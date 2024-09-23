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الفحيص يتخطى الفتاة الكويتي ويضرب موعدا مع العلا السعودي في نهائي السلة العربية

9/23/2024 12:02:52 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان– نجح فريق نادي شباب الفحيص ببلوغ الدور النهائي للنسخة الخامسة والعشرين من بطولة الأندية العربية للسيدات بكرة السلة، بفوزه على فريق الفتاة الكويتي بنتيجة 95-82 (النصف الأول 58-43)، في لقاء جمعهما أمس بصالة الفحيص، ضمن الدور نصف النهائي.
ويلتقي الفحيص نظيره العلا السعودي في المشهد النهائي للبطولة العربية، الذي يقام الساعة 7 من مساء يوم غد، وذلك بعد فوزه على فريق كوسيدار الجزائري بنتيجة 63-54 (النصف الأول 29-17)، فيما سيلعب كوسيدار مع فريق الفتاة الكويتي بلقاء دور تحديد المركز الثالث“الميدالية البرونزية” والذي يقام الساعة 4:30 من مساء يوم غد أيضا.
الفحيص 95 الفتاة 82
اعتمد المدير الفني لفريق سيدات الفحيص نايف عصفور على خبرات المحترفة الأميركية بروكي ويليامز في ضبط تحركات رشا عبده وجوانا حداد حول القوس، مع تولي زاره النجار والمحترفة الأميركية انجيلا تومبكينز مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين، فيما كان المقدوني جورج كنجزيف المدير الفني لفريق الفتاة الكويتي يبدأ اللقاء معتمدا على سرعات المحترفتين بورش شيرلبول واجوما فرانك بإسناد من لاعباته المحليات سلوى الحبيل وشيخة عبدالله وليلى بهبهاني.
وشهدت الفترة الأولى سجالا نقطيا مثيرا بين لاعبات الفريقين، حيث تقدم الفحيص سريعا بسلتين للفحيص من داخل وخارج القوس للمحترفتين ويليامز وتومبكينز، فيما كانت اجوما وليلى تعيدان الفتاة إلى أجواء المباراة، قبل أن تعزز النجار وتومبكينز من تقدم الفحيص، فيما واصلت لاعبات الفتاة التسجيل، ليتقدمن في النتيجة (24-22).
وكشرت لاعبات الفحيص عن أنيابهن الهجومية في الفترة الثانية، فسجلت زاره النجار سلتين من المسافة البعيدة ومثلهما لتومبكينز من داخل القوس مع ثلاث نقاط لجانسيت من خط الرميات الحرة، فيما كانت بورش واجوما يقدن محاولات الفتاة لتقليص الفارق، لكن جوانا حداد والنجار وجانسيت وتومبكينز وويليامز واصلن طرق سلة الفتاة من المحاور كافة، ليتقدمن في النصف الأول (58-43) بعدما حسمن الفترة الثانية (36-19).
وتقدم الفحيص سريعا في الفترة الثالثة (7-2) بنقطتين للنجار من رميتين حرتين مع سلتين لتومبكينز وويليامز من المسافة المتوسطة ونقطة من رمية إضافية للأخيرة، ليطلب مدرب الفتاة وقتا مستقطعا لإعادة ترتيب أوراقه، لكن ذلك لم يمنع تومبكينز وحداد وجانسيت وويليامز من مواصلة التسجيل، ليعززن تقدمهن في النتيجة الإجمالية (79-59) بعدما حسمن الفترة الثالثة (21-16).
وتبادلت ذكرى شحادة والحبيل التسجيل من خط الرميات الحرة مع انطلاقة الفترة الأخيرة، قبل أن تضيف ماسه النوباني سلة للفحيص من اختراق هجومي، فيما كانت بورش تسجل للفتاة من داخل القوس وخط الرميات الحرة، ليطلب مدرب الفحيص وقتا مستقطعا أعاد معه الخماسي الأساسي الذي بدأ فيه المباراة، ليضربن سلة الفتاة من المحاور كافة، ويساهمن بفوز الفحيص في النتيجة النهائية للمباراة (95-82) رغم تأخرهن بنتيجة الفترة (16-23).
وبرزت الأميركية بروكي ويليامز في اللقاء من جانب لاعبات الفحيص بتسجيلها 28 نقطة و5 متابعات و7 تمريرات حاسمة و3 ستيل بفاعلية 36، تليها أنجيلا تومبكينز بتحقيقها“الدبل دبل” مع تسجيلها 19 نقطة و11 متابعة و3 تمريرات حاسمة وستيل وبلوك شوت بفاعلية 27، وزاره النجار بتسجيلها 18 نقطة و7 متابعات وتمريرتين و2 بلوك شوت بفاعلية 25.

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