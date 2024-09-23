موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الأحد الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - ممثل
سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله يؤكد أمام "قمة المستقبل" بمقر الأمم المتحدة أن عجز مجلس الأمن الدولي عن وقف العدوان على فلسطين مثال قاطع مؤسف على نهج الكيل بمكيالين في تطبيق القانون الدولي.
نيويورك - ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله يدعو أمام "قمة المستقبل" إلى العمل من أجل إحداث تغييرات جادة وعملية في منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية وشبكات الأمان المالي والتعاون الضريبي الدولي وإصلاح المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف ومعالجة مشكلة الديون السيادية.
نيويورك - الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد "ميثاق المستقبل" الذي يهدف إلى وضع أسس نظام عالمي مستدام وعادل وسلمي لجميع الشعوب.
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الكويت - الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية تفتتح مركزا إسلاميا متكاملا في مدينة "وودج" ببولندا لتعزيز التواصل بين الثقافة الإسلامية والثقافات الأخرى.
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بروكسل - الاتحاد الأوروبي يؤكد أن وقف إطلاق النار سواء في غزة أو لبنان بات ملحا وأن المدنيين يدفعون ثمنا باهظا في الصراع.
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