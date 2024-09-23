البيت الابيض: نبذل كل المساعي الممكنة لمنع تحول التوترات المتصاعدة الى حرب اقليمية شاملة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 22 – 9 (كونا) –- قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي اليوم الاحد ان الادارة الامريكية تبذل كل المساعي الممكنة لخفض التصعيد في لبنان من اجل تفادي اندلاع حرب اقليمية شاملة.
وقال كيربي في لقاء مع شبكة (ايه بي سي) الامريكية "تفعل كل ما في وسعنا لمحاولة منع تحول التوتر إلى حرب شاملة عبر الحدود اللبنانية".
واكد كيربي ان تجنب التصعيد "ليس امرا لا مفر منه" معربا عن اعتقاده بان الحل الدبلوماسي "لا يزال ممكنا".
واضاف "نحن نعتقد أن هناك اساليب أفضل من الحرب والتصعيد لمحاولة إعادة هؤلاء المواطنين الإسرائيليين إلى منازلهم في الشمال والحفاظ على أولئك الموجودين هناك من خطر الحرب في لبنان" رافضا اي خطط لفتح جبهة ثانية.
واكد مجددا عدم مشاركة الولايات المتحدة في تفجيرات اجهزة الاتصالات في لبنان مؤخرا "بأي شكل من الاشكال" مضيفا "نود أن نرى نهاية للحرب وايقاف اطلاق النار".
واشار الى ان واشنطن تراقب التوترات المتصاعدة في الشرق الاوسط خلال الاسبوع الماضي "بقلق كبير" وستسعى جاهدة لمنع تحولها الى حرب شاملة.
وتتزايد المخاوف من حرب شاملة في جنوب لبنان مع تزايد التوترات لاسيما بعد تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكية في بيروت الأسبوع الماضي.
ومنذ بدء الحرب على غزة قبل اكثر من 11 شهرا أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عدة جولات في منطقة الشرق الأوسط من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار. (النهاية)
أ م م / ف ا س
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