((العرين القابضة)) تقدم عروضا حصرية على فلل ((تلال))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت شركة العرين القابضة، الشركة الرائدة في القطاع العقاري، تقديمها لعروض حصرية عبر منصتها الترويجية في مجمع سيتي سنتر البحرين على الفلل ومنازل التاون هاوس الفريدة في مشروعها النوعي «تلال» الذي سيكون وجهة سكنية ذات أسلوب عصري.
ويُقدم مشروع «تلال» فلل ومنازل تاون هاوس والتي تتميز بمساحتها المتنوعة. ويمتد المشروع على أكثر من 93 ألف متر مربع وسيضم مرافق مُتطورة سيكون لها أثر مُهم في حياة القاطنين والزائرين للمشروع. وتتوافر الفلل بخيارات ما بين 3، و4، و5 غرف، في حين تضم أغلب منازل التاون هاوس 3 غرف نوم، وتختلف أنواعها بحسب مساحاتها ضمن تصاميم حديثة تتماشى مع التوجهات العصرية، كما تتميز كل وحدة بتشطيباتها العالية الجودة مع مراعاة الاستدامة في البيئة.
وفي هذا الصدد، قال أحمد خلفان الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات في شركة العرين القابضة والرئيس التنفيذي لمشروع تلال السكني: «يعتبر اليوم الوطني السعودي مناسبة قريبة جدًا من قلوبنا لما لها من أهمية خاصة، إذ تعتبر المملكة العربية السعودية رمزًا للوحدة والتقدم في المنطقة. ولذلك، احتفالًا بهذه المناسبة، سنُقدم عروضا حصرية للراغبين في التملك في مشروع تلال الفريد من نوعه والذي يُمثل إضافة قيمة للسوق العقاري في البحرين ويُجسد التزامنا بتلبية احتياجات عملائنا وتقديم أفضل الخيارات السكنية».
وتابع: «نحن نؤمن بأن هذا المشروع سيشكل وجهة متميزة لكل من يبحث عن أسلوب حياة متكامل ومتميز في بيئة طبيعية خلابة. ندعو جميع الراغبين في التملك بالمشروع إلى التفضل بزيارتنا في منصتنا في مجمع سيتي سنتر البحرين للتعرف على عروضنا الخاصة بهذه المناسبة».
من الجدير بالذكر أن مشروع تلال السكني هو أحد المُكونات الجوهرية للمخطط الرئيسي لمشروع العرين السكني الذي يُعتبر إضافة بارزة للمجتمعات السكنية بالمملكة لكونه يحتضن العديد من المرافق الحيوية والتي تعكس التوجهات الحديثة في الإعمار والبناء والتصميم لإنشاء المُدن المُستدامة، حيث سيضم المشروع مدينة جديدة تبلغ مساحتها حوالي 2 مليون متر مربع و1.5 مليون متر مربع من المساحة المبنية، وستكون قادرة على استيعاب حوالي 25 , 000 شخص، فضلاً عن احتضانه لمكاتب تجارية، وحدات بيع بالتجزئة، مطاعم، فنادق، مرافق صحية وتعليمية، ومجموعة من المجمعات السكنية إضافة إلى الفندقين المرموقين وهما «رافلز قصر العرين» و«العرين بارك» المرتبط بحديقة جنة دلمون المفقودة.
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