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البيت الابيض: نبذل كل المساعي الممكنة لمنع تحول التوترات المتصاعدة الى حرب اقليمية شاملة

9/23/2024 12:05:16 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 22 – 9 (كونا) –- قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي اليوم الاحد ان الادارة الامريكية تبذل كل المساعي الممكنة لخفض التصعيد في لبنان من اجل تفادي اندلاع حرب اقليمية شاملة.
وقال كيربي في لقاء مع شبكة (ايه بي سي) الامريكية "تفعل كل ما في وسعنا لمحاولة منع تحول التوتر إلى حرب شاملة عبر الحدود اللبنانية".
واكد كيربي ان تجنب التصعيد "ليس امرا لا مفر منه" معربا عن اعتقاده بان الحل الدبلوماسي "لا يزال ممكنا".
واضاف "نحن نعتقد أن هناك اساليب أفضل من الحرب والتصعيد لمحاولة إعادة هؤلاء المواطنين الإسرائيليين إلى منازلهم في الشمال والحفاظ على أولئك الموجودين هناك من خطر الحرب في لبنان" رافضا اي خطط لفتح جبهة ثانية.
واكد مجددا عدم مشاركة الولايات المتحدة في تفجيرات اجهزة الاتصالات في لبنان مؤخرا "بأي شكل من الاشكال" مضيفا "نود أن نرى نهاية للحرب وايقاف اطلاق النار".
واشار الى ان واشنطن تراقب التوترات المتصاعدة في الشرق الاوسط خلال الاسبوع الماضي "بقلق كبير" وستسعى جاهدة لمنع تحولها الى حرب شاملة.
وتتزايد المخاوف من حرب شاملة في جنوب لبنان مع تزايد التوترات لاسيما بعد تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكية في بيروت الأسبوع الماضي.
ومنذ بدء الحرب على غزة قبل اكثر من 11 شهرا أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عدة جولات في منطقة الشرق الأوسط من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار. (النهاية)

أ م م / ف ا س



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