الزعيم اليساري ديساناياكي يفوز بالانتخابات الرئاسية في سريلانكا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيودلهي - 22 - 9 (كونا) -- أعلنت لجنة الانتخابات في سريلانكا اليوم الأحد فوز الزعيم اليساري أنورا كومارا ديساناياكي بالانتخابات الرئاسية السريلانكية.
وجاء هذا الإعلان بعد الجولة الثانية من فرز الأصوات إذ لم يتمكن أي مرشح من الفوز بنسبة 50 بالمئة في الجولة الأولى من فرز الاصوات.
ودعا ديساناياكي وهو زعيم حزب "جاناتا فيموكثي بيرامونا" الماركسي والمرشح الرئاسي لجبهة "قوة الشعب الوطني" إلى التضامن الوطني من أجل تحقيق آمال الموطنين.
وحصل ديساناياكي على 31ر42 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى من الفرز فيما فاز أقرب منافس له (ساجيث بريماداسا) بنسبة 76ر32 بالمئة كما حصل الرئيس المنتهية ولايته رانيل ويكريمسينغه على 27ر17 بالمئة من الأصوات وحصل نامال راجاباكسا على 57ر2 بالمئة من الأصوات فيما فاز أريانثيران باكياسلفام ب 7ر1 بالمئة من الأصوات.
وفي الجولة الثانية من فرز الاصوات والتي كانت ضرورية حيث لم يتجاوز أي مرشح 50 بالمئة من الأصوات حيث اعتبر فيه مرشحين حصلا على اكبر قدر من الاصوات حصل ديساناياكي على 264ر105 صوتا بنسبة 54ر38 بالمئة فيما حصل (ساجيث بريماداسا) على 867ر167 صوتا بنسبة 46ر61 بالمئة وفي النتيجة النهائية حصل (ديساناياكي) على 89ر55 بالمئة ب 179ر740ر5 صوتا في حين حصل ساجيث بريماداسا أقرب منافس له على 902ر530ر4 صوتا وذلك 11ر44 بالمئة.
ومن المتوقع أن يؤدي الرئيس الجديد اليمين يوم الاثنين.
وفي رسالة على حسابه في تطبيق (اكس) عقب اعلان فوزه قال ديساناياكي إن الإنجاز الكبير الذي حققه ليس نتيجة عمل شخص واحد بل نتيجة جهد جماعي لمئات الآلاف.
كما تذكر تضحيات العديد من الأشخاص الذين بذلوا عرقهم ودموعهم وحتى حياتهم من أجل هذه القضية وتعهد بانه لا ينسى تضحياتهم وان الملايين من العيون المليئة بالأمل والتوقعات تدفعه إلى الأمام واكد اهمية وحدة السنهاليين والتاميل والمسلمين وجميع السريلانكيين لبداية جديدة.
وعقدت سريلانكا أمس الانتخابات الرئاسية لأول مرة بعد الاحتجاجات العارمة الشعبية التي اطاحت بالحكومة بقيادة رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا عام 2022. (النهاية)
أ ت ك / ه س ص
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