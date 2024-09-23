مسعد فودة رئيساً والفيلكاوي نائباً للرئيس والجاسر أميناً عاماً بالتزكية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
مفرح الشمري
جدد أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الفنانين العرب الثقة في المخرج مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، وتم اختياره بالتزكية رئيسا للاتحاد لدورة جديدة، وذلك في اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد على هامش الدورة الثانية لمهرجان الغردقة لسينما الشباب بمدينة الغردقة السبت، وذلك بحضور أعضاء المكتب التنفيذي الممثلين لدولهم.
وتم خلال الاجتماع، الذي استمر قرابة الساعتين ونصف الساعة، مناقشة جدول الأعمال متضمنا عرضا للقوائم المالية من عام 2020 حتى 2024، ونوقشت عدة اقتراحات تهدف إلى دعم الدول الأعضاء للاتحاد خلال الدورة القادمة. وثمن الجميع الدور الذي قام به رئيس الاتحاد مسعد فودة خلال السنوات الماضية، وخاصة فيما يتعلق بالوقوف جنبا إلى جنب مع القضية الفلسطينية ودعم أهلنا في غزة، وكذلك الفنانون السودانيون.
وفي الاجتماع، تم انتخاب الفنان عمر عبدالعزيز أمينا عاما للصندوق، وتزكية رئيس المركز القطري الكويتي للاتحاد د.نبيل الفيلكاوي نائبا لرئيس اتحاد الفنانين العرب، ود.عمر الجاسر أمينا عاما للاتحاد.
وقال المخرج مسعد فودة عقب انتهاء أعمال المكتب التنفيذي وحصوله على تزكية من جميع أعضاء المكتب إنه يتقدم بالشكر للجميع على حضورهم من مختلف الدول العربية وهو ما يؤكد حرصهم على أن يستمر دور الاتحاد في مهمته ورسالته التي أنشئ من أجلها، حيث مر أكثر من أربع سنوات حالت فيها ظروف كورونا، والأزمات التي تعرضت لها المنطقة العربية دون أن يتم اللقاء الجماعي، مؤكدا ان ما حدث على هامش فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الغردقة لسينما الشباب يعد حدثا مهما يعزز دور الاتحاد كجامعة عربية فنية وأنه يجب أن يسعى الجميع إلى استمرار هذا الدور.
وكان اتحاد الفنانين العرب قد تأسس في شهر نوفمبر من عام 1986، وعقدت جمعيته العمومية اجتماعها التأسيسي الأول في شهر ديسمبر من عام 1986 بالقاهرة.
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