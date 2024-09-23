((ترافكو)) تُجدد حصولها على شهادة HACCP

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت مجموعة ترافكو، إحدى أكبر الشركات البحرينية المتخصصة بصناعة واستيراد وتوزيع المواد الغذائية، تجديد حصولها على شهادة HACCP الصادرة من الشركة العالمية TUV NORD وبتصديق من مركز الإمارات العالمي للاعتماد .
جاء تجديد هذه الشهادة بعد مراجعة شاملة وتدقيق واسع على النظام المتبع لدى الشركة شمل الأمن الغذائي ومستوى كفاءة الخدمات.
ويؤكد هذا الإنجاز استراتيجية الشركة للحفاظ على أعلى مستوى من الجاهزية المتوافقة مع معايير HACCP وقد تكللت جهود الشركة للسنة الخامسة على التوالي باجتياز التدقيق الدوري حيث يضاف الحصول على هذه الشهادة إلى سلسلة إنجازات المجموعة والتي تعكس التزامها الراسخ بتحقيق استراتيجية الاستدامة بأعلى المعايير العالمية المعتمدة.
وقد صرح الرئيس التنفيذي للمجموعة عزام مطرجي: إنه لمن دواعي فخرنا أن نعلن عن تجديد شهادة HACCP وذلك حرصاً من مجلس إدارة المجموعة والإدارة التنفيذية على تبني استراتيجية معيارية تضمن سلامة الامن الغذائي. وأضاف: إن شهادة HACCP تعدّ معياراً دولياً إذ تسعى كبرى الشركات للحصول عليها مما يتيح للمؤسسات والأفراد التفاعل بثقة مع شركات المجموعة لجهة سلامة الغذاء وجودة النوعية المقدمة.
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