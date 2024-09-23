(الكويت) يفوز على اليرموك (3-1) في اختتام الجولة الخامسة من دوري زين الممتاز لكرة القدم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 22 - 9 (كونا) -- فاز فريق نادي الكويت لكرة القدم
اليوم الأحد على نظيره اليرموك بثلاثة أهداف لهدف في اختتام مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري
المحلي الممتاز (دوري زين).
وسجل أهداف الكويت اللاعب يحيى جبران (هدفان) في الدقيقتين الـ17 والـ82 ثم أضاف زميله يوسف ناصر الهدف الثالث في الدقيقة الـ97 فيما سجل لليرموك اللاعب ماريو فونتانيلا في الدقيقة الـ39.
وبهذه النتيجة استعاد (الكويت) صدارة الترتيب بوصوله للنقطة الـ15 بفارق الأهداف عن (العربي) في حين أبقى (اليرموك) على نقطتين يشغل بهما المركز الأخير.
وأسفرت نتائج الجولة عن فوز فرق الكويت والعربي والتضامن على اليرموك وخيطان والنصر فيما تعادل كاظمة مع القادسية والسالمية مع الفحيحيل. (النهاية)
س ع د
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