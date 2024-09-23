أنشيلوتي يشيد بتحسن أداء ريال مدريد.. وشكوك حول جاهزية كارفاخال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدريد- أشاد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، بتحسن مستوى فريقه الذي ظهر خلال الفوز الكاسح 4-1 على إسبانيول أول من أمس في "مباراة متكاملة جدا"، مؤكدا أن لاعبيه سيصلون إلى "أفضل نسخة منهم شيئا فشيئا".
وقال أنشيلوتي "كانت مباراة
متكاملة إلى أبعد حد، لعبنا بشكل أفضل بكثير، وبإيقاع أسرع، سنحت لنا العديد من الفرص. أشعر بسعادة بالغة. لعبنا أسرع في الهجوم، وتناقلنا الكرة بوتيرة أسرع، تحسنت بعض التحركات، غطينا المنطقة بصورة جيدة".
وأضاف "بدون مهاجم صريح مثل كيليان، ظهر رودريجو في الهدف الثاني بشكل رائع، كما تألق بيلينجهام. حرية الحركة سلاح مهم جدا. حاولنا استرداد الكرة بعد فقدانها عن طريق الضغط ونفذنا ذلك جيدا أيضا. نحن في حالة جيدة، ونعود إلى أفضل مستوياتنا تدريجيا".
كما أكد أنشيلوتي استياءه من حصول ثلاثة من لاعبيه على بطاقات صفراء اعتبر أنها مبالغ فيها بسبب احتجاجهم أو كلامهم مع الحكم، معتبرا "تغيرت الأمور هذا الموسم. الاحتجاج لا يستلزم هذه المبالغة في البطاقات الصفراء. أصبحت طريقة الحكام مختلفة، باتوا أكثر صرامة في هذه الجزئية ويجب أن نتأقلم على ذلك".
إلا أن المدرب الإيطالي اعترف باستمرار مشكلة منذ بداية الموسم وحتى الآن ألا وهي "سجلنا هدفا وحيدا في الشوط الأول هذا الموسم وهذه نقطة ينبغي الاهتمام بها. تحدثت إلى اللاعبين قبل المباراة بهدف تعديل هذا الوضع لكن لم يطرأ أي تغيير، رغم أن الشوط الأول من هذه المباراة أفضل بكثير من اللقاءات السابقة".
من ناحيته، أبرز الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، تحسن أداء فريقه، مشيرا إلى أنه على الرغم من مواجهتهم صعوبة في "تسجيل هدف في الشوط الأول"، إلا أنهم قدموا "مباراة مليئة بالأهداف" حيث كانوا "جيدين جدًا مع الكرة وبدونها".
وفي تصريحات لتلفزيون ريال مدريد، قال مودريتش: "لقد قدمنا مباراة جيدة، خاصة في الشوط الثاني. واجهتنا صعوبة في تسجيل هدف في الشوط الأول، لكننا خلقنا العديد من الفرص. اليوم كنا جيدين جدًا بالكرة وبدونها. هذه المباراة ستمنحنا الثقة لمواصلة التحسن".
وأضاف "لقد لعب الفريق بشكل جيد جدا وقدمنا مباراة رائعة من البداية إلى النهاية...نعم لقد افتتحوا التسجيل، لكننا لم نستسلم وواصلنا اللعب".
وثمن لاعب الوسط الكرواتي الرقم القياسي الذي حققه ريال مدريد بخوضه 38 مباراة متتالية في الليجا دون أي هزيمة، وقال "هذا بفضل شخصية الفريق وجودته والتزامه. علاوة على ذلك، كل واحد منا يكون مستعدا عندما يحين دوره للعب".
واختتم مودريتش بالإشادة بخط الهجوم الذي يشكله جود بيلينجهام وكيليان مبابي ورودريجو وفينسيوس، لكنه أقر بوجود هامش لتحسن التفاهم بين الجميع، وقال "إنهم نجوم عالميين ونحن سعداء بوجودهم معنا في الفريق. إنهم يقومون بعمل جيد، لكن يمكننا التحسن وهذه المباراة من شأنها أن تمنح الثقة للجميع".
إلى ذلك، كشف البرازيلي رودريجو جويس أن مدربه أنشيلوتي "غاضب بعض الشيء" لأن ريال يسجل في الشوط الثاني فقط من المباريات، لكنه أبرز ارتفاع مستوى الفريق أمام إسبانيول وتمكنه من العودة في النتيجة والفوز بنتيجة كبيرة.
وقال رودريجو: "الفوز بهذا القميص أمر مهم للغاية دائما وهو هدفنا. كانت مباراة عصيبة. المدرب غاضب بعض الشيء منا بسبب تسجيلنا للأهداف في الشوط الثاني فقط. تلقينا هدفا أمس إلا أن تحلينا بالهدوء كي نتمكن من التهديف".
وأضاف: "كانت ردة فعلنا سريعة رغم أن المدرب أكد لنا قبل اللقاء أننا ظهرنا بشكل سيئ جدا في الشوط الأول من المباريات السابقة. سجلنا فقط في شباك مايوركا خلال الشوط الأول، كان يتعين علينا أن نكون أفضل في الشوط الأول أمس وقد فعلنا ذلك لكننا لم نسجل. جاءت الأهداف في الشوط الثاني".
كما بدا اللاعب البرازيلي سعيدا بإحرازه هدفا، الثاني للميرينجي، وتوجه بالشكر لزميليه مودريتش ومواطنه فينيسيوس جونيور على مساعدتهما له في الهدف، مضيفا "أشعر بأنني على ما يرام. ما زال الموسم في بدايته، وأنا في كامل لياقتي البدنية والذهنية وهذا أمر مهم للغاية. مستعد دائما لمساعدة الفريق".
وتلقى لاعب ريال مدريد داني كارفاخال العلاج من ضربة تعرض لها أمام إسبانيول، ويبدو أنه يقترب من الغياب عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراة يوم غد الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو أمام ألافيس، والتي سيغيب عنها إدواردو كامافينجا، الذي تدرب بعيدا عن المجموعة اليوم الأحد.
ولن يستعيد أنشيلوتي، أيًا من لاعبيه المصابين في مباراة الجولة السابعة المقرر إقامتها يوم غد، وسينتظر تطور حالة كارفاخال والإنجليزي جود بيلينجهام.
وتعرض كارفاخال لإصابة، أدت إلى استبداله وهو "يعرج" بعد تسجيل هدف التعادل أمام إسبانيول، كما عانى بيلينجهام من آلام في كتفه الأيسر، الذي تعرض لإصابة الموسم الماضي، سيضطر إلى اتخاذ قرار بشأنها، بالتشاور مع الأطباء والجهاز الفني، للوصول إلى حل.
أما اللاعب الفرنسي إدواردو كامافينجا، الذي يتدرب بالفعل على أرض الملعب، والذي أصبح على بعد خطوة واحدة من العودة إلى المران الجماعي، فسيغيب عن مواجهة ألافيس ليتعافى تماماً من التواء الركبة الذي أبعده عن الملاعب هذا الموسم، وذلك بغرض المشاركة في ديربي الأحد المقبل أمام أتلتيكو مدريد على ملعب متروبوليتانو.
كما غاب عن المجموعة أيضاً المصابون دافيد ألابا وداني سيبايوس وبراهيم دياز، بينما خاض اللاعبون الذين شاركوا كأساسيين أمام إسبانيول صباح أمس تمرينا استشفائيا.
وتدرب اللاعبان الأساسيان، فيرلان ميندي وأنتونيو روديجر، اللذان تم إراحتهما بالتناوب، بشكل مكثف إلى جانب أندري لونين ولوكاس فاسكيز، الذي يبدو أنه سيشارك أساسيا في مبارة يوم غد بمركز الظهير الأيمن، وكذلك خيسوس باييخو وإندريك، الذي يملك فرصة كبيرة للبدء كأساسي أمام ألافيس في أول مشاركة له كأساسي في مباراة رسمية لريال مدريد لإراحة كيليان مبابي.
وسيجمع أنشيلوتي جميع لاعبيه المتاحين اليوم الاثنين، بدءًا من الساعة 11 صباحًا، في الحصة التدريبية الوحيدة المتاحة له قبل مواجهة ألافيس، في انتظار معرفة مدى تطور حالة كارفاخال وبيلينجهام، لتحديد التغييرات التي سيجريها على التشكيلة الأساسية.
في الناحية المقابلة، أكد جوفري كاريراس لاعب اسبانيول، والذي كان السبب في تسجيل هدفه الأول من تسديدة أخطأ الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في التصدي لها لتدخل شباكه، أن ريال مدريد أثبت لماذا يعد واحدا من بين أفضل فرق العالم، بعدما حول تأخره بهدف إلى انتصار.
وأعرب جوفري عن أسفه لأن الأخطاء التي ارتكبها فريقه كانت السبب في عودة الريال في النتيجة.
وقال لشبكة "موفيستار بلس": "كنا نتنافس بقوة حتى الدقيقة 75 لكن في النهاية، عندما تسمح لهم بارتكاء الأخطاء، فهذا ما يحدث".
وأضاف: "لهذا السبب هو أحد أفضل الفرق في العالم. لقد حاولنا تقديم مباراة جيدة، لقد لعبنا بشكل جيد ولكن عندما ترتكب خطأ في دقائق قليلة فهذا ما يحدث". -(وكالات)
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