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(الكويت) يفوز على اليرموك (3-1) في اختتام الجولة الخامسة من دوري زين الممتاز لكرة القدم

9/23/2024 12:05:18 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 9 (كونا) -- فاز فريق نادي الكويت لكرة القدم اليوم الأحد على نظيره اليرموك بثلاثة أهداف لهدف في اختتام مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المحلي الممتاز (دوري زين).
وسجل أهداف الكويت اللاعب يحيى جبران (هدفان) في الدقيقتين الـ17 والـ82 ثم أضاف زميله يوسف ناصر الهدف الثالث في الدقيقة الـ97 فيما سجل لليرموك اللاعب ماريو فونتانيلا في الدقيقة الـ39.
وبهذه النتيجة استعاد (الكويت) صدارة الترتيب بوصوله للنقطة الـ15 بفارق الأهداف عن (العربي) في حين أبقى (اليرموك) على نقطتين يشغل بهما المركز الأخير.
وأسفرت نتائج الجولة عن فوز فرق الكويت والعربي والتضامن على اليرموك وخيطان والنصر فيما تعادل كاظمة مع القادسية والسالمية مع الفحيحيل. (النهاية)

س ع د


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