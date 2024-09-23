(الداخلية) الكويتية: ضبط 434 مخالفا لقانون الإقامة والعمل من جنسيات مختلفة خلال أسبوع من الحملات المفاجئة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 22 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة اليوم الأحد ضبط 434 مخالفا لقانون الإقامة والعمل من جنسيات مختلفة خلال أسبوع من الحملات الأمنية المفاجئة بجميع المحافظات.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي إن ذلك يأتي في إطار الجهود الأمنية المكثفة لضبط المخالفين خاصة من لم يستفيدوا من المهلة الممنوحة لتعديل أوضاعهم.
وبينت أن جميع المخالفين أحيلوا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإبعادهم عن البلاد مؤكدة استمرار الحملات الأمنية لضبط المخالفين حرصا منها على تطبيق القانون.
وشددت على أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى القضاء على جميع المخالفات والتجاوزات المتعلقة بقوانين الإقامة والعمل مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وفي أغسطس الماضي أكد المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية العميد يوسف الأيوب في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن عدد مخالفي الإقامة المستفيدين من المهلة التي منحتها الوزارة في شهر مارس من العام الحالي من تعديل "وضع أو مغادرة" تجاوز 65 ألفا مشيرا إلى أن أكثر المناطق الذين تم ضبط المخالفين فيها هي "المهبوله وجليب الشيوخ".
وقال الأيوب حينئذ إن المهلة التي منحت لمخالفي قانون الإقامة ولائحته التنفيذية وتعديل أوضاعهم (من 14 مارس حتى 30 يونيو 2024) جاءت ترسيخا للدور الإنساني المعهود لدولة الكويت على جميع المستويات وتلبية لرسالتها السامية باعتبارها مركزا للعمل الانساني. (النهاية)
ع ج ر
MENAFN23092024000071011013ID1108702300
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.