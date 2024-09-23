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اليد السلطية.. لقب جديد يؤكد عراقتها وقدرتها على مواصلة الإنجازات

9/23/2024 12:02:52 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نجح فريق السلط في المحافظة على لقب كأس السوبر لكرة اليد للموسم الحالي، عندما سجل فوزا مثيرا على فريق الأهلي بفارق أربعة أهداف 24-20، في اللقاء الذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا أغلبه من أنصار فريق السلط.
السلط ظهر بصورة أفضل من منافسه الأهلي، رغم أن الأخير تقدم في بداية اللقاء بفارق 3 أهداف، قبل أن يفرض“البطل” سيطرته الكاملة على مجريات المباراة مستفيدا من خبرة لاعبيه محمود الهنداوي، التونسي نزار، معتصم الدبعي، عيسى قطيشات وحارس المرمى يوسف الرواشدة، بينما طغى على تشكيلة فريق الأهلي اللاعبين الشباب الذين يراد منهم بناء فريق للمستقبل، ومنهم علي جعارة وحمزة عبيدات.
وعاشت جماهير السلط ليلة فرح كبيرة بهذا الإنجاز الذي أكد عراقة“اليد السلطية”، وقدرتها على تحقيق ألقاب البطولات المحلية، خصوصا وأن الفترة المتبقية كافية لتجهيز الفريق بصورة أفضل، في ظل التدريبات المكثفة، والتي يقودها المدرب العراقي ربيع الدليمي، يسجل له تحقيق الكثير من الألقاب مع السلط.
وبعيدا عن النتيجة وأحقية السلط بالفوز باللقب، إلا أن المستوى الفني الذي ظهر عليه الفريقان، واللذان يعتبران الأفضل على الساحة المحلية، والأكثر تتويجا بين الفرق الأخرى، لم يرتق إلى المطلوب، والدليل على ذلك كثيرة الكرات الطائشة واللعب العشوائي، ما يؤزم موقف اللعبة بشكل عام ويبعث على القلق لدى المسؤولين عن اللعبة، خصوصا وأن العديد من اللاعبين مثلوا المنتخب الوطني في البطولة الآسيوية للشباب التي اختتمت مؤخرا، وشهدت حصول المنتخب على المركز السابع بين 13 منتخبا.
وأعرب رئيس نادي السلط خالد عربيات عن سعادته الكبيرة بتحقيق الفريق لهذا الإنجاز الذي وصفه بالنوعي والمهم، لافتا إلى أن نجوم الفريق والجهاز الفني كانوا على قدر كبير من المسؤولية، وقدموا مباراة جميلة تليق بمكانة الفريق وسمعته الكبيرة.
وقال عربيات:“نعتز بفريق كرة اليد، وما يحققه من إنجازات، وهذا دليل على أحقيته في مواصلة تحقيق الإنجازات، رغم الصعوبات التي تواجه النادي، وقلة المردود المالي، حيث ينفق النادي الكثير من الأموال على الفريق، وذلك حتى يظهر بالصورة المثالية والتي يستحقها، والحمد لله نجحنا بذلك متجاوزين العراقيل التي تقف أمامنا، والفوز بلقب كأس السوبر، بداية خير لمسيرة الفريق في هذا الموسم، وكلنا ثقة بنجوم الفريق والجهاز الفني في مواصلة تحقيق الإنجازات، وهم قادرون على ترجمة ذلك نظرا لما يتمتعون به من مستويات جيدة”.
وجاء تحقيق السلط لهذا الإنجاز في فترة يعاني فيها من ظروف مالية صعبة جراء متطلبات فريق الكرة، الذي يخوض دوري المحترفين، والنادي يستحق من أبناء المدينة ورجالاتها الوقوف معه ومساندته، حتى يواصل مسيرته الناجحة والمظفرة، فهو بأمس الحاجة إليهم في هذه المرحلة.
ويذكر أن فريق السلط، كان حقق الموسم الماضي لقب كاس السوبر، ولقب بطولة كأس الأردن.

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