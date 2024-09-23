الدوري الإنجليزي: (أرسنال) يفرض التعادل على (مانشستر سيتي) بهدفين لكل منهما

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 22 - 9 (كونا) -- نجح فريق (أرسنال) في العودة بنقطة ثمينة من ملعب (الاتحاد) بعدما فرض التعادل بهدفين لمثلهما على مضيفه (مانشستر سيتي) في قمة الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي الممتاز والتي جرت اليوم الاحد.
وكان التقدم من نصيب اصحاب الارض عبر المهاجم النرويجي ايرلينغ هالاند الذي افتتح النتيجة مبكرا وتحديدا عند الدقيقة التاسعة.
وتمكن المدافع الإيطالي ريكاردو كلافيوري من تعديل الكفة للضيوف في الدقيقة 22 قبل ان يضيف زميله البرازيلي غابرييل الهدف الثاني في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الاول.
ورغم هذا التفوق في النتيجة تعرض (أرسنال) لضربة موجعة عندما اشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء ثانية في وجه الجناح البلجيكي لياندرو تروسار في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الاول.
وخلال الشوط الثاني تحمل الضيوف عبء المباراة بسبب التفوق العددي والفني للاعبي السيتي الذين لم يتمكنوا من تعديل النتيجة حتى الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة بهدف احرزه المدافع الإنجليزي جون ستونز.
وفي مباراة اخرى اقيمت اليوم ايضا تعادل (برايتون) على ارضه بهدفين لمثلهما امام (نوتنغهام فورست) الذي لعب آخر عشر دقائق من المباراة بعشرة لاعبين بعد تعرض وسط ميدانه الإنجليزي مورغن غيبز وايت للطرد بعد تلقيه بطاقتين صفراوين.
ورغم تعادله اليوم حافظ (السيتي) على صدارة الدوري برصيد 13 نقطة متقدما بنقطة واحدة على كل من (ليفربول) و (استون فيلا) على التوالي بينما يحتل (أرسنال) المركز الرابع بمجموع 11 نقطة. (النهاية) م ر ن / م م ج
MENAFN23092024000071011013ID1108702303
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.