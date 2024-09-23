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الدوري الإسباني.. برشلونة يكتسح فياريال بخماسيية

9/23/2024 12:02:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) واصل برشلونة بدايته المذهلة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، عقب فوزه الكاسح 5 -1 على مضيفه فياريال، يوم الأحد، في المرحلة السادسة للمسابقة.

وعلى ملعب (لا سيراميكا)، افتتح النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 20، وأحرز الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 35، ليتربع على قمة هدافي المسابقة هذا الموسم برصيد 6 أهداف.

وقلص أيوزي بيريز الفارق، عقب تسجيله هدفا لفياريال في الدقيقة 38، لكن بابلو توري، أضاف الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 58، فيما أضاع ليفاندوفسكي ركلة جزاء لأبناء كتالونيا في الدقيقة 67، ليهدر فرصة تسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في المباراة.

وتكفل رافينيا بإحراز الهدفين الرابع والخامس لبرشلونة في الدقيقتين 75 و83 على الترتيب، ليتقدم الجناح البرازيلي لوصافة ترتيب هدافي البطولة برصيد 5 أهداف.

ويأتي هذا الفوز، ليبرهن نجوم برشلونة عن استعادة الفريق اتزانه عقب خسارته المفاجئة 1-3 أمام مضيفه موناكو الفرنسي، يوم الخميس الماضي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ورغم الفوز الكبير، فإن جماهير برشلونة أصيبت بخيبة أمل عقب الإصابة العنيفة التي تعرض لها الألماني مارك أندريه تير شتيغن، وتسببت في خروجه من ملعب المباراة، حيث تخشى فقدان الفريق لخدماته حتى نهاية الموسم.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة، الذي فاز في جميع مبارياته الست الأولى بالمسابقة هذا الموسم، إلى 18 نقطة في الصدارة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، ومتفوقا بفارق 4 نقاط على غريمه التقليدي ريال مدريد، صاحب المركز الثاني.

في المقابل، تجمد رصيد فياريال، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة حتى الآن، عند 11 نقطة في المركز الخامس.

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