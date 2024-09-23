الشباب يبدأ تدريباته في قطر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بدأ المنتخب الوطني للشباب تحت سن 20 لكرة القدم، تدريباته الفنية والبدنية في الدوحة، تأهبا للمشاركة بالتصفيات الآسيوية، التي تقام خلال الفترة من 25 حتى 30 أيلول (سبتمر) الحالي في قطر.
وأجرى المنتخب أول تدريب له في قطر أمس، على ملعب جامعة
قطر، بقيادة المدرب الهولندي بيتر ماينديرسما، واشتمل على تمارين فنية وبدنية.
وكان المنتخب وصل أول من أمس إلى الدوحة، بعد أن اختتم معسكره التدريبي الذي أقامه في دبي، حيث اشتمل التجمع على لقاءين وديين تدريبيين مع فريق شباب أهلي دبي ت21، وفريق الخليج، سعيا من الجهاز الفني للوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة، قبيل الاستحقاق الرسمي.
يذكر أن المنتخب الوطني يشارك بالتصفيات الآسيوية لحساب المجموعة العاشرة، حيث يفتتح مواجهاته بلقاء هونغ كونغ مساء الأربعاء 25 الشهر الحالي على ستاد حمد الكبير، ويلتقي سنغافورة الجمعة 27 على الملعب نفسه، ويختتم المنافسات بلقاء قطر الأحد 29 على ستاد عبدالله بن خليفة، علما أن جميع المباريات تقام عند الساعة الثامنة مساء.
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