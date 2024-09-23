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حافظ: مكانة كبيرة للمملكة بين الأمم

9/23/2024 12:04:00 AM
(MENAFN- Al Watan) أكد رئيس مركز النزهة بمكة المكرمة الشيخ عادل بن أمين حافظ، أن مناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ 94 غالية على جميع أبناء هذا الوطن المعطاء وتتوهج فيها أمجاد الوطن التي يتباهى بها الجميع ويعتز بالمكانة الكبيرة التي وصل إليها بين الأمم وسائر أقطار العالم داعيًا المولى عز وجل بأن يحفظ بلادنا ويديم عليها الأمن والاستقرار.
ذكرى غالية
رفع حافظ التبريكات بهذه الذكرى الغالية لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى الأسرة المالكة كافة وحكومتنا الرشيدة وأبناء الشعب السعودي النبيل بهذه المناسبة المباركة والعزيزة على الجميع.
راية التوحيد
أشار حافظ إلى أن مناسبة اليوم الوطني للمملكة تعود بنا إلى ذكرى قيام المؤسس للدولة السّعوديّة الثالثة الملك عبد العزيز بن عبدالرّحمن آل سعود بتوحيد البلاد في تاريخ 23 سبتمبر 1932م بالإعلان عن المرسوم الملكي بعد استكمال استرجاع مناطق المملكة كافة، ونصّ المرسوم على اعتماد اسم المملكة العربيّة السعوديّة بعد أن كانت تسمّى مملكة نجد وملحقاتها، وتمّ أيضًا توحيد الشّعوب والقبائل كافة في أراضي المملكة تحت راية التّوحيد الإسلاميّة حيث وضع الملك المؤسس البلاد على طريق التحديث والتطوير بعدها، بعد اكتمال النّواة الأساسيّة لقيام الدّولة المتكاملة، والتي تضمن لأبنائها العيش الكريم بما يتوافق مع معايير ومبادئ الشّريعة الإسلاميّة السّمحة.
كفاح المؤسس
أضاف حافظ: لاشك أن ذكرى اليوم الوطني تحمل في طياتها صور ومعاني نبيلة تتضح في كفاح الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه وتجعلنا تقف اعتزازًا وتقديرًا أمام صانع التاريخ ورافع راية التوحيد الذي سار على نهجه أبناؤه بدءًا من الملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبدالله يرحمهم الله إلى عهدنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.
الالتزام بالرؤية
وتطرق رئيس مركز النزهة بمكة المكرمة إلى أن أجمل صورِ الاحتفالِ باليومِ الوطني الكبيرِ في تاريخه وإنـجازه، هو الفخرِ والاعتزاز بهذا الوطن الغالي والتقديرِ والتأكيدِ على الالتزامِ برؤيةِ المملكةِ 2030 داعيًا الله أن يحفظَ السعوديَّة ويديم رايتها مرفوعةً، وأرضها محفوظةً من كلِّ سوءٍ تحت قيادتها الرشيدةِ.
تعزيز الولاء
أوضح حافظ أن اليوم هو يوم عريق يعيد إلى الأذهان تاريخ المملكة العربية السعودية، لنفخر فيه بعقيدتنا وإنجازاتنا وهويتنا العربية الأصيلة واليوم الوطني السعودي 94 يوم فخر لنا وسعادة وسؤدد، نحتفل فيه بذكرى توحيد بلادنا، فنفخر بأمجادنا ونجدد لها حبنا ونعزز ولاءنا، فبالأوطان تكبر الشّعوب وبها تزدهر وتنمو.

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