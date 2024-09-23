الكراتيه الأردنية تثبت علو كعبها وتحصد الميداليات في كأس آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان- تواصل رياضة
الكراتيه الأردنية صناعة الإنجازات التاريخية المشرفة في البطولات الآسيوية، واعتلاء منصات التتويج، وسط إشادة كبيرة من الاتحادات الآسيوية والعربية وغرب آسيا، وعدد كبير من الدول المشاركة في بطولة آسيا الـ20، التي اختتمت منافساتها أمس في الصين.
وكانت الكراتيه الأردنية حققت خلال اليومين الماضيين في البطولة الآسيوية 5 ميداليات (ذهبية وفضية و3 برونزيات)، حيث حقق اللاعب عبد الرحمن المصاطفة الميدالية الذهبية ونال اللاعب عمر شقرة الميدالية الفضية، ونال الميدالية البرونزية كل من اللاعبين: محمد الجعفري وجود الضروس والمنتخب الوطني للقتال الجماعي.
وجاءت النتائج المميزة لمنتخب الكراتيه في بطولة آسيا التي تعد أقوى البطولات، لتؤكد صحة النهج الذي يسير عليه اتحاد اللعبة، لبناء منتخبات وطنية قادرة على مواصلة المسيرة في حصد الإنجازات على مختلف الأصعدة خلال السنوات المقبلة، كما وبدأ اتحاد الكراتيه خطواته لتهيئة لاعبيه لأولمبياد الشباب 2026، وهو ما كشفت عنه المشاركات التي تحدثت عن جيل متميز قادر على اعتلاء منصات التتويج.
ويواصل اتحاد الكراتيه الوفاء بوعده الذي قطعه على نفسه بداية العام الحالي، في تحقيق أكبر قدر من الإنجازات في البطولات العالمية والدوري العالمي والبطولات الآسيوية وغرب آسيا والعربية.
وقال الناطق الإعلامي لاتحاد الكراتيه الدكتور إياد الملاح لـ"الغد": "يسطر إنجاز الكراتيه في بطولة آسيا بأحرف من ذهب، نشامى المنتخب الوطني للكراتيه، كما عهدناهم متميزين في المحافل كافة، لتمثيل الأردن بأفضل صورة، لقد حقق المنتخب الوطني للقتال الجماعي المركز الثالث في الترتيب العام، و5 ميداليات ملونة، في بطولة آسيا التي تعد من أقوى البطولات، يثبت أن الكراتيه الأردنية أصبحت رقما صعبا في البطولات الآسيوية والدولية، وسيمضي المنتخب الوطني للكراتيه قدما من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات، ومن أهمها بطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 عاما، التي ستقام في مدينة البندقية الإيطالية بالفترة من 9-13 الشهر المقبل، وتتحقق النجاحات في الكراتيه بعد العمل الكبير الذي يقدمه اتحاد اللعبة لمنظمة الكراتيه، من أجل مواصلة تحقيق الإنجاز".
وأشار: مجلس إدارة اتحاد الكراتيه واللجنة الأولمبية الأردنية، وفروا للمنتخب الوطني للكراتيه متطلبات النجاح كافة، للمشاركة في البطولة وتحقيق إنجاز تاريخي، في سبيل رفع علم الوطن عاليا في جميع المحافل، وهذه الإنجازات تضاعف حجم المسؤولية على الاتحاد واللاعبين لتحقيق المزيد من النجاحات في المرحلة المقبلة.
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