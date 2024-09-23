لبنان: ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على الجنوب إلى 3 قتلى و 5 جرحى

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 22 - 9 (كونا) -- أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد على مناطق وبلدات في الجنوب اللبناني إلى ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح.
وقال مركز عمليات الطوارئ في بيان ان غارة معادية لطيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة (المالكية) في الجنوب أدت الى مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح نقلوا على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وأضاف المركز ان غارة أخرى للاحتلال الإسرائيلي شنت على بلدة (الخيام) جنوبا أدت الى مقتل شخص واحد.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية ان بلدة (رب ثلاثين) وأطراف بلدتي (مركبا) و(حولا) من جهة (وادي هونين) تعرضت لقصف مدفعي بقنابل الفوسفور الحارقة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مخلفا أضرارا مادية كبيرة إضافة إلى تحليق طيرانه الاستطلاعي والمسير بشكل مكثف فوق قرى قضاء (صور) و(بنت جبيل).
وكان مركز عمليات طوارئ الصحة العامة أعلن في وقت سابق اليوم ان الحصيلة الأولية للغارة التي شنها طيران الاحتلال على بلدة (عيترون) جنوب لبنان أدت إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح. (النهاية)
ف ز / ر س
MENAFN23092024000071011013ID1108702298
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.