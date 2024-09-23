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مسعد فودة رئيساً والفيلكاوي نائباً للرئيس والجاسر أميناً عاماً بالتزكية

9/23/2024 12:03:09 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
جدد أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الفنانين العرب الثقة في المخرج مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، وتم اختياره بالتزكية رئيسا للاتحاد لدورة جديدة، وذلك في اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد على هامش الدورة الثانية لمهرجان الغردقة لسينما الشباب بمدينة الغردقة السبت، وذلك بحضور أعضاء المكتب التنفيذي الممثلين لدولهم.
وتم خلال الاجتماع، الذي استمر قرابة الساعتين ونصف الساعة، مناقشة جدول الأعمال متضمنا عرضا للقوائم المالية من عام 2020 حتى 2024، ونوقشت عدة اقتراحات تهدف إلى دعم الدول الأعضاء للاتحاد خلال الدورة القادمة. وثمن الجميع الدور الذي قام به رئيس الاتحاد مسعد فودة خلال السنوات الماضية، وخاصة فيما يتعلق بالوقوف جنبا إلى جنب مع القضية الفلسطينية ودعم أهلنا في غزة، وكذلك الفنانون السودانيون.
وفي الاجتماع، تم انتخاب الفنان عمر عبدالعزيز أمينا عاما للصندوق، وتزكية رئيس المركز القطري الكويتي للاتحاد د.نبيل الفيلكاوي نائبا لرئيس اتحاد الفنانين العرب، ود.عمر الجاسر أمينا عاما للاتحاد.
وقال المخرج مسعد فودة عقب انتهاء أعمال المكتب التنفيذي وحصوله على تزكية من جميع أعضاء المكتب إنه يتقدم بالشكر للجميع على حضورهم من مختلف الدول العربية وهو ما يؤكد حرصهم على أن يستمر دور الاتحاد في مهمته ورسالته التي أنشئ من أجلها، حيث مر أكثر من أربع سنوات حالت فيها ظروف كورونا، والأزمات التي تعرضت لها المنطقة العربية دون أن يتم اللقاء الجماعي، مؤكدا ان ما حدث على هامش فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الغردقة لسينما الشباب يعد حدثا مهما يعزز دور الاتحاد كجامعة عربية فنية وأنه يجب أن يسعى الجميع إلى استمرار هذا الدور.
وكان اتحاد الفنانين العرب قد تأسس في شهر نوفمبر من عام 1986، وعقدت جمعيته العمومية اجتماعها التأسيسي الأول في شهر ديسمبر من عام 1986 بالقاهرة.

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