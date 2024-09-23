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لبنان: ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على الجنوب إلى 3 قتلى و 5 جرحى

9/23/2024 12:05:17 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 22 - 9 (كونا) -- أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد على مناطق وبلدات في الجنوب اللبناني إلى ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح.
وقال مركز عمليات الطوارئ في بيان ان غارة معادية لطيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة (المالكية) في الجنوب أدت الى مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح نقلوا على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وأضاف المركز ان غارة أخرى للاحتلال الإسرائيلي شنت على بلدة (الخيام) جنوبا أدت الى مقتل شخص واحد.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية ان بلدة (رب ثلاثين) وأطراف بلدتي (مركبا) و(حولا) من جهة (وادي هونين) تعرضت لقصف مدفعي بقنابل الفوسفور الحارقة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مخلفا أضرارا مادية كبيرة إضافة إلى تحليق طيرانه الاستطلاعي والمسير بشكل مكثف فوق قرى قضاء (صور) و(بنت جبيل).
وكان مركز عمليات طوارئ الصحة العامة أعلن في وقت سابق اليوم ان الحصيلة الأولية للغارة التي شنها طيران الاحتلال على بلدة (عيترون) جنوب لبنان أدت إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح. (النهاية)

ف ز / ر س



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