بمناسبة اليوم الوطني السعودي.. الداخلية السعودية تقيم فعاليات عز الوطن 3 بمشاركة هيئة الترفيه

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من خالد الشمري (حدث.مصور)
الرياض - 22 - 9 (كونا) -- نظمت وزارة الداخلية السعودية مساء اليوم الاحد فعاليات "عز الوطن 3" بمشاركة الهيئة العامة للترفيه وذلك احتفالا باليوم الوطني السعودي ال94 الذي يصادف يوم غد الاثنين.
والى جانب العرض العسكري في "عز الوطن 3" عرضت وزارة الداخلية مقتنيات ووثائق لها منذ توحيد المملكة وحتى وقتنا الحاضر منها اقدم وثيقة سفر تحمل اسم مملكة الحجاز وسلطنة نجد تعود لعهد الموحد الملك عبدالعزيز اضافة الى اقدم سيارة نجدة تعود للسبعينات الميلادية واقدم زي لرجال النجدة الى جانب ماتملكه من تقنيات حديثة ومتطورة. (النهاية)
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