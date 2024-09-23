الدوري الإسباني: التعادل الإيجابي يحسم اللقاء بين (أتلتيكو) و (رايو)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 22 - 9 (كونا) -- حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله المباراة بين (أتلتيكو مدريد) و جاره (رايو باييكانو) اليوم الأحد في الجولة السادسة من الدوري
الإسباني لكرة القدم.
وتقدم (رايو باييكانو) بهدف سجله إيسي بالاثون في الدقيقة 35 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب (باييكاس) الا ان البريطاني كونور غالاغر نجح في إدراك التعادل لـ(أتلتيكو) في الدقيقة 49.
وبهذه النتيجة حصد الفريقان نقطة التعادل ليرفع (أتلتيكو) رصيده إلى 12 نقطة مستقرا في المركز الرابع بالترتيب العام للمسابقة بفارق ست نقاط خلف المتصدر (برشلونة) فيما رفع (رايو) رصيده إلى ثماني نقاط في المركز التاسع بالترتيب.
وفي مباريات أخرى بالجولة نفسها فاز المتصدر (برشلونة) بخمسة أهداف لهدف على (فياريال) الخامس فيما فاز الوصيف (ريال مدريد) بأربعة أهداف لهدف على (إسبانيول) كما فاز (فالنسيا) بهدفين لهدف على (جيرونا). (النهاية)
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