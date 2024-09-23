Monday, 23 September 2024 08:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدوري الإسباني: التعادل الإيجابي يحسم اللقاء بين (أتلتيكو) و (رايو)

9/23/2024 12:05:16 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 22 - 9 (كونا) -- حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله المباراة بين (أتلتيكو مدريد) و جاره (رايو باييكانو) اليوم الأحد في الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم (رايو باييكانو) بهدف سجله إيسي بالاثون في الدقيقة 35 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب (باييكاس) الا ان البريطاني كونور غالاغر نجح في إدراك التعادل لـ(أتلتيكو) في الدقيقة 49.
وبهذه النتيجة حصد الفريقان نقطة التعادل ليرفع (أتلتيكو) رصيده إلى 12 نقطة مستقرا في المركز الرابع بالترتيب العام للمسابقة بفارق ست نقاط خلف المتصدر (برشلونة) فيما رفع (رايو) رصيده إلى ثماني نقاط في المركز التاسع بالترتيب.
وفي مباريات أخرى بالجولة نفسها فاز المتصدر (برشلونة) بخمسة أهداف لهدف على (فياريال) الخامس فيما فاز الوصيف (ريال مدريد) بأربعة أهداف لهدف على (إسبانيول) كما فاز (فالنسيا) بهدفين لهدف على (جيرونا). (النهاية)

ه ن د / ف ا س



MENAFN23092024000071011013ID1108702295

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث