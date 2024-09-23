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شلباية يبدأ دفاعه عن لقب تشارلستون البريطانية للتنس اليوم

9/23/2024 12:02:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- يبدأ لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية مهمة الدفاع عن لقبه في بطولة "تشالنجر تشارلستون" الأميركية للتنس ذات الـ75 نقطة بنسختها الثانية، وتقام على الملاعب الصلبة، بحيث تبدأ منافساتها من الجدول الرئيسي اليوم.
ويلتقي شلباية (المصنف 193 عالميا) عند الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، نظيره البريطاني جوانس مونداي (المصنف 676 عالميا)، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة، على أن يواجه في ثمن النهائي حال تخطيه مونداي، الفائز من مواجهة الكندي أليكسس جالارنيو والبريطاني جاك جونز.
وكان شلباية قد توج بلقب بطولة تشارلستون في النسخة الأولى التي أقيمت خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، بعد فوزه في المباراة النهائية على اللاعب الأميركي أوليفير كروفورد بمجموعتين لواحدة، ليصبح وقتها أول لاعب أردني يحقق لقبا ضمن بطولة التشالنجر للتنس.
وتقدم شلباية البالغ من العمر 20 عاما بصورة ملحوظة خلال آخر تصنيفين من رابطة اللاعبين المحترفين، حيث كان في المركز 215 عالميا مع نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي، فيما تقدم للمركز 204 بالأسبوع التالي، ويصل للمركز 193 عالميا بالتصنيف الأخير، مع توقعات بتقدم مضاعف بالتصنيف الذي سيصدر اليوم.
ويبلغ مجموع الجوائز المالية للبطولة 82 ألف دولار، بحيث يحصل الفائز باللقب على 11200 دولار و75 نقطة، فيما يضمن الوصيف حصوله على 44 نقطة و6575 دولارا، بينما يحصل اللاعب البالغ لدور الـ 16 على 6 نقاط و1350 دولارا.
وودع شلباية مؤخرا من الدور ربع النهائي في بطولة كولومبوس تشالنجر، على يد البريطاني كيلي إدموند بمجوعتين دون رد، بعد أن فاز في الأدوار السابقة على الأميركي جاك أنثروب ومواطنه إليوت سبيزيري.
وشارك شلباية في العديد من البطولات خلال العام الحالي، وهي لاس فيجاس تشالنجر، بطولة نادال المفتوحة، تصفيات أميركا المفتوحة، فينابورت زوج المفتوحة، تصفيات هامبورج للماسترز، كونكورد أياسي الرومانية، كارلسروه الألمانية، تصفيات مايوركا، تشالنجر تايلر، ليتل روك المفتوحة، تصفيات جنيف، تصفيات مدريد للأساتذة.
وكما شارك في تصفيات بطولة برشلونة، بطولة مدريد تشالنجر الإسبانية، تصفيات أستراليا المفتوحة، تينيرفي تشالنجر الإسبانية، تشالنجر أوتيني لوفن لا نوفا البلجيكية، نوتنجهام تشالنجر البريطانية، المنامة تشالنجر، سيكشفهيرفار تشالنجر المجرية، جيرونا تشالنجر الإسبانية ومراكش المغربية.

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