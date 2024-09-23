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أنشيلوتي يشيد بتحسن أداء ريال مدريد.. وشكوك حول جاهزية كارفاخال

9/23/2024 12:02:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدريد- أشاد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، بتحسن مستوى فريقه الذي ظهر خلال الفوز الكاسح 4-1 على إسبانيول أول من أمس في "مباراة متكاملة جدا"، مؤكدا أن لاعبيه سيصلون إلى "أفضل نسخة منهم شيئا فشيئا".
وقال أنشيلوتي "كانت مباراة متكاملة إلى أبعد حد، لعبنا بشكل أفضل بكثير، وبإيقاع أسرع، سنحت لنا العديد من الفرص. أشعر بسعادة بالغة. لعبنا أسرع في الهجوم، وتناقلنا الكرة بوتيرة أسرع، تحسنت بعض التحركات، غطينا المنطقة بصورة جيدة".
وأضاف "بدون مهاجم صريح مثل كيليان، ظهر رودريجو في الهدف الثاني بشكل رائع، كما تألق بيلينجهام. حرية الحركة سلاح مهم جدا. حاولنا استرداد الكرة بعد فقدانها عن طريق الضغط ونفذنا ذلك جيدا أيضا. نحن في حالة جيدة، ونعود إلى أفضل مستوياتنا تدريجيا".
كما أكد أنشيلوتي استياءه من حصول ثلاثة من لاعبيه على بطاقات صفراء اعتبر أنها مبالغ فيها بسبب احتجاجهم أو كلامهم مع الحكم، معتبرا "تغيرت الأمور هذا الموسم. الاحتجاج لا يستلزم هذه المبالغة في البطاقات الصفراء. أصبحت طريقة الحكام مختلفة، باتوا أكثر صرامة في هذه الجزئية ويجب أن نتأقلم على ذلك".
إلا أن المدرب الإيطالي اعترف باستمرار مشكلة منذ بداية الموسم وحتى الآن ألا وهي "سجلنا هدفا وحيدا في الشوط الأول هذا الموسم وهذه نقطة ينبغي الاهتمام بها. تحدثت إلى اللاعبين قبل المباراة بهدف تعديل هذا الوضع لكن لم يطرأ أي تغيير، رغم أن الشوط الأول من هذه المباراة أفضل بكثير من اللقاءات السابقة".
من ناحيته، أبرز الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، تحسن أداء فريقه، مشيرا إلى أنه على الرغم من مواجهتهم صعوبة في "تسجيل هدف في الشوط الأول"، إلا أنهم قدموا "مباراة مليئة بالأهداف" حيث كانوا "جيدين جدًا مع الكرة وبدونها".
وفي تصريحات لتلفزيون ريال مدريد، قال مودريتش: "لقد قدمنا مباراة جيدة، خاصة في الشوط الثاني. واجهتنا صعوبة في تسجيل هدف في الشوط الأول، لكننا خلقنا العديد من الفرص. اليوم كنا جيدين جدًا بالكرة وبدونها. هذه المباراة ستمنحنا الثقة لمواصلة التحسن".
وأضاف "لقد لعب الفريق بشكل جيد جدا وقدمنا مباراة رائعة من البداية إلى النهاية...نعم لقد افتتحوا التسجيل، لكننا لم نستسلم وواصلنا اللعب".
وثمن لاعب الوسط الكرواتي الرقم القياسي الذي حققه ريال مدريد بخوضه 38 مباراة متتالية في الليجا دون أي هزيمة، وقال "هذا بفضل شخصية الفريق وجودته والتزامه. علاوة على ذلك، كل واحد منا يكون مستعدا عندما يحين دوره للعب".
واختتم مودريتش بالإشادة بخط الهجوم الذي يشكله جود بيلينجهام وكيليان مبابي ورودريجو وفينسيوس، لكنه أقر بوجود هامش لتحسن التفاهم بين الجميع، وقال "إنهم نجوم عالميين ونحن سعداء بوجودهم معنا في الفريق. إنهم يقومون بعمل جيد، لكن يمكننا التحسن وهذه المباراة من شأنها أن تمنح الثقة للجميع".
إلى ذلك، كشف البرازيلي رودريجو جويس أن مدربه أنشيلوتي "غاضب بعض الشيء" لأن ريال يسجل في الشوط الثاني فقط من المباريات، لكنه أبرز ارتفاع مستوى الفريق أمام إسبانيول وتمكنه من العودة في النتيجة والفوز بنتيجة كبيرة.
وقال رودريجو: "الفوز بهذا القميص أمر مهم للغاية دائما وهو هدفنا. كانت مباراة عصيبة. المدرب غاضب بعض الشيء منا بسبب تسجيلنا للأهداف في الشوط الثاني فقط. تلقينا هدفا أمس إلا أن تحلينا بالهدوء كي نتمكن من التهديف".
وأضاف: "كانت ردة فعلنا سريعة رغم أن المدرب أكد لنا قبل اللقاء أننا ظهرنا بشكل سيئ جدا في الشوط الأول من المباريات السابقة. سجلنا فقط في شباك مايوركا خلال الشوط الأول، كان يتعين علينا أن نكون أفضل في الشوط الأول أمس وقد فعلنا ذلك لكننا لم نسجل. جاءت الأهداف في الشوط الثاني".
كما بدا اللاعب البرازيلي سعيدا بإحرازه هدفا، الثاني للميرينجي، وتوجه بالشكر لزميليه مودريتش ومواطنه فينيسيوس جونيور على مساعدتهما له في الهدف، مضيفا "أشعر بأنني على ما يرام. ما زال الموسم في بدايته، وأنا في كامل لياقتي البدنية والذهنية وهذا أمر مهم للغاية. مستعد دائما لمساعدة الفريق".
وتلقى لاعب ريال مدريد داني كارفاخال العلاج من ضربة تعرض لها أمام إسبانيول، ويبدو أنه يقترب من الغياب عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراة يوم غد الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو أمام ألافيس، والتي سيغيب عنها إدواردو كامافينجا، الذي تدرب بعيدا عن المجموعة اليوم الأحد.
ولن يستعيد أنشيلوتي، أيًا من لاعبيه المصابين في مباراة الجولة السابعة المقرر إقامتها يوم غد، وسينتظر تطور حالة كارفاخال والإنجليزي جود بيلينجهام.
وتعرض كارفاخال لإصابة، أدت إلى استبداله وهو "يعرج" بعد تسجيل هدف التعادل أمام إسبانيول، كما عانى بيلينجهام من آلام في كتفه الأيسر، الذي تعرض لإصابة الموسم الماضي، سيضطر إلى اتخاذ قرار بشأنها، بالتشاور مع الأطباء والجهاز الفني، للوصول إلى حل.
أما اللاعب الفرنسي إدواردو كامافينجا، الذي يتدرب بالفعل على أرض الملعب، والذي أصبح على بعد خطوة واحدة من العودة إلى المران الجماعي، فسيغيب عن مواجهة ألافيس ليتعافى تماماً من التواء الركبة الذي أبعده عن الملاعب هذا الموسم، وذلك بغرض المشاركة في ديربي الأحد المقبل أمام أتلتيكو مدريد على ملعب متروبوليتانو.
كما غاب عن المجموعة أيضاً المصابون دافيد ألابا وداني سيبايوس وبراهيم دياز، بينما خاض اللاعبون الذين شاركوا كأساسيين أمام إسبانيول صباح أمس تمرينا استشفائيا.
وتدرب اللاعبان الأساسيان، فيرلان ميندي وأنتونيو روديجر، اللذان تم إراحتهما بالتناوب، بشكل مكثف إلى جانب أندري لونين ولوكاس فاسكيز، الذي يبدو أنه سيشارك أساسيا في مبارة يوم غد بمركز الظهير الأيمن، وكذلك خيسوس باييخو وإندريك، الذي يملك فرصة كبيرة للبدء كأساسي أمام ألافيس في أول مشاركة له كأساسي في مباراة رسمية لريال مدريد لإراحة كيليان مبابي.
وسيجمع أنشيلوتي جميع لاعبيه المتاحين اليوم الاثنين، بدءًا من الساعة 11 صباحًا، في الحصة التدريبية الوحيدة المتاحة له قبل مواجهة ألافيس، في انتظار معرفة مدى تطور حالة كارفاخال وبيلينجهام، لتحديد التغييرات التي سيجريها على التشكيلة الأساسية.
في الناحية المقابلة، أكد جوفري كاريراس لاعب اسبانيول، والذي كان السبب في تسجيل هدفه الأول من تسديدة أخطأ الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في التصدي لها لتدخل شباكه، أن ريال مدريد أثبت لماذا يعد واحدا من بين أفضل فرق العالم، بعدما حول تأخره بهدف إلى انتصار.
وأعرب جوفري عن أسفه لأن الأخطاء التي ارتكبها فريقه كانت السبب في عودة الريال في النتيجة.
وقال لشبكة "موفيستار بلس": "كنا نتنافس بقوة حتى الدقيقة 75 لكن في النهاية، عندما تسمح لهم بارتكاء الأخطاء، فهذا ما يحدث".
وأضاف: "لهذا السبب هو أحد أفضل الفرق في العالم. لقد حاولنا تقديم مباراة جيدة، لقد لعبنا بشكل جيد ولكن عندما ترتكب خطأ في دقائق قليلة فهذا ما يحدث". -(وكالات)

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