انخفاض أسعار سمك الصافي في الأسواق المحلية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت نوال عباس:
الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
شهدت الأسواق المحلية انخفاضا في اسعار سمك الصافي المحلي حيث انخفض سعره الى 3 و4 دنانير للكيلو، وذلك بعد موجة من الارتفاع الكبير للأسعار في الأشهر الماضية حيث وصل سعر كيلو سمك الصافي إلى 8 أو 10 دنانير مما أدى الى شكوى المستهلكين من عدم قدرتهم على الشراء والاتجاه إلى البديل السمك الخارجي الأقل سعرا، وذلك بحكم شح الكميات المتوافرة في الأسواق بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو وعدم دخول الصيادين البحر وهروب الأسماك إلى الغزير.
يقول الجزاف عقيل أحمد «إن انخفاض أسعار سمك الصافي في هذه الفترة في الاسواق المحلية يرجع إلى عدة أسباب، أهمها اعتدال الجو في هذه الفترة ودخول الصيادين البحر، بالإضافة إلى دخول موسم التزاوج للأسماك، وتوافر المراعي للأسماك ورجوع الأسماك الى أماكنها ومراعيها مما يؤدي الى زيادة كميات السمك في البحر، وتوقع زيادة الكميات أكثر خلال الاشهر القادمة وانخفاض أسعارها مع تحسن الطقس، وخاصة انه في هذا العام شهدت الأسواق شحا كبيرا في كميات السمك بسبب ارتفاع درجة الحرارة.
وطالب الصيادون بالاهتمام أكثر بالبيئة البحرية حتى تتعافى وترجع مثل السابق وتتوافر الأسماك بكميات جيدة وبأسعار مناسبة، وطالبوا بالرقابة الشديدة من الجهات المختصة حتى لا يكون هناك مخالفات تؤدي إلى تدمير البيئة البحرية والثروة السمكية، وشح الأسماك وارتفاع أسعارها.
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