موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الأحد الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله يؤكد أمام "قمة المستقبل" بمقر الأمم المتحدة أن عجز مجلس الأمن الدولي عن وقف العدوان على فلسطين مثال قاطع مؤسف على نهج الكيل بمكيالين في تطبيق القانون الدولي.

نيويورك - ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله يدعو أمام "قمة المستقبل" إلى العمل من أجل إحداث تغييرات جادة وعملية في منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية وشبكات الأمان المالي والتعاون الضريبي الدولي وإصلاح المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف ومعالجة مشكلة الديون السيادية.

نيويورك - الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد "ميثاق المستقبل" الذي يهدف إلى وضع أسس نظام عالمي مستدام وعادل وسلمي لجميع الشعوب.

الكويت - ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالكويت غادة الطاهر تؤكد أن حماس الشباب هو الدافع لحركة المناخ في الكويت وأنه لابد من إشراك الشباب في العمل المناخي.

الكويت - الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية تفتتح مركزا إسلاميا متكاملا في مدينة "وودج" ببولندا لتعزيز التواصل بين الثقافة الإسلامية والثقافات الأخرى.

واشنطن - البيت الأبيض يتعهد ببذل جميع المساعي الممكنة لخفض التصعيد في لبنان تفاديا لنشوب حرب إقليمية شاملة في المنطقة.

بروكسل - الاتحاد الأوروبي يؤكد أن وقف إطلاق النار سواء في غزة أو لبنان بات ملحا وأن المدنيين يدفعون ثمنا باهظا في الصراع.

نيودلهي - لجنة الانتخابات في سريلانكا تعلن فوز السياسي الماركسي أنورا ديساناياكي برئاسة البلاد.

طهران - زلزال بقوة 2ر5 درجات يضرب مدينة بجنورد بمحافظة خراسان الشمالية في إيران ويصيب 28 شخصا بجروح.

طهران - ارتفاع ضحايا حادث انفجار منجم الفحم الذي وقع بمحافظة خراسان الجنوبية في إيران إلى 34 قتيلا و17 جريحا. (النهاية) ه س ص