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اللاعب الفلسطيني يفرض حضورا قويا بـالمحترفين.. ومغير السرحان بلا أجانب

9/23/2024 12:02:52 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- أغلقت مساء أول من أمس، فترة قيد اللاعبين الأجانب لأندية المحترفين لكرة القدم، حيث تنص تعليمات اتحاد الكرة بشأن تعاقدات اللاعبين، على فتح المجال أمام الأندية بعد 10 أيام من إغلاق السوق تجاه اللاعبين المحليين.
واتجه عدد من أندية المحترفين إلى التعاقد مع لاعبين من جنسيات مختلفة، إلا أن الحضور الفلسطيني كان الأقوى حتى اللحظة، إذ يحضر اللاعب الفلسطيني مع 4 فرق بـ6 لاعبين، إذ إن فريق الجزيرة الأكثر ضما لهم بتواجد 3 لاعبين في صفوفه.
وشهد الموسم الماضي، حضور أكثر من لاعب فلسطيني بعيدا عن المتواجدين في الموسم الحالي، بتواجد لاعبين في فريق الأهلي وهما محمد مراعبة وأنس بني عودة، وعميد صوافطة مع السلط، فيما فضل اللاعبان تامر صيام وقيس الحطاب، فسخ عقديهما مع فريقي الفيصلي والسلط بعد لعبهما مباريات في دوري المحترفين الحالي، وقبل فترة جيدة من إغلاق سوق الانتقالات بالنسبة للاعبين الأجانب.
ولم يستقطب فريق مغير السرحان أي لاعب أجنبي في الفترة الحالية، وهو الفريق الوحيد الذي لم يجلب أي لاعب أجنبي لصفوفه من فرق المحترفين، حيث يواجه النادي ظروفا مالية حرجة، تصعب من مهمة التعاقد مع لاعب أجنبي مؤثر، ويكلف النادي مبالغ مادية عالية.
وتعد الجنسيتين السورية والسنغالية ثاني أكثر الجنسيات حضورا في دوري المحترفين للموسم الحالي، فيما يعد اللاعب الأفريقي الأكثر حضورا أيضا من بين مختلف القارات بتواجد 17 لاعبا من أصل 31 لاعبا من مختلف القارات، وذلك بتواجد 11 لاعبا من قارة آسيا، و3 لاعبين من قارة أميركا الجنوبية.
واستفادت 4 فرق من رفع عدد اللاعبين الأجانب قبل موسمين إلى 4 لاعبين، حيث ضمت فرق الحسين إربد، الفيصلي، الوحدات والجزيرة 4 لاعبين في صفوفها، فيما اكتفى فريقا الرمثا وشباب الأردن بتعاقد كل فريق مع لاعب أجنبي واحد فقط.
ويضم الحسين إربد في صفوفه البرازيلي إيتالو سيلفا، النيجيري عبد الجليل أجاغون، السنغالي عبد العزيز نداي والكونغولي جاكويس تيمبولي، علما أنه يشارك في بطولة دوري أبطال آسيا 2، باعتباره حامل لقب دوري المحترفين الموسم الماضي.
ويلعب مع الفيصلي للموسم الثاني على التوالي، اللاعب الفلسطيني مصعب البطاط، إلى جانب السوري محمد ريحانية، والسنغالي سيمون ديديو وأمادو موتاري من النيجر، مع احتمالية مغادرة البطاط في الأيام المقبلة لتلقيه عرضا خارجيا.
ولجأ الوحدات للمدرسة الأفريقية في تعاقداته، حيث جلب إلى صفوفه كل من: المغربي مروان إفلاح، والمالاوي إيشاكا ديارا، والسنغالي أوسينو سيزار، والكاميروني آلان أكونو، في الوقت الذي لم تبد فيه جماهير "الأخضر" رضاها عنهم، باستثناء سيزار الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة الفريق الأولى آسيويا أمام سباهان أصفهان الإيراني.
وضم الجزيرة لصفوفه 3 لاعبين فلسطينيين وهم محمد صندوقة، وجدي نبهان ومحمد أيوب، فيما كانت الصفقة الأجنبية الأخيرة له متمثلة بالمهاجم الكولومبي دييجو كالديرون، والذي خاض تجارب احترافية سابقة في الملاعب المحلية مع الحسين إربد وسحاب.
ويلعب مع الأهلي متصدر ترتيب دوري المحترفين حاليا 3 لاعبين، وهم: البرازيلي ويلدسون دي ميلو، الفلسطيني عبد الرحمن وشاح، واللبناني عمر صباغ، والعدد ذاته مع شباب العقبة ممثلا بكل من: النيجيري عبد الحكيم أبو بكر، السنغالي أمادو ساني، والتوجولي عبده أتاكورا، و3 لاعبين مع معان، وهم: السوري علي المصري، المالاوي كودا مويابا، والنيجيري إنوسينت جيمس.
وضم فريقا السلط والصريح لاعبان فقط، حيث يتواجد في السلط اللاعبان الجزائريان زيري حمّار ومنير آيت الهادي، فيما يضم الصريح، الفلسطيني سامح مراعبة والسوري علي زكريا، مع تواجد لاعب وحيد مع شباب الأردن ممثلا بالجزائري عبد الملك مفتاحي، وآخر مع الرمثا، ممثلا بالسوري يوسف محمد.

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