انخفاض أسعار سمك الصافي في الأسواق المحلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬نوال‭ ‬عباس‭: ‬ الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00





شهدت‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬انخفاضا‭ ‬في‭ ‬اسعار‭ ‬سمك‭ ‬الصافي‭ ‬المحلي‭ ‬حيث‭ ‬انخفض‭ ‬سعره‭ ‬الى‭ ‬3‭ ‬و4‭ ‬دنانير‭ ‬للكيلو،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬موجة‭ ‬من‭ ‬الارتفاع‭ ‬الكبير‭ ‬للأسعار‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الماضية‭ ‬حيث‭ ‬وصل‭ ‬سعر‭ ‬كيلو‭ ‬سمك‭ ‬الصافي‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬أو‭ ‬10‭ ‬دنانير‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬شكوى‭ ‬المستهلكين‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬قدرتهم‭ ‬على‭ ‬الشراء‭ ‬والاتجاه‭ ‬إلى‭ ‬البديل‭ ‬السمك‭ ‬الخارجي‭ ‬الأقل‭ ‬سعرا،‭ ‬وذلك‭ ‬بحكم‭ ‬شح‭ ‬الكميات‭ ‬المتوافرة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬الجو‭ ‬وعدم‭ ‬دخول‭ ‬الصيادين‭ ‬البحر‭ ‬وهروب‭ ‬الأسماك‭ ‬إلى‭ ‬الغزير‭.‬

يقول‭ ‬الجزاف‭ ‬عقيل‭ ‬أحمد‭ ‬‮«‬إن‭ ‬انخفاض‭ ‬أسعار‭ ‬سمك‭ ‬الصافي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬في‭ ‬الاسواق‭ ‬المحلية‭ ‬يرجع‭ ‬إلى‭ ‬عدة‭ ‬أسباب،‭ ‬أهمها‭ ‬اعتدال‭ ‬الجو‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬ودخول‭ ‬الصيادين‭ ‬البحر،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دخول‭ ‬موسم‭ ‬التزاوج‭ ‬للأسماك،‭ ‬وتوافر‭ ‬المراعي‭ ‬للأسماك‭ ‬ورجوع‭ ‬الأسماك‭ ‬الى‭ ‬أماكنها‭ ‬ومراعيها‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬زيادة‭ ‬كميات‭ ‬السمك‭ ‬في‭ ‬البحر،‭ ‬وتوقع‭ ‬زيادة‭ ‬الكميات‭ ‬أكثر‭ ‬خلال‭ ‬الاشهر‭ ‬القادمة‭ ‬وانخفاض‭ ‬أسعارها‭ ‬مع‭ ‬تحسن‭ ‬الطقس،‭ ‬وخاصة‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬شهدت‭ ‬الأسواق‭ ‬شحا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬كميات‭ ‬السمك‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭.‬

وطالب‭ ‬الصيادون‭ ‬بالاهتمام‭ ‬أكثر‭ ‬بالبيئة‭ ‬البحرية‭ ‬حتى‭ ‬تتعافى‭ ‬وترجع‭ ‬مثل‭ ‬السابق‭ ‬وتتوافر‭ ‬الأسماك‭ ‬بكميات‭ ‬جيدة‭ ‬وبأسعار‭ ‬مناسبة،‭ ‬وطالبوا‭ ‬بالرقابة‭ ‬الشديدة‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬مخالفات‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تدمير‭ ‬البيئة‭ ‬البحرية‭ ‬والثروة‭ ‬السمكية،‭ ‬وشح‭ ‬الأسماك‭ ‬وارتفاع‭ ‬أسعارها‭.‬