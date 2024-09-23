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الشباب يبدأ تدريباته في قطر

9/23/2024 12:02:52 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بدأ المنتخب الوطني للشباب تحت سن 20 لكرة القدم، تدريباته الفنية والبدنية في الدوحة، تأهبا للمشاركة بالتصفيات الآسيوية، التي تقام خلال الفترة من 25 حتى 30 أيلول (سبتمر) الحالي في قطر.
وأجرى المنتخب أول تدريب له في قطر أمس، على ملعب جامعة قطر، بقيادة المدرب الهولندي بيتر ماينديرسما، واشتمل على تمارين فنية وبدنية.
وكان المنتخب وصل أول من أمس إلى الدوحة، بعد أن اختتم معسكره التدريبي الذي أقامه في دبي، حيث اشتمل التجمع على لقاءين وديين تدريبيين مع فريق شباب أهلي دبي ت21، وفريق الخليج، سعيا من الجهاز الفني للوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة، قبيل الاستحقاق الرسمي.
يذكر أن المنتخب الوطني يشارك بالتصفيات الآسيوية لحساب المجموعة العاشرة، حيث يفتتح مواجهاته بلقاء هونغ كونغ مساء الأربعاء 25 الشهر الحالي على ستاد حمد الكبير، ويلتقي سنغافورة الجمعة 27 على الملعب نفسه، ويختتم المنافسات بلقاء قطر الأحد 29 على ستاد عبدالله بن خليفة، علما أن جميع المباريات تقام عند الساعة الثامنة مساء.

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