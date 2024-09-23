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إطلاق النسخة السابعة من برنامج المستثمر الذكي

9/23/2024 12:04:49 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬البورصة‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬إطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬المستثمر‭ ‬الذكي‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬إدراج‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬التوعوي‭ ‬ضمن‭ ‬المناهج‭ ‬الدراسية‭ ‬للمدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ويستهدف‭ ‬طلبة‭ ‬الصف‭ ‬الرابع‭ ‬الابتدائي‭ ‬لتزويدهم‭ ‬بالمهارات‭ ‬والمفاهيم‭ ‬المالية‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬عبّرت‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مؤسسة‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬وتحمسها‭ ‬لهذا‭ ‬البرنامج‭ ‬قائلة‭: ‬‮»‬يمثل‭ ‬برنامج‭ ‬المستثمر‭ ‬الذكي‭ ‬حجر‭ ‬الزاوية‭ ‬لرسالتنا‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬البحرين‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالمهارات‭ ‬الحياتية‭ ‬الأساسية‭. ‬وتشكل‭ ‬الثقافة‭ ‬المالية‭ ‬مكونًا‭ ‬مهمًا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الهدف،‭ ‬ونحن‭ ‬سعداء‭ ‬بالتأثير‭ ‬الإيجابي‭ ‬للبرنامج‭ ‬على‭ ‬آلاف‭ ‬الطلاب‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنين‭. ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬نسخة‭ ‬أخرى‭ ‬ناجحة‭ ‬للبرنامج‭.‬‮«‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة،‭ ‬صرح‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبورصة‭ ‬البحرين‭ ‬قائلا‭: ‬‮»‬إن‭ ‬برنامج‭ ‬المستثمر‭ ‬الذكي‭ ‬يعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬المتواصل‭ ‬بنشر‭ ‬وتعزيز‭ ‬الثقافة‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬سن‭ ‬مبكرة‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تزويد‭ ‬الطلاب‭ ‬بالمعرفة‭ ‬والأدوات‭ ‬المناسبة‭ ‬لاتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬مالية‭ ‬سليمة،‭ ‬فإننا‭ ‬بذلك‭ ‬نساهم‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬جيل‭ ‬واعٍ‭ ‬بالأنشطة‭ ‬المالية‭. ‬ويسعدنا‭ ‬مواصلة‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الطموحة‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين،‭ ‬ونتوجه‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬الى‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬ولكافة‭ ‬الرعاة‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬للبرنامج‭: ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬راعي‭ ‬الفئة‭ ‬الذهبية‭ ‬للبرنامج،‭ ‬والمؤسسة‭ ‬العربية‭ ‬المصرفية،‭ ‬وبنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني،‭ ‬رعاة‭ ‬الفئة‭ ‬الفضية‭.‬

يعتمد‭ ‬البرنامج‭ ‬على‭ ‬أنشطة‭ ‬تعليمية‭ ‬ممتعة‭ ‬وتفاعلية‭ ‬لتعليم‭ ‬الطلاب‭ ‬إدارة‭ ‬أموالهم‭ ‬والادخار‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح،‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬لهم‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬مالية‭ ‬مدروسة‭ ‬ومسؤولة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭. ‬يتكون‭ ‬البرنامج‭ ‬من‭ ‬سبع‭ ‬ورش‭ ‬عملية‭ ‬لتعريف‭ ‬الطلاب‭ ‬بالمفاهيم‭ ‬المالية‭ ‬المهمة،‭ ‬ويشمل‭ ‬ذلك‭ ‬التفكير،‭ ‬والتحديد،‭ ‬والتخطيط،‭ ‬والتنفيذ،‭ ‬والتوفير،‭ ‬والتقدم،‭ ‬والتقييم‭. ‬

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