اليد السلطية.. لقب جديد يؤكد عراقتها وقدرتها على مواصلة الإنجازات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نجح فريق السلط في المحافظة على لقب كأس السوبر لكرة اليد للموسم الحالي، عندما سجل فوزا مثيرا على فريق الأهلي بفارق أربعة أهداف 24-20، في اللقاء الذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا أغلبه من أنصار فريق السلط.
السلط ظهر بصورة أفضل من منافسه الأهلي، رغم أن الأخير تقدم في بداية اللقاء بفارق 3 أهداف، قبل أن يفرض“البطل” سيطرته الكاملة على مجريات المباراة مستفيدا من خبرة لاعبيه محمود الهنداوي، التونسي نزار، معتصم الدبعي، عيسى قطيشات وحارس المرمى يوسف الرواشدة، بينما طغى على تشكيلة فريق الأهلي اللاعبين الشباب الذين يراد منهم بناء فريق للمستقبل، ومنهم علي جعارة وحمزة عبيدات.
وعاشت جماهير السلط ليلة فرح كبيرة بهذا الإنجاز الذي أكد عراقة“اليد السلطية”، وقدرتها على تحقيق ألقاب البطولات المحلية، خصوصا وأن الفترة المتبقية كافية لتجهيز الفريق بصورة أفضل، في ظل التدريبات المكثفة، والتي يقودها المدرب العراقي ربيع الدليمي، يسجل له تحقيق الكثير من الألقاب مع السلط.
وبعيدا عن النتيجة وأحقية السلط بالفوز باللقب، إلا أن المستوى الفني الذي ظهر عليه الفريقان، واللذان يعتبران الأفضل على الساحة المحلية، والأكثر تتويجا بين الفرق الأخرى، لم يرتق إلى المطلوب، والدليل على ذلك كثيرة الكرات الطائشة واللعب العشوائي، ما يؤزم موقف اللعبة بشكل عام ويبعث على القلق لدى المسؤولين عن اللعبة، خصوصا وأن العديد من اللاعبين مثلوا المنتخب الوطني في البطولة الآسيوية للشباب التي اختتمت مؤخرا، وشهدت حصول المنتخب على المركز السابع بين 13 منتخبا.
وأعرب رئيس نادي السلط خالد عربيات عن سعادته الكبيرة بتحقيق الفريق لهذا الإنجاز الذي وصفه بالنوعي والمهم، لافتا إلى أن نجوم الفريق والجهاز الفني كانوا على قدر كبير من المسؤولية، وقدموا مباراة جميلة تليق بمكانة الفريق وسمعته الكبيرة.
وقال عربيات:“نعتز بفريق كرة اليد، وما يحققه من إنجازات، وهذا دليل على أحقيته في مواصلة تحقيق الإنجازات، رغم الصعوبات التي تواجه النادي، وقلة المردود المالي، حيث ينفق النادي الكثير من الأموال على الفريق، وذلك حتى يظهر بالصورة المثالية والتي يستحقها، والحمد لله نجحنا بذلك متجاوزين العراقيل التي تقف أمامنا، والفوز بلقب كأس السوبر، بداية خير لمسيرة الفريق في هذا الموسم، وكلنا ثقة بنجوم الفريق والجهاز الفني في مواصلة تحقيق الإنجازات، وهم قادرون على ترجمة ذلك نظرا لما يتمتعون به من مستويات جيدة”.
وجاء تحقيق السلط لهذا الإنجاز في فترة يعاني فيها من ظروف مالية صعبة جراء متطلبات فريق الكرة، الذي يخوض دوري المحترفين، والنادي يستحق من أبناء المدينة ورجالاتها الوقوف معه ومساندته، حتى يواصل مسيرته الناجحة والمظفرة، فهو بأمس الحاجة إليهم في هذه المرحلة.
ويذكر أن فريق السلط، كان حقق الموسم الماضي لقب كاس السوبر، ولقب بطولة كأس الأردن.
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