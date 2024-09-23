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وفد نادي الطموح الكويتي يعود إلى البلاد بعد إحرازه 8 ميداليات في بطولة هليوبوليس الدولية لذوي الإعاقة

9/23/2024 12:05:19 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 9 (كونا) -- عاد إلى البلاد مساء اليوم الأحد وفد نادي الطموح الرياضي الكويتي للإعاقات الذهنية بعد مشاركته المميزة في بطولة هليوبوليس الدولية الخامسة للأشخاص ذوي الإعاقة التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة وحصد خلالها على 8 ميداليات (6 ذهبيات وفضية وبرونزية).
وحظي الوفد باستقبال حافل في مطار الكويت الدولي بحضور مجلس إدارة نادي الطموح وممثلين عن الهيئة العامة للرياضة وأولياء أمور وأسر اللاعبين.
وقال رئيس الوفد فهد السهلي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذا الإنجاز يعكس مستوى الرعاية والدعم الذي يحظى به ذوو الإعاقة الذهنية في الكويت مشيدا بأداء اللاعبين والتزامهم خلال البطولة معربا عن تقديره للجهات المصرية على حسن التنظيم.
من جانبه أعرب اللاعب محسن المشموم الفائز بميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية عن سعادته بهذا الإنجاز الذي وصفه بالثمرة الحقيقية لجهود اللاعبين والجهاز الفني والإداري.
وقدم المشموم شكره للنادي على الدعم المتواصل مؤكدا عزمه على مواصلة التدريبات لتحقيق المزيد من الإنجازات.
من جهته أشاد المدرب بلال الهمامي بأداء اللاعبين وحماسهم مشيرا إلى سيطرتهم على المراكز الأولى في سباقات ألعاب القوى فضلا عن تألقهم في منافسات كرة الطاولة حيث حققوا الذهبية والفضية في النهائي الذي كان كويتيا خالصا.
وشارك وفد النادي بثلاثة لاعبين هم محسن المشموم وحسن المطوع في كرة الطاولة وألعاب القوى (سباقا 100 و 200 متر) ومحمد العتيبي في ألعاب القوى (سباقا 100 و200 متر).
وحصل كل من المشموم والعتيبي والمطوع على الذهبية في (سباق 100 متر) كما حصل العتيبي والمشموم على الذهبية في (سباق 200) أما المطوع فحصل على (البرونزية).
وحصل المطوع على ذهبية في منافسات كرة الطاولة والمشموم على الميدالية الفضية.
وانطلقت البطولة يوم الخميس الماضي في مدينة الشروق بالقاهرة بمشاركة 244 لاعبا يمثلون 20 ناديا من بينهم نادي الطموح الكويتي الرياضي للإعاقات الذهنية الذي شارك في منافسات كرة الطاولة وألعاب القوى. (النهاية)

ع ي س


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