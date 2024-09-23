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((ترافكو)) تُجدد حصولها على شهادة HACCP

9/23/2024 12:04:49 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬ترافكو،‭ ‬إحدى‭ ‬أكبر‭ ‬الشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬المتخصصة‭ ‬بصناعة‭ ‬واستيراد‭ ‬وتوزيع‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية،‭ ‬تجديد‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬ HACCP ‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬الشركة‭ ‬العالمية‭ ‬ TUV NORD وبتصديق‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬الإمارات‭ ‬العالمي‭ ‬للاعتماد‭ .‬

جاء‭ ‬تجديد‭ ‬هذه‭ ‬الشهادة‭ ‬بعد‭ ‬مراجعة‭ ‬شاملة‭ ‬وتدقيق‭ ‬واسع‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬المتبع‭ ‬لدى‭ ‬الشركة‭ ‬شمل‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬ومستوى‭ ‬كفاءة‭ ‬الخدمات‭.‬

ويؤكد‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬استراتيجية‭ ‬الشركة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬الجاهزية‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬معايير‭ ‬ HACCP ‭ ‬وقد‭ ‬تكللت‭ ‬جهود‭ ‬الشركة‭ ‬للسنة‭ ‬الخامسة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬باجتياز‭ ‬التدقيق‭ ‬الدوري‭ ‬حيث‭ ‬يضاف‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الشهادة‭ ‬إلى‭ ‬سلسلة‭ ‬إنجازات‭ ‬المجموعة‭ ‬والتي‭ ‬تعكس‭ ‬التزامها‭ ‬الراسخ‭ ‬بتحقيق‭ ‬استراتيجية‭ ‬الاستدامة‭ ‬بأعلى‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭ ‬المعتمدة‭.‬

وقد‭ ‬صرح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬عزام‭ ‬مطرجي‭: ‬إنه‭ ‬لمن‭ ‬دواعي‭ ‬فخرنا‭ ‬أن‭ ‬نعلن‭ ‬عن‭ ‬تجديد‭ ‬شهادة‭ ‬ HACCP ‭ ‬وذلك‭ ‬حرصاً‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬والإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬استراتيجية‭ ‬معيارية‭ ‬تضمن‭ ‬سلامة‭ ‬الامن‭ ‬الغذائي‭. ‬وأضاف‭: ‬إن‭ ‬شهادة‭ ‬ HACCP ‭ ‬تعدّ‭ ‬معياراً‭ ‬دولياً‭ ‬إذ‭ ‬تسعى‭ ‬كبرى‭ ‬الشركات‭ ‬للحصول‭ ‬عليها‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬للمؤسسات‭ ‬والأفراد‭ ‬التفاعل‭ ‬بثقة‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬المجموعة‭ ‬لجهة‭ ‬سلامة‭ ‬الغذاء‭ ‬وجودة‭ ‬النوعية‭ ‬المقدمة‭.‬

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