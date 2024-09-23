إطلاق النسخة السابعة من برنامج المستثمر الذكي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت بورصة البحرين، البورصة المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، إطلاق النسخة السابعة من برنامج المستثمر الذكي بالشراكة مع إنجاز البحرين. وقد تم إدراج هذا البرنامج التوعوي ضمن المناهج الدراسية للمدارس الحكومية في مملكة البحرين، ويستهدف طلبة الصف الرابع الابتدائي لتزويدهم بالمهارات والمفاهيم المالية.
من جانبها، عبّرت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز البحرين عن سعادتها وتحمسها لهذا البرنامج قائلة: »يمثل برنامج المستثمر الذكي حجر الزاوية لرسالتنا التي تهدف إلى تمكين شباب البحرين وتزويدهم بالمهارات الحياتية الأساسية. وتشكل الثقافة المالية مكونًا مهمًا في هذا الهدف، ونحن سعداء بالتأثير الإيجابي للبرنامج على آلاف الطلاب على مر السنين. ونتطلع إلى نسخة أخرى ناجحة للبرنامج.«
وفي تعليقه على هذه المبادرة، صرح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين قائلا: »إن برنامج المستثمر الذكي يعكس التزامنا المتواصل بنشر وتعزيز الثقافة المالية من سن مبكرة. ومن خلال تزويد الطلاب بالمعرفة والأدوات المناسبة لاتخاذ قرارات مالية سليمة، فإننا بذلك نساهم في تأسيس جيل واعٍ بالأنشطة المالية. ويسعدنا مواصلة هذه المبادرة الطموحة بالشراكة مع إنجاز البحرين، ونتوجه بالشكر الجزيل الى وزارة التربية والتعليم ولكافة الرعاة على دعمهم للبرنامج: البنك الأهلي المتحد راعي الفئة الذهبية للبرنامج، والمؤسسة العربية المصرفية، وبنك الكويت الوطني، رعاة الفئة الفضية.
يعتمد البرنامج على أنشطة تعليمية ممتعة وتفاعلية لتعليم الطلاب إدارة أموالهم والادخار بشكل صحيح، بما يتيح لهم اتخاذ قرارات مالية مدروسة ومسؤولة في المستقبل. يتكون البرنامج من سبع ورش عملية لتعريف الطلاب بالمفاهيم المالية المهمة، ويشمل ذلك التفكير، والتحديد، والتخطيط، والتنفيذ، والتوفير، والتقدم، والتقييم.
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