ميساء تحترف في نيوم السعودي.. بني مصطفى يغازل المنتخب الوطني من رومانيا

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية“أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.



ميساء جبارة تحترف في فريق نيوم السعودي

احترفت لاعبة المنتخب النسوي ميساء جبارة، في صفوف فريق نيوم السعودي، أحد أندية الدرجة الأولى، في تجربة احتراف جديدة.



وتملك جبارة سجلا حافلا من تجارب الاحتراف الخارجية، أبرزها في الإمارات ولبنان وفرنسا والسعودية، حيث تتمتع بمستويات فنية متميزة.



والتحقت ميساء بتدريبات فريق نيوم، تمهيدا لبدء تجربة احتراف جديدة في عمر الـ35، لتؤكد عقليتها الاحترافية التي منحتها الاستمرار في الملاعب لسنوات طويلة.



وكانت ميساء جبارة، لعبت في الفترة الأخيرة مع فريق الاتحاد الذي شارك في دوري أبطال آسيا، قبل أن تغادر إلى السعودية.



صبرة يلتحق بمنتخب الشباب في قطر.. والوحدات يشترط

التحق لاعب فريق الوحدات لكرة القدم إبراهيم صبرة يوم أمس، بالمنتخب الوطني للشباب المتواجد في قطر، استعدادا لخوض التصفيات الآسيوية التي يخوض فيها المنتخب 3 مباريات أمام سنغافورة وهونغ كونغ وقطر أيام 25 و27 و29 الشهر الحالي.



وجاء التحاق صبرة، بعد مشاركته في مباراة الوحدات الأخيرة أمام الفيصلي في قمة الجولة الخامسة بدوري المحترفين.



وسيغيب صبرة عن مباراة الوحدات المهمة أمام الأهلي التي تقام الخميس المقبل، بسبب تواجده مع المنتخب في قطر.



نادي الوحدات وقبل السماح لصبرة بالالتحاق بالمنتخب، اشترط على اتحاد الكرة ومنتخب الشباب، ضرورة أن يغادر صبرة المنتخب يوم 29 الشهر الحالي، وعقب المباراة الأخيرة للمنتخب أمام قطر، بحيث يتم تأمين حجز طيران له يوم 29 للتوجه إلى الإمارات، حيث يخوض الوحدات بعد يومين مباراة مهمة أيضا أمام فريق الشارقة في دوري أبطال آسيا 2.



المحترف الأردني في بوخارست يغازل المنتخب الوطني

غازل المحترف الأردني في فريق دينامور بوخارست الروماني أحمد بني مصطفى، المنتخب الوطني لكرة القدم، كاشفا عن رغبة جامحة باللعب في صفوف المنتخب خلال المرحلة المقبلة.



ويلعب بني مصطفى (21) عاما، في دينامور بوخارست الروماني أحد أفضل وأعرق الأندية الرومانية منذ حوالي 5 سنوات، كما تم اختياره لتمثيل منتخب رومانيا تحت سن 21، كونه يحمل أيضا الجنسية الرومانية.



وقال أكرم بني مصطفى والد اللاعب، في تصريح لـ"الغد"، إن نجله الذي يتمتع بمستويات فنية عالية، بدليل انخراطه في منتخبات رومانيا للفئات العمرية، لديه رغبة في تمثيل المنتخب الوطني الأردني. وكشف والد اللاعب أن نجله تلقى عدة عروض خارجية، من ضمنها عرض بلجيكي، لكنه رفضها للاستمرار مع دينامو بوخارست.



"الهداف" سبب الاستقالة الانفعالية لمدرب السلط

عاد المدير الفني لفريق السلط لكرة القدم ديان صالح عن استقالته "الانفعالية" التي أعلنها، عقب الخسارة الأخيرة للفريق أمام شباب العقبة، في المباراة التي جرت على ملعب تطوير العقبة، ضمن الجولة الخامسة من دوري المحترفين. وقاد صالح تدريب الفريق أمس، بعد عودته عن الاستقالة التي جاءت بسبب انفعاله نتيجة غياب اللاعب الهداف القادر على التسجيل في الفرص التي أتيحت للسلط أمام شباب العقبة والمباريات السابقة.



ووفق المعلومات فإن صالح أبلغ مقربين منه، أن استقالته الانفعالية جاءت بسبب غياب اللاعب الهداف القادر على ترجمة الفرص، حيث يتفوق الفريق في الكثير من المراحل في المباريات، لكنه يعاني من سوء إنهاء الهجمات، وهو الذي دفعه لإعلان استقالة عقب الخسارة أمام شباب العقبة، قبل العودة عنها.

كواليس النجوم

. إدارة أحد أندية المحترفين لكرة القدم، وجهوا انتقادات للمدير الفني لفريق الكرة، بسبب ما سموه دخوله في مهاترات مع اللاعبين.

. غياب الجمهور الكبير عن قمة الوحدات والفيصلي، يعكس المزاج العام للشارع المحلي المنشغل بما يجري من أحداث في غزة وفلسطين ولبنان.

. متابعون لفريق الحسين إربد والحديث عن إمكانية اعادة التعاقد مع المدرب البرتغالي السابق لفريق الكرة موتا، فتح باب النقاش الذي ذهب إلى كيفية التعاقد مع المدربين... متحدثون أشاروا إلى أن الحسين وفي حال قرر إعادة موتا، فإنه يثبت خطأ التعاقد مع المدرب الحالي موتينهو، وبالتالي أثارت التساؤلات حول كيفية اختيار موتينهو والأسس التي تم التعاقد معه على أساسها.

. عدد من جمهور فريق الوحدات، عاد للمطالبة بإبعاد المحترفين الأجانب، باستثناء المحترف السنغالي سيزر الذي يلقى رضا عام من قبل الجمهور.









اللاعبة ميساء جبارة - (من المصدر)