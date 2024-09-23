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وفد تجاري بحريني يزور كوريا أكتوبر المقبل

9/23/2024 12:04:50 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬جمعية‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬وجمعية‭ ‬الصداقة‭ ‬البحرينية‭ ‬الكورية‭ ‬وسفارة‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬سفارة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬كوريا‭ ‬ومكتب‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬زيارة‭ ‬وفد‭ ‬تجاري‭ ‬بحريني‭ ‬لكوريا‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭.‬

ودعت‭ ‬جمعية‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬وجمعية‭ ‬الصداقة‭ ‬البحرينية‭ ‬الكورية‭ ‬أعضاءها‭ ‬والمنتسبين‭ ‬إليها‭ ‬وأصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينيين‭ ‬وكافة‭ ‬القطاعات‭ ‬التجارية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬الى‭ ‬التسجيل‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬وفد‭ ‬الجهتين‭ ‬إلى‭ ‬كوريا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬28‭ ‬أكتوبر‭ ‬إلى‭ ‬2‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬بالتعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬مع‭ ‬السفارة‭ ‬الكورية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والسفارة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬ومكتب‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬سيؤول‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬أكد‭ ‬السفير‭ ‬كو‭ ‬هيون‭ ‬سانج‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬وتنمية‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬الثنائية،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬السفير‭ ‬كو‭ ‬عزمه‭ ‬على‭ ‬تنويع‭ ‬وتعميق‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفعاليات‭ ‬المهمة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬منتدى‭ ‬الأعمال‭ ‬السنوي‭.‬

وأضاف‭ ‬السفير‭ ‬كو‭ ‬‮«‬إن‭ ‬منتدى‭ ‬الأعمال‭ ‬السادس‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاقية‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة‭ ‬بين‭ ‬كوريا‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭ ‬والافتتاح‭ ‬المتوقع‭ ‬للسفارة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬كوريا‭. ‬وسيتم‭ ‬إثراء‭ ‬الحدث‭ ‬بمتحدثين‭ ‬رئيسيين‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭ ‬الكورية‭ (‬ KITA ‭) ‬وجمعية‭ ‬كوريا‭ ‬العربية‭ ‬وعرض‭ ‬تقديمي‭ ‬من‭ ‬مكتب‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬كوريا‮»‬‭.‬

كما‭ ‬يتضمن‭ ‬برنامج‭ ‬وفد‭ ‬الأعمال‭ ‬البحريني‭ ‬زيارة‭ ‬معرض‭ ‬كوريا‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ومعرض‭ ‬المعدات‭ ‬والصناعات‭ ‬الكورية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬عقد‭ ‬لقاءات‭ ‬ثنائية‭ ‬للانفتاح‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬الاستثمار‭ ‬الواعدة‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬قطاعي‭ ‬الأعمال‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬الجانبين‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬صرح‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬هندي،‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬ورئيس‭ ‬جمعية‭ ‬الصداقة‭ ‬البحرينية‭ ‬الكورية،‭ ‬أن‭ ‬هدف‭ ‬زيارة‭ ‬وفد‭ ‬الأعمال‭ ‬البحريني‭ ‬إلى‭ ‬كوريا‭ ‬هو‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬الأعمال‭ ‬البحريني‭ ‬الكوري‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬سيؤول‭ ‬حيث‭ ‬سيناقش‭ ‬المنتدى‭ ‬تعزيز‭ ‬وتطوير‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬ومناقشة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وفرص‭ ‬الاستثمار‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

وقال‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬تأتي‭ ‬بهدف‭ ‬بناء‭ ‬جسور‭ ‬التواصل‭ ‬المباشر‭ ‬والالتقاء‭ ‬والتشبيك‭ ‬بين‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينيين‭ ‬ونظرائهم‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الكوري‭ ‬بهدف‭ ‬تعميق‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬الزيارة‭ ‬سيتضمن‭ ‬الاطلاع‭ ‬عن‭ ‬قرب‭ ‬على‭ ‬التجربة‭ ‬الكورية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والمنتجات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والأجهزة‭ ‬الطبية‭ ‬والمعدات‭ ‬الصحية‭ ‬والأجهزة‭ ‬المنزلية،‭ ‬داعياً‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬التجارية‭ ‬البحرينية‭ ‬إلى‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الجمعية‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬البرنامج‭ ‬والتفاصيل‭ ‬الأخرى‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالزيارة‭.‬

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