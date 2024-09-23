وفد تجاري بحريني يزور كوريا أكتوبر المقبل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت جمعية رجال الأعمال البحرينية وجمعية الصداقة البحرينية الكورية وسفارة جمهورية كوريا لدى مملكة البحرين بالتنسيق مع سفارة البحرين لدى كوريا ومكتب مجلس التنمية الاقتصادية في كوريا زيارة وفد تجاري بحريني لكوريا في أكتوبر المقبل.
ودعت جمعية رجال الأعمال البحرينية وجمعية الصداقة البحرينية الكورية أعضاءها والمنتسبين إليها وأصحاب الأعمال البحرينيين وكافة القطاعات التجارية ذات الصلة الى التسجيل والمشاركة في وفد الجهتين إلى كوريا في الفترة من 28 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2024 بالتعاون الوثيق مع السفارة الكورية في البحرين والسفارة البحرينية في كوريا ومكتب مجلس التنمية الاقتصادية في سيؤول.
وفي هذا الصدد أكد السفير كو هيون سانج سفير جمهورية كوريا لدى مملكة البحرين أهمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، كما أكد السفير كو عزمه على تنويع وتعميق التعاون الاقتصادي من خلال الفعاليات المهمة بما في ذلك منتدى الأعمال السنوي.
وأضاف السفير كو «إن منتدى الأعمال السادس يأتي في الوقت المناسب في ضوء إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا ودول مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر الماضي والافتتاح المتوقع للسفارة البحرينية في كوريا. وسيتم إثراء الحدث بمتحدثين رئيسيين من جمعية التجارة الدولية الكورية ( KITA ) وجمعية كوريا العربية وعرض تقديمي من مكتب مجلس التنمية الاقتصادية في كوريا».
كما يتضمن برنامج وفد الأعمال البحريني زيارة معرض كوريا للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومعرض المعدات والصناعات الكورية، فضلاً عن عقد لقاءات ثنائية للانفتاح على فرص الاستثمار الواعدة وتعزيز العلاقات بين قطاعي الأعمال والاستثمار في الجانبين.
من جانبه صرح أحمد عبدالله بن هندي، رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية ورئيس جمعية الصداقة البحرينية الكورية، أن هدف زيارة وفد الأعمال البحريني إلى كوريا هو المشاركة في منتدى الأعمال البحريني الكوري السادس في سيؤول حيث سيناقش المنتدى تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين ومناقشة العديد من الملفات الاقتصادية وفرص الاستثمار ذات الاهتمام المشترك.
وقال بن هندي إن هذه الزيارة تأتي بهدف بناء جسور التواصل المباشر والالتقاء والتشبيك بين أصحاب الأعمال البحرينيين ونظرائهم في الجانب الكوري بهدف تعميق العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين الصديقين.
وأضاف أن برنامج الزيارة سيتضمن الاطلاع عن قرب على التجربة الكورية في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمنتجات الإلكترونية والأجهزة الطبية والمعدات الصحية والأجهزة المنزلية، داعياً الراغبين في المشاركة من مختلف القطاعات التجارية البحرينية إلى التواصل مع الجمعية للاطلاع على البرنامج والتفاصيل الأخرى المتعلقة بالزيارة.
MENAFN23092024000055011008ID1108702267
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.