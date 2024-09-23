وفد نادي الطموح الكويتي يعود إلى البلاد بعد إحرازه 8 ميداليات في بطولة هليوبوليس الدولية لذوي الإعاقة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 22 - 9 (كونا) -- عاد إلى البلاد مساء اليوم الأحد وفد نادي الطموح الرياضي
الكويتي للإعاقات الذهنية بعد مشاركته المميزة في بطولة هليوبوليس الدولية الخامسة للأشخاص ذوي الإعاقة التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة وحصد خلالها على 8 ميداليات (6 ذهبيات وفضية وبرونزية).
وحظي الوفد باستقبال حافل في مطار الكويت الدولي بحضور مجلس إدارة نادي الطموح وممثلين عن الهيئة العامة للرياضة وأولياء أمور وأسر اللاعبين.
وقال رئيس الوفد فهد السهلي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذا الإنجاز يعكس مستوى الرعاية والدعم الذي يحظى به ذوو الإعاقة الذهنية في الكويت مشيدا بأداء اللاعبين والتزامهم خلال البطولة معربا عن تقديره للجهات المصرية على حسن التنظيم.
من جانبه أعرب اللاعب محسن المشموم الفائز بميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية عن سعادته بهذا الإنجاز الذي وصفه بالثمرة الحقيقية لجهود اللاعبين والجهاز الفني والإداري.
وقدم المشموم شكره للنادي على الدعم المتواصل مؤكدا عزمه على مواصلة التدريبات لتحقيق المزيد من الإنجازات.
من جهته أشاد المدرب بلال الهمامي بأداء اللاعبين وحماسهم مشيرا إلى سيطرتهم على المراكز الأولى في سباقات ألعاب القوى فضلا عن تألقهم في منافسات كرة الطاولة حيث حققوا الذهبية والفضية في النهائي الذي كان كويتيا خالصا.
وشارك وفد النادي بثلاثة لاعبين هم محسن المشموم وحسن المطوع في كرة الطاولة وألعاب القوى (سباقا 100 و 200 متر) ومحمد العتيبي في ألعاب القوى (سباقا 100 و200 متر).
وحصل كل من المشموم والعتيبي والمطوع على الذهبية في (سباق 100 متر) كما حصل العتيبي والمشموم على الذهبية في (سباق 200) أما المطوع فحصل على (البرونزية).
وحصل المطوع على ذهبية في منافسات كرة الطاولة والمشموم على الميدالية الفضية.
وانطلقت البطولة يوم الخميس الماضي في مدينة الشروق بالقاهرة بمشاركة 244 لاعبا يمثلون 20 ناديا من بينهم نادي الطموح الكويتي الرياضي للإعاقات الذهنية الذي شارك في منافسات كرة الطاولة وألعاب القوى. (النهاية)
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