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الزعيم اليساري ديساناياكي يفوز بالانتخابات الرئاسية في سريلانكا

9/23/2024 12:05:21 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 22 - 9 (كونا) -- أعلنت لجنة الانتخابات في سريلانكا اليوم الأحد فوز الزعيم اليساري أنورا كومارا ديساناياكي بالانتخابات الرئاسية السريلانكية.
وجاء هذا الإعلان بعد الجولة الثانية من فرز الأصوات إذ لم يتمكن أي مرشح من الفوز بنسبة 50 بالمئة في الجولة الأولى من فرز الاصوات.
ودعا ديساناياكي وهو زعيم حزب "جاناتا فيموكثي بيرامونا" الماركسي والمرشح الرئاسي لجبهة "قوة الشعب الوطني" إلى التضامن الوطني من أجل تحقيق آمال الموطنين.
وحصل ديساناياكي على 31ر42 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى من الفرز فيما فاز أقرب منافس له (ساجيث بريماداسا) بنسبة 76ر32 بالمئة كما حصل الرئيس المنتهية ولايته رانيل ويكريمسينغه على 27ر17 بالمئة من الأصوات وحصل نامال راجاباكسا على 57ر2 بالمئة من الأصوات فيما فاز أريانثيران باكياسلفام ب 7ر1 بالمئة من الأصوات.
وفي الجولة الثانية من فرز الاصوات والتي كانت ضرورية حيث لم يتجاوز أي مرشح 50 بالمئة من الأصوات حيث اعتبر فيه مرشحين حصلا على اكبر قدر من الاصوات حصل ديساناياكي على 264ر105 صوتا بنسبة 54ر38 بالمئة فيما حصل (ساجيث بريماداسا) على 867ر167 صوتا بنسبة 46ر61 بالمئة وفي النتيجة النهائية حصل (ديساناياكي) على 89ر55 بالمئة ب 179ر740ر5 صوتا في حين حصل ساجيث بريماداسا أقرب منافس له على 902ر530ر4 صوتا وذلك 11ر44 بالمئة.
ومن المتوقع أن يؤدي الرئيس الجديد اليمين يوم الاثنين.
وفي رسالة على حسابه في تطبيق (اكس) عقب اعلان فوزه قال ديساناياكي إن الإنجاز الكبير الذي حققه ليس نتيجة عمل شخص واحد بل نتيجة جهد جماعي لمئات الآلاف.
كما تذكر تضحيات العديد من الأشخاص الذين بذلوا عرقهم ودموعهم وحتى حياتهم من أجل هذه القضية وتعهد بانه لا ينسى تضحياتهم وان الملايين من العيون المليئة بالأمل والتوقعات تدفعه إلى الأمام واكد اهمية وحدة السنهاليين والتاميل والمسلمين وجميع السريلانكيين لبداية جديدة.
وعقدت سريلانكا أمس الانتخابات الرئاسية لأول مرة بعد الاحتجاجات العارمة الشعبية التي اطاحت بالحكومة بقيادة رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا عام 2022. (النهاية)

أ ت ك / ه س ص



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