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(الداخلية) الكويتية: ضبط 434 مخالفا لقانون الإقامة والعمل من جنسيات مختلفة خلال أسبوع من الحملات المفاجئة

9/23/2024 12:05:18 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة اليوم الأحد ضبط 434 مخالفا لقانون الإقامة والعمل من جنسيات مختلفة خلال أسبوع من الحملات الأمنية المفاجئة بجميع المحافظات.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي إن ذلك يأتي في إطار الجهود الأمنية المكثفة لضبط المخالفين خاصة من لم يستفيدوا من المهلة الممنوحة لتعديل أوضاعهم.
وبينت أن جميع المخالفين أحيلوا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإبعادهم عن البلاد مؤكدة استمرار الحملات الأمنية لضبط المخالفين حرصا منها على تطبيق القانون.
وشددت على أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى القضاء على جميع المخالفات والتجاوزات المتعلقة بقوانين الإقامة والعمل مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وفي أغسطس الماضي أكد المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية العميد يوسف الأيوب في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن عدد مخالفي الإقامة المستفيدين من المهلة التي منحتها الوزارة في شهر مارس من العام الحالي من تعديل "وضع أو مغادرة" تجاوز 65 ألفا مشيرا إلى أن أكثر المناطق الذين تم ضبط المخالفين فيها هي "المهبوله وجليب الشيوخ".
وقال الأيوب حينئذ إن المهلة التي منحت لمخالفي قانون الإقامة ولائحته التنفيذية وتعديل أوضاعهم (من 14 مارس حتى 30 يونيو 2024) جاءت ترسيخا للدور الإنساني المعهود لدولة الكويت على جميع المستويات وتلبية لرسالتها السامية باعتبارها مركزا للعمل الانساني. (النهاية)

ع ج ر



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