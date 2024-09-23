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بالتعاون بين هيئة السياحة ومنظمة السياحة العالمية..البحرين تستعد لاستضافة المنتدى العالمي لسياحة الأطعمة

9/23/2024 12:04:48 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تستعد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لاستضافة‭ ‬النسخة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬المنتدى‭ ‬العالمي‭ ‬لسياحة‭ ‬الأطعمة‭ ‬2024،‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬الحدث‭ ‬الأكبر‭ ‬عالميا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬سياحة‭ ‬الأطعمة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬يومي‭ ‬18‭ ‬و19‭ ‬نوفمبر،‭ ‬بمركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الاستضافة‭ ‬بالتعاون‭ ‬بين‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬ومنظمة‭ ‬السياحة‭ ‬العالمية‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬العالمية‭. ‬

وسيجمع‭ ‬المنتدى‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والمختصين‭ ‬المحليين‭ ‬والدوليين‭ ‬في‭ ‬فنون‭ ‬الطهي‭ ‬وسياحة‭ ‬الأطعمة،‭ ‬ويشمل‭ ‬الحدث‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الأنشطة،‭ ‬تتضمن‭ ‬جلسات‭ ‬حوارية،‭ ‬وورش‭ ‬عمل،‭ ‬ومعرضًا‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬الابتكارات‭ ‬في‭ ‬سياحة‭ ‬الأطعمة‭.‬

كما‭ ‬سيعمل‭ ‬المنتدى‭ ‬كمنصة‭ ‬لتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬والخبرات‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

ويسلط‭ ‬المنتدى‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الإرث‭ ‬الغني‭ ‬والمتنوع‭ ‬للمطبخ‭ ‬البحريني‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬والخليجي‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬إبراز‭ ‬الأهمية‭ ‬المتنامية‭ ‬لسياحة‭ ‬الأطعمة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مكانتها‭ ‬كإحدى‭ ‬الوجهات‭ ‬العالمية‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬القادمة‭.‬

وأظهر‭ ‬التقرير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الفصلي‭ ‬للربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬أن‭ ‬قطاع‭ ‬أنشطة‭ ‬الإقامة‭ ‬وخدمات‭ ‬الطعام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬سجل‭ ‬نموًا‭ ‬بنسبة‭ ‬10‭.‬7‭% ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬كأحد‭ ‬المساهمين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬فرص‭ ‬جديدة‭ ‬ومبتكرة‭ ‬للتعاون‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬المتنامي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قالت‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬جعفر‭ ‬الصيرفي،‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬‮»‬نفخر‭ ‬باستضافة‭ ‬المنتدى‭ ‬العالمي‭ ‬لسياحة‭ ‬الأطعمة‭ ‬2024‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬مما‭ ‬يعد‭ ‬إنجازًا‭ ‬مهما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬استراتيجية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتعزيز‭ ‬عروضها‭ ‬السياحية،‭ ‬وجزءا‭ ‬من‭ ‬جهودنا‭ ‬ضمن‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬لتنويع‭ ‬المنتج‭ ‬السياحي‭ ‬وجعل‭ ‬المملكة‭ ‬منافسا‭ ‬فاعلا‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العالمية‭ ‬لسياحة‭ ‬الأطعمة‮«‬‭.‬

وأضافت‭ ‬الصيرفي‭: ‬‮«‬نهدف‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجهة‭ ‬رئيسية‭ ‬للباحثين‭ ‬عن‭ ‬تجارب‭ ‬تذوق‭ ‬الطعام،‭ ‬ونقطة‭ ‬جذب‭ ‬لسياح‭ ‬فنون‭ ‬الأكل‭ ‬والطهي،‭ ‬وسيمثل‭ ‬المنتدى‭ ‬العالمي‭ ‬لسياحة‭ ‬الأطعمة‭ ‬فرصة‭ ‬استثنائية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬إرثها‭ ‬العريق‭ ‬والمميز‭ ‬في‭ ‬فنون‭ ‬الطهي‭ ‬وتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬وتطوير‭ ‬المهارات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يتضمن‭ ‬المنتدى‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬الإعلانات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بافتتاح‭ ‬مطاعم‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬الشراكات‭ ‬النوعية‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والعالمية،‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬القطاع‭ ‬وتعزيز‭ ‬المكانة‭ ‬الإقليمية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬واعدة‭ ‬لسياحة‭ ‬الأطعمة‭.‬

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