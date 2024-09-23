ميساء تحترف في نيوم السعودي.. بني مصطفى يغازل المنتخب الوطني من رومانيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة
نتواصل مع القراء في زاوية“أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
ميساء جبارة تحترف في فريق نيوم السعودي
احترفت لاعبة المنتخب النسوي لكرة القدم ميساء جبارة، في صفوف فريق نيوم السعودي، أحد أندية الدرجة الأولى، في تجربة احتراف جديدة.
وتملك جبارة سجلا حافلا من تجارب الاحتراف الخارجية، أبرزها في الإمارات ولبنان وفرنسا والسعودية، حيث تتمتع بمستويات فنية متميزة.
والتحقت ميساء بتدريبات فريق نيوم، تمهيدا لبدء تجربة احتراف جديدة في عمر الـ35، لتؤكد عقليتها الاحترافية التي منحتها الاستمرار في الملاعب لسنوات طويلة.
وكانت ميساء جبارة، لعبت في الفترة الأخيرة مع فريق الاتحاد الذي شارك في دوري أبطال آسيا، قبل أن تغادر إلى السعودية.
صبرة يلتحق بمنتخب الشباب في قطر.. والوحدات يشترط
التحق لاعب فريق الوحدات لكرة القدم إبراهيم صبرة يوم أمس، بالمنتخب الوطني للشباب المتواجد في قطر، استعدادا لخوض التصفيات الآسيوية التي يخوض فيها المنتخب 3 مباريات أمام سنغافورة وهونغ كونغ وقطر أيام 25 و27 و29 الشهر الحالي.
وجاء التحاق صبرة، بعد مشاركته في مباراة الوحدات الأخيرة أمام الفيصلي في قمة الجولة الخامسة بدوري المحترفين.
وسيغيب صبرة عن مباراة الوحدات المهمة أمام الأهلي التي تقام الخميس المقبل، بسبب تواجده مع المنتخب في قطر.
نادي الوحدات وقبل السماح لصبرة بالالتحاق بالمنتخب، اشترط على اتحاد الكرة ومنتخب الشباب، ضرورة أن يغادر صبرة المنتخب يوم 29 الشهر الحالي، وعقب المباراة الأخيرة للمنتخب أمام قطر، بحيث يتم تأمين حجز طيران له يوم 29 للتوجه إلى الإمارات، حيث يخوض الوحدات بعد يومين مباراة مهمة أيضا أمام فريق الشارقة في دوري أبطال آسيا 2.
المحترف الأردني في بوخارست يغازل المنتخب الوطني
غازل المحترف الأردني في فريق دينامور بوخارست الروماني أحمد بني مصطفى، المنتخب الوطني لكرة القدم، كاشفا عن رغبة جامحة باللعب في صفوف المنتخب خلال المرحلة المقبلة.
ويلعب بني مصطفى (21) عاما، في دينامور بوخارست الروماني أحد أفضل وأعرق الأندية الرومانية منذ حوالي 5 سنوات، كما تم اختياره لتمثيل منتخب رومانيا تحت سن 21، كونه يحمل أيضا الجنسية الرومانية.
وقال أكرم بني مصطفى والد اللاعب، في تصريح لـ"الغد"، إن نجله الذي يتمتع بمستويات فنية عالية، بدليل انخراطه في منتخبات رومانيا للفئات العمرية، لديه رغبة في تمثيل المنتخب الوطني الأردني. وكشف والد اللاعب أن نجله تلقى عدة عروض خارجية، من ضمنها عرض بلجيكي، لكنه رفضها للاستمرار مع دينامو بوخارست.
"الهداف" سبب الاستقالة الانفعالية لمدرب السلط
عاد المدير الفني لفريق السلط لكرة القدم ديان صالح عن استقالته "الانفعالية" التي أعلنها، عقب الخسارة الأخيرة للفريق أمام شباب العقبة، في المباراة التي جرت على ملعب تطوير العقبة، ضمن الجولة الخامسة من دوري المحترفين. وقاد صالح تدريب الفريق أمس، بعد عودته عن الاستقالة التي جاءت بسبب انفعاله نتيجة غياب اللاعب الهداف القادر على التسجيل في الفرص التي أتيحت للسلط أمام شباب العقبة والمباريات السابقة.
ووفق المعلومات فإن صالح أبلغ مقربين منه، أن استقالته الانفعالية جاءت بسبب غياب اللاعب الهداف القادر على ترجمة الفرص، حيث يتفوق الفريق في الكثير من المراحل في المباريات، لكنه يعاني من سوء إنهاء الهجمات، وهو الذي دفعه لإعلان استقالة عقب الخسارة أمام شباب العقبة، قبل العودة عنها.
كواليس النجوم
. إدارة أحد أندية المحترفين لكرة القدم، وجهوا انتقادات للمدير الفني لفريق الكرة، بسبب ما سموه دخوله في مهاترات مع اللاعبين.
. غياب الجمهور الكبير عن قمة الوحدات والفيصلي، يعكس المزاج العام للشارع المحلي المنشغل بما يجري من أحداث في غزة وفلسطين ولبنان.
. متابعون لفريق الحسين إربد والحديث عن إمكانية اعادة التعاقد مع المدرب البرتغالي السابق لفريق الكرة موتا، فتح باب النقاش الذي ذهب إلى كيفية التعاقد مع المدربين... متحدثون أشاروا إلى أن الحسين وفي حال قرر إعادة موتا، فإنه يثبت خطأ التعاقد مع المدرب الحالي موتينهو، وبالتالي أثارت التساؤلات حول كيفية اختيار موتينهو والأسس التي تم التعاقد معه على أساسها.
. عدد من جمهور فريق الوحدات، عاد للمطالبة بإبعاد المحترفين الأجانب، باستثناء المحترف السنغالي سيزر الذي يلقى رضا عام من قبل الجمهور.
اللاعبة ميساء جبارة - (من المصدر)
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