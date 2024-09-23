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((العرين القابضة)) تقدم عروضا حصرية على فلل ((تلال))

9/23/2024 12:04:48 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬العرين‭ ‬القابضة،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري،‭ ‬تقديمها‭ ‬لعروض‭ ‬حصرية‭ ‬عبر‭ ‬منصتها‭ ‬الترويجية‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الفلل‭ ‬ومنازل‭ ‬التاون‭ ‬هاوس‭ ‬الفريدة‭ ‬في‭ ‬مشروعها‭ ‬النوعي‭ ‬‮«‬تلال‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬وجهة‭ ‬سكنية‭ ‬ذات‭ ‬أسلوب‭ ‬عصري‭.‬

ويُقدم‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬تلال‮»‬‭ ‬فلل‭ ‬ومنازل‭ ‬تاون‭ ‬هاوس‭ ‬والتي‭ ‬تتميز‭ ‬بمساحتها‭ ‬المتنوعة‭. ‬ويمتد‭ ‬المشروع‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬93‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬وسيضم‭ ‬مرافق‭ ‬مُتطورة‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬أثر‭ ‬مُهم‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬القاطنين‭ ‬والزائرين‭ ‬للمشروع‭. ‬وتتوافر‭ ‬الفلل‭ ‬بخيارات‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬3،‭ ‬و4،‭ ‬و5‭ ‬غرف،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تضم‭ ‬أغلب‭ ‬منازل‭ ‬التاون‭ ‬هاوس‭ ‬3‭ ‬غرف‭ ‬نوم،‭ ‬وتختلف‭ ‬أنواعها‭ ‬بحسب‭ ‬مساحاتها‭ ‬ضمن‭ ‬تصاميم‭ ‬حديثة‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬التوجهات‭ ‬العصرية،‭ ‬كما‭ ‬تتميز‭ ‬كل‭ ‬وحدة‭ ‬بتشطيباتها‭ ‬العالية‭ ‬الجودة‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬البيئة‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬قال‭ ‬أحمد‭ ‬خلفان‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للتسويق‭ ‬والمبيعات‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬العرين‭ ‬القابضة‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمشروع‭ ‬تلال‭ ‬السكني‭: ‬‮«‬يعتبر‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬السعودي‭ ‬مناسبة‭ ‬قريبة‭ ‬جدًا‭ ‬من‭ ‬قلوبنا‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬خاصة،‭ ‬إذ‭ ‬تعتبر‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬رمزًا‭ ‬للوحدة‭ ‬والتقدم‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬ولذلك،‭ ‬احتفالًا‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬سنُقدم‭ ‬عروضا‭ ‬حصرية‭ ‬للراغبين‭ ‬في‭ ‬التملك‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬تلال‭ ‬الفريد‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬والذي‭ ‬يُمثل‭ ‬إضافة‭ ‬قيمة‭ ‬للسوق‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ويُجسد‭ ‬التزامنا‭ ‬بتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬عملائنا‭ ‬وتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخيارات‭ ‬السكنية‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬سيشكل‭ ‬وجهة‭ ‬متميزة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬أسلوب‭ ‬حياة‭ ‬متكامل‭ ‬ومتميز‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬طبيعية‭ ‬خلابة‭. ‬ندعو‭ ‬جميع‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬التملك‭ ‬بالمشروع‭ ‬إلى‭ ‬التفضل‭ ‬بزيارتنا‭ ‬في‭ ‬منصتنا‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬عروضنا‭ ‬الخاصة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‮»‬‭.‬

من‭ ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬تلال‭ ‬السكني‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬المُكونات‭ ‬الجوهرية‭ ‬للمخطط‭ ‬الرئيسي‭ ‬لمشروع‭ ‬العرين‭ ‬السكني‭ ‬الذي‭ ‬يُعتبر‭ ‬إضافة‭ ‬بارزة‭ ‬للمجتمعات‭ ‬السكنية‭ ‬بالمملكة‭ ‬لكونه‭ ‬يحتضن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬الحيوية‭ ‬والتي‭ ‬تعكس‭ ‬التوجهات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬الإعمار‭ ‬والبناء‭ ‬والتصميم‭ ‬لإنشاء‭ ‬المُدن‭ ‬المُستدامة،‭ ‬حيث‭ ‬سيضم‭ ‬المشروع‭ ‬مدينة‭ ‬جديدة‭ ‬تبلغ‭ ‬مساحتها‭ ‬حوالي‭ ‬2‭ ‬مليون‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬و1‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬من‭ ‬المساحة‭ ‬المبنية،‭ ‬وستكون‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬استيعاب‭ ‬حوالي‭ ‬25 , 000‭ ‬شخص،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬احتضانه‭ ‬لمكاتب‭ ‬تجارية،‭ ‬وحدات‭ ‬بيع‭ ‬بالتجزئة،‭ ‬مطاعم،‭ ‬فنادق،‭ ‬مرافق‭ ‬صحية‭ ‬وتعليمية،‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬المجمعات‭ ‬السكنية‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الفندقين‭ ‬المرموقين‭ ‬وهما‭ ‬‮«‬رافلز‭ ‬قصر‭ ‬العرين‮»‬‭ ‬و«العرين‭ ‬بارك‮»‬‭ ‬المرتبط‭ ‬بحديقة‭ ‬جنة‭ ‬دلمون‭ ‬المفقودة‭.‬

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