيلا) على التوالي بينما يحتل (أرسنال) المركز الرابع بمجموع 11 نقطة. (النهاية) م ر ن / م م ج

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