Monday, 23 September 2024 08:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكراتيه الأردنية تثبت علو كعبها وتحصد الميداليات في كأس آسيا

9/23/2024 12:02:52 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان- تواصل رياضة الكراتيه الأردنية صناعة الإنجازات التاريخية المشرفة في البطولات الآسيوية، واعتلاء منصات التتويج، وسط إشادة كبيرة من الاتحادات الآسيوية والعربية وغرب آسيا، وعدد كبير من الدول المشاركة في بطولة آسيا الـ20، التي اختتمت منافساتها أمس في الصين.
وكانت الكراتيه الأردنية حققت خلال اليومين الماضيين في البطولة الآسيوية 5 ميداليات (ذهبية وفضية و3 برونزيات)، حيث حقق اللاعب عبد الرحمن المصاطفة الميدالية الذهبية ونال اللاعب عمر شقرة الميدالية الفضية، ونال الميدالية البرونزية كل من اللاعبين: محمد الجعفري وجود الضروس والمنتخب الوطني للقتال الجماعي.
وجاءت النتائج المميزة لمنتخب الكراتيه في بطولة آسيا التي تعد أقوى البطولات، لتؤكد صحة النهج الذي يسير عليه اتحاد اللعبة، لبناء منتخبات وطنية قادرة على مواصلة المسيرة في حصد الإنجازات على مختلف الأصعدة خلال السنوات المقبلة، كما وبدأ اتحاد الكراتيه خطواته لتهيئة لاعبيه لأولمبياد الشباب 2026، وهو ما كشفت عنه المشاركات التي تحدثت عن جيل متميز قادر على اعتلاء منصات التتويج.
ويواصل اتحاد الكراتيه الوفاء بوعده الذي قطعه على نفسه بداية العام الحالي، في تحقيق أكبر قدر من الإنجازات في البطولات العالمية ‏‏‏والدوري العالمي والبطولات الآسيوية وغرب آسيا والعربية.
وقال الناطق الإعلامي لاتحاد الكراتيه الدكتور إياد الملاح لـ"الغد": "يسطر إنجاز الكراتيه في بطولة آسيا بأحرف من ذهب، نشامى المنتخب الوطني للكراتيه، كما عهدناهم متميزين في المحافل كافة، لتمثيل الأردن بأفضل صورة، لقد حقق المنتخب الوطني للقتال الجماعي المركز الثالث في الترتيب العام، و5 ميداليات ملونة، في بطولة آسيا التي تعد من أقوى البطولات، يثبت أن الكراتيه الأردنية أصبحت رقما صعبا في البطولات الآسيوية والدولية، وسيمضي المنتخب الوطني للكراتيه قدما من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات، ومن أهمها بطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 عاما، التي ستقام في مدينة البندقية الإيطالية بالفترة من 9-13 الشهر المقبل، وتتحقق النجاحات في الكراتيه بعد العمل الكبير الذي يقدمه اتحاد اللعبة لمنظمة الكراتيه، من أجل مواصلة تحقيق الإنجاز".
وأشار: مجلس إدارة اتحاد الكراتيه واللجنة الأولمبية الأردنية، وفروا للمنتخب الوطني للكراتيه متطلبات النجاح كافة، للمشاركة في ‏‏البطولة وتحقيق إنجاز ‏تاريخي، في سبيل رفع علم الوطن عاليا في جميع المحافل، وهذه الإنجازات تضاعف حجم المسؤولية ‏‏على الاتحاد واللاعبين لتحقيق المزيد من النجاحات في ‏المرحلة المقبلة.

MENAFN23092024000072011014ID1108702245

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث