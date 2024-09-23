شلباية يبدأ دفاعه عن لقب تشارلستون البريطانية للتنس اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- يبدأ لاعب
التنس الأرضي عبد الله شلباية مهمة الدفاع عن لقبه في بطولة "تشالنجر تشارلستون" الأميركية للتنس ذات الـ75 نقطة بنسختها الثانية، وتقام على الملاعب الصلبة، بحيث تبدأ منافساتها من الجدول الرئيسي اليوم.
ويلتقي شلباية (المصنف 193 عالميا) عند الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، نظيره البريطاني جوانس مونداي (المصنف 676 عالميا)، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة، على أن يواجه في ثمن النهائي حال تخطيه مونداي، الفائز من مواجهة الكندي أليكسس جالارنيو والبريطاني جاك جونز.
وكان شلباية قد توج بلقب بطولة تشارلستون في النسخة الأولى التي أقيمت خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، بعد فوزه في المباراة النهائية على اللاعب الأميركي أوليفير كروفورد بمجموعتين لواحدة، ليصبح وقتها أول لاعب أردني يحقق لقبا ضمن بطولة التشالنجر للتنس.
وتقدم شلباية البالغ من العمر 20 عاما بصورة ملحوظة خلال آخر تصنيفين من رابطة اللاعبين المحترفين، حيث كان في المركز 215 عالميا مع نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي، فيما تقدم للمركز 204 بالأسبوع التالي، ويصل للمركز 193 عالميا بالتصنيف الأخير، مع توقعات بتقدم مضاعف بالتصنيف الذي سيصدر اليوم.
ويبلغ مجموع الجوائز المالية للبطولة 82 ألف دولار، بحيث يحصل الفائز باللقب على 11200 دولار و75 نقطة، فيما يضمن الوصيف حصوله على 44 نقطة و6575 دولارا، بينما يحصل اللاعب البالغ لدور الـ 16 على 6 نقاط و1350 دولارا.
وودع شلباية مؤخرا من الدور ربع النهائي في بطولة كولومبوس تشالنجر، على يد البريطاني كيلي إدموند بمجوعتين دون رد، بعد أن فاز في الأدوار السابقة على الأميركي جاك أنثروب ومواطنه إليوت سبيزيري.
وشارك شلباية في العديد من البطولات خلال العام الحالي، وهي لاس فيجاس تشالنجر، بطولة نادال المفتوحة، تصفيات أميركا المفتوحة، فينابورت زوج المفتوحة، تصفيات هامبورج للماسترز، كونكورد أياسي الرومانية، كارلسروه الألمانية، تصفيات مايوركا، تشالنجر تايلر، ليتل روك المفتوحة، تصفيات جنيف، تصفيات مدريد للأساتذة.
وكما شارك في تصفيات بطولة برشلونة، بطولة مدريد تشالنجر الإسبانية، تصفيات أستراليا المفتوحة، تينيرفي تشالنجر الإسبانية، تشالنجر أوتيني لوفن لا نوفا البلجيكية، نوتنجهام تشالنجر البريطانية، المنامة تشالنجر، سيكشفهيرفار تشالنجر المجرية، جيرونا تشالنجر الإسبانية ومراكش المغربية.
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