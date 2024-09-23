الغرفة تطلق 3 مبادرات استراتيجية لدعم الشركات في مواجهة التحديات الاقتصادية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

في‭ ‬إطار‭ ‬التزامها‭ ‬بتعزيز‭ ‬استدامة‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والمسؤولية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬ومواءمة‭ ‬استراتيجياتها‭ ‬مع‭ ‬خطط‭ ‬وبرنامج‭ ‬الحكومة،‭ ‬أعلنت‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬إطلاق‭ ‬3‭ ‬مبادرات‭ ‬استراتيجية‭ ‬لدعم‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬حيث‭ ‬تضمنت‭ ‬المبادرة‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬مسار‭ ‬الدعم‭ ‬المميز‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يقدم‭ ‬خدمات‭ ‬متكاملة‭ ‬لتسريع‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬وحل‭ ‬العقبات،‭ ‬بينما‭ ‬شملت‭ ‬المبادرة‭ ‬الثانية‭ ‬وهي‭ ‬‮«‬مختبر‭ ‬التنفيذ‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬العدل،‭ ‬ضرورة‭ ‬تحسين‭ ‬الامتثال‭ ‬القانوني‭ ‬ومساعدة‭ ‬الشركات‭ ‬المتعثرة‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬ديونها،‭ ‬فيما‭ ‬جاءت‭ ‬المبادرة‭ ‬الثالثة‭ ‬وهي‭ ‬تدشين‭ ‬الكتيب‭ ‬الإرشادي‭ ‬والميثاق‭ ‬الاسترشادي‭ ‬لحوكمة‭ ‬الشركات‭ ‬العائلية‭ ‬وتعزيز‭ ‬استدامتها‭.‬

ودشن‭ ‬سمير‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬بحضور‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬وعبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬‮«‬مسار‭ ‬الدعم‭ ‬المميز‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬مبادرة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تسريع‭ ‬عملية‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬وتقديم‭ ‬حلول‭ ‬فعّالة‭ ‬للشركات،‭ ‬وتشمل‭ ‬مجموعة‭ ‬حلول‭ ‬وخدمات‭ ‬مثل‭ ‬تعزيز‭ ‬التسوية‭ ‬والوساطة‭ ‬في‭ ‬النزاعات‭ ‬التجارية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مركز‭ ‬تسوية‭ ‬المنازعات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬استشارات‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬الإفلاس‭ ‬وإعادة‭ ‬التنظيم،‭ ‬وتهدف‭ ‬المبادرة‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬امتثال‭ ‬الشركات‭ ‬للمتطلبات‭ ‬القانونية‭ ‬وإدارة‭ ‬الأزمات‭ ‬المالية‭ ‬بكفاءة‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬السيد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬أن‭ ‬الشركات‭ ‬العائلية‭ ‬تلعب‭ ‬دورًا‭ ‬حيويًا‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬وتعزيز‭ ‬الابتكار،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬تواجه‭ ‬تحديات‭ ‬كبيرة‭ ‬بعد‭ ‬تعاقب‭ ‬الأجيال،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بعدم‭ ‬وجود‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬واضحة‭ ‬لانتقال‭ ‬السلطة،‭ ‬مما‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬نزاعات‭ ‬داخلية،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬تطبيق‭ ‬مبادئ‭ ‬الحوكمة‭ ‬الرشيدة‭ ‬يعدّ‭ ‬أمرًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬لضمان‭ ‬استمرارية‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬ونجاحها،‭ ‬كما‭ ‬أضاف‭ ‬أنه،‭ ‬بصفته‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬شركات‭ ‬العائلة،‭ ‬يدرك‭ ‬التحديات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالحوكمة‭ ‬والإدارة‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬حلولًا‭ ‬فعّالة‭ ‬لضمان‭ ‬النمو‭ ‬والاستدامة‭.‬

وذكر‭ ‬الوزير‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬التحديات‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬خطط‭ ‬واضحة‭ ‬توضح‭ ‬أحكام‭ ‬تعاقب‭ ‬الأجيال‭ ‬وغياب‭ ‬فصل‭ ‬الملكية‭ ‬عن‭ ‬الإدارة،‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬أساليب‭ ‬تقليدية‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬ويقلل‭ ‬من‭ ‬الابتكار،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬وجود‭ ‬سياسات‭ ‬مكتوبة‭ ‬تنظم‭ ‬الأمور‭ ‬الجوهرية‭ ‬مثل‭ ‬شروط‭ ‬تعليم‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة،‭ ‬وسياسات‭ ‬الاقتراض،‭ ‬وشراكة‭ ‬الأبناء‭ ‬في‭ ‬الإدارة،‭ ‬وتوزيع‭ ‬الأرباح‭ ‬والمكافآت،‭ ‬مشيداً‭ ‬بإطلاق‭ ‬‮«‬الغرفة‮»‬‭ ‬دليلا‭ ‬شاملا‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬مساعدة‭ ‬الشركات‭ ‬العائلية‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬أدائها‭ ‬وتجاوز‭ ‬التحديات‭.‬

بدوره‭ ‬قال‭ ‬سمير‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس،‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الغرفة‮»‬‭ ‬أولت‭ ‬اهتمامًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬لتعزيز‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬توجيه‭ ‬الاقتصاد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مبادرات‭ ‬متنوعة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬خدمة‭ ‬مجتمع‭ ‬الأعمال‭ ‬ودعم‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬مستمدة‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬توجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الذي‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬لتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الشاملة‭.‬

وأشار‭ ‬ناس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إطلاق‭ ‬‮«‬مختبر‭ ‬التنفيذ‮»‬‭ ‬اليوم‭ ‬يمثل‭ ‬بداية‭ ‬جديدة،‭ ‬حيث‭ ‬يجمع‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬التجارية‭ ‬والصناعية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬القانونيين‭ ‬والمسؤولين‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭. ‬ويهدف‭ ‬المختبر‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ووزارة‭ ‬العدل،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فهم‭ ‬متطلبات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬أثناء‭ ‬تنفيذ‭ ‬الأحكام،‭ ‬وتسهيل‭ ‬الإجراءات‭ ‬التنفيذية‭ ‬لتحقيق‭ ‬أرضية‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭.‬

كما‭ ‬عبر‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬المختبر‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬التحديات‭ ‬التنفيذية،‭ ‬وأن‭ ‬يصبح‭ ‬أداة‭ ‬فعالة‭ ‬تخدم‭ ‬القطاعات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬مسار‭ ‬الدعم‭ ‬المميز‮»‬‭ ‬يُعدّ‭ ‬نموذجًا‭ ‬استشرافيًا‭ ‬للخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬لأعضاء‭ ‬الغرفة،‭ ‬حيث‭ ‬يتضمن‭ ‬خيارات‭ ‬التوجيه‭ ‬والإرشاد‭ ‬لتسوية‭ ‬النزاعات‭ ‬قبل‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬المحاكم‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬أشار‭ ‬ناس‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬‮«‬دليل‭ ‬حوكمة‭ ‬الشركات‭ ‬العائلية‮»‬‭ ‬و«بنك‭ ‬الشركات‭ ‬العائلية‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬كأول‭ ‬منصة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬لتأهيل‭ ‬الشركات‭ ‬العائلية‭ ‬وتسجيلها‭ ‬في‭ ‬أكاديمية‭ ‬الشركات‭ ‬العائلية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ (‬ BIBF ‭)‬،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬متكامل‭ ‬لدعم‭ ‬استدامة‭ ‬الشركات‭ ‬العائلية‭.‬

وقال‭ ‬ناس‭ ‬إن‭ ‬المبادرة‭ ‬الأولى‭ ‬تتضمن‭ ‬‮«‬مسار‭ ‬الدعم‭ ‬المميز‮»‬،‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬المالية‭ ‬والتجارية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تسريع‭ ‬عملية‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬المناسبة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬خيارات‭ ‬ملائمة‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الأعضاء‭ ‬وتذليل‭ ‬العقبات‭ ‬التي‭ ‬تواجههم‭ ‬بطرق‭ ‬فعالة‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬ظروفهم‭ ‬المختلفة‭.‬

كما‭ ‬يشمل‭ ‬‮«‬مسار‭ ‬الدعم‭ ‬المميز‮»‬‭ ‬خمسة‭ ‬مسارات‭ ‬رئيسية،‭ ‬أولها‭ ‬تعزيز‭ ‬التسوية‭ ‬والوساطة‭ ‬في‭ ‬النزاعات‭ ‬التجارية‭ ‬عبر‭ ‬مركز‭ ‬تسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬التجارية‭ ‬بالغرفة،‭ ‬مما‭ ‬يساعد‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬النزاعات‭ ‬بطريقة‭ ‬ودية‭ ‬وسريعة‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يتم‭ ‬تقديم‭ ‬استشارات‭ ‬متعلقة‭ ‬بالإفلاس‭ ‬وإعادة‭ ‬التنظيم‭ ‬لضمان‭ ‬استيفاء‭ ‬الشركات‭ ‬المتطلبات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬لبدء‭ ‬إجراءات‭ ‬إعادة‭ ‬التنظيم‭ ‬أو‭ ‬التصفية،‭ ‬مما‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأزمات‭ ‬المالية‭ ‬بفعالية‭.‬

وبيّن‭ ‬ناس‭ ‬أن‭ ‬المبادرة‭ ‬الثانية‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬مختبر‭ ‬التنفيذ‮»‬‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ويأتي‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬تعزيز‭ ‬البيئة‭ ‬القانونية‭ ‬التنافسية‭ ‬المستدامة‭ ‬للشركات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬كما‭ ‬يهدف‭ ‬المشروع‭ ‬إلى‭ ‬معالجة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الشركات‭ ‬المتعثرة،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأوضاع‭ ‬المالية‭ ‬الصعبة،‭ ‬عبر‭ ‬تقديم‭ ‬دعم‭ ‬شامل‭ ‬يشمل‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬الديون‭ ‬وتوفير‭ ‬استشارات‭ ‬قانونية‭ ‬ومالية‭ ‬متخصصة‭.‬

وأوضح‭ ‬ناس‭ ‬أن‭ ‬المبادرة‭ ‬الثالثة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬تدشين‭ ‬الكتيب‭ ‬الإرشادي‭ ‬لحوكمة‭ ‬الشركات‭ ‬العائلية‭ ‬والـميثاق‭ ‬الاسترشادي،‭ ‬وتأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬للغرفة‭ ‬لتطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬للمملكة،‭ ‬كما‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬استدامة‭ ‬الشركات‭ ‬العائلية‭ ‬ودعمها‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬أن‭ ‬الشركات‭ ‬العائلية‭ ‬تلعب‭ ‬دورًا‭ ‬حيويًا‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البحريني،‭ ‬حيث‭ ‬تسهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية‭ ‬والنمو‭ ‬الشامل‭.‬