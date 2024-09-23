الفحيص يتخطى الفتاة الكويتي ويضرب موعدا مع العلا السعودي في نهائي السلة العربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان– نجح فريق نادي شباب الفحيص ببلوغ الدور النهائي للنسخة الخامسة والعشرين من بطولة الأندية العربية للسيدات بكرة السلة، بفوزه على فريق الفتاة الكويتي بنتيجة 95-82 (النصف الأول 58-43)، في لقاء جمعهما أمس بصالة الفحيص، ضمن الدور نصف النهائي.
ويلتقي الفحيص نظيره العلا السعودي في المشهد النهائي للبطولة العربية، الذي يقام الساعة 7 من مساء يوم غد، وذلك بعد فوزه على فريق كوسيدار الجزائري بنتيجة 63-54 (النصف الأول 29-17)، فيما سيلعب كوسيدار مع فريق الفتاة الكويتي بلقاء دور تحديد المركز الثالث“الميدالية البرونزية” والذي يقام الساعة 4:30 من مساء يوم غد أيضا.
الفحيص 95 الفتاة 82
اعتمد المدير الفني لفريق سيدات الفحيص نايف عصفور على خبرات المحترفة الأميركية بروكي ويليامز في ضبط تحركات رشا عبده وجوانا حداد حول القوس، مع تولي زاره النجار والمحترفة الأميركية انجيلا تومبكينز مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين، فيما كان المقدوني جورج كنجزيف المدير الفني لفريق الفتاة الكويتي يبدأ اللقاء معتمدا على سرعات المحترفتين بورش شيرلبول واجوما فرانك بإسناد من لاعباته المحليات سلوى الحبيل وشيخة عبدالله وليلى بهبهاني.
وشهدت الفترة الأولى سجالا نقطيا مثيرا بين لاعبات الفريقين، حيث تقدم الفحيص سريعا بسلتين للفحيص من داخل وخارج القوس للمحترفتين ويليامز وتومبكينز، فيما كانت اجوما وليلى تعيدان الفتاة إلى أجواء المباراة، قبل أن تعزز النجار وتومبكينز من تقدم الفحيص، فيما واصلت لاعبات الفتاة التسجيل، ليتقدمن في النتيجة (24-22).
وكشرت لاعبات الفحيص عن أنيابهن الهجومية في الفترة الثانية، فسجلت زاره النجار سلتين من المسافة البعيدة ومثلهما لتومبكينز من داخل القوس مع ثلاث نقاط لجانسيت من خط الرميات الحرة، فيما كانت بورش واجوما يقدن محاولات الفتاة لتقليص الفارق، لكن جوانا حداد والنجار وجانسيت وتومبكينز وويليامز واصلن طرق سلة الفتاة من المحاور كافة، ليتقدمن في النصف الأول (58-43) بعدما حسمن الفترة الثانية (36-19).
وتقدم الفحيص سريعا في الفترة الثالثة (7-2) بنقطتين للنجار من رميتين حرتين مع سلتين لتومبكينز وويليامز من المسافة المتوسطة ونقطة من رمية إضافية للأخيرة، ليطلب مدرب الفتاة وقتا مستقطعا لإعادة ترتيب أوراقه، لكن ذلك لم يمنع تومبكينز وحداد وجانسيت وويليامز من مواصلة التسجيل، ليعززن تقدمهن في النتيجة الإجمالية (79-59) بعدما حسمن الفترة الثالثة (21-16).
وتبادلت ذكرى شحادة والحبيل التسجيل من خط الرميات الحرة مع انطلاقة الفترة الأخيرة، قبل أن تضيف ماسه النوباني سلة للفحيص من اختراق هجومي، فيما كانت بورش تسجل للفتاة من داخل القوس وخط الرميات الحرة، ليطلب مدرب الفحيص وقتا مستقطعا أعاد معه الخماسي الأساسي الذي بدأ فيه المباراة، ليضربن سلة الفتاة من المحاور كافة، ويساهمن بفوز الفحيص في النتيجة النهائية للمباراة (95-82) رغم تأخرهن بنتيجة الفترة (16-23).
وبرزت الأميركية بروكي ويليامز في اللقاء من جانب لاعبات الفحيص بتسجيلها 28 نقطة و5 متابعات و7 تمريرات حاسمة و3 ستيل بفاعلية 36، تليها أنجيلا تومبكينز بتحقيقها“الدبل دبل” مع تسجيلها 19 نقطة و11 متابعة و3 تمريرات حاسمة وستيل وبلوك شوت بفاعلية 27، وزاره النجار بتسجيلها 18 نقطة و7 متابعات وتمريرتين و2 بلوك شوت بفاعلية 25.
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