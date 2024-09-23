Monday, 23 September 2024 08:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصراع العربي الإسرائيلي.. تساؤلات يكشف فيها الأرجنتيني برييجر‎ أكاذيب الصهيونية

9/23/2024 12:02:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- يقول الأكاديمي الأرجنتيني بيدرو برييجر مؤلف كتاب "الصراع العربي الإسرائيلي مئة سؤال وجواب"، إن هذا الكتاب يعد أول عمل أكاديمي في جمهورية الأرجنتين-حيث للصهيونية نفوذ سياسي واقتصادي بارز- يكشف بوضوح أكاذيب الحركة الصهيونية، بخاصة مقولتها الشهيرة "أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض"، كما يبين أن الكره نحو اليهود في الوقت الراهن ناجم عن الممارسات الإسرائيلية العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني، ويبرر عمليات المقاومة التي يقوم بها الفلسطينيون لتحرير الأراضي المحتلة.
ويوضح برييجر وهو أستاذ علم الاجتماع، في جامعة بوينس أيريس الحكومية، في تصديره للكتاب الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية، وقام بترجمته إبراهيم صالح ومراجعة وتدقيق أكسم فياض: إن الصراع العربي-الإسرائيلي يحظى باهتمام شعوب أميركا اللاتينية الناطقة باللغة الإسبانية، لكنها كغيرها من شعوب العالم تجهل حقائق هذا الصراع جراء سيطرة الصهيونية على مختلف وسائل الإعلام التي تحاول وصم المقاومة الفلسطينية بأنها مجموعة إرهابية تسعى إلى إلحاق ضربات موجعة بإسرائيل الدولة "الديمقراطية"، الوحيدة في الشرق الأوسط بحسب زعمهم.
ويقول المؤلف إن الكتاب يصف اتهام السلطات الإسرائيلية لكل من ينتقد ممارستها بـ"العداء للسامية"، ابتزاز فكري، مؤكدا على أن العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين هي "تطهير عرقي"، ويعدها أسوأ من ممارسات النظام العنصري السابق في جنوب أفريقيا.
ويوضح برييجر في كتابه الذي يتناول فيه مختلف جوانب الصراع العربي الإسرائيلي منذ بدايته في القرن التاسع عشر وحتى العقد الأول من الألفية الجديدة. إن الكتاب يدحض الرواية الإسرائيلية التي كانت تقول إن الفلسطينيين قد تخلوا عن أرضهم بناء على طلب من الحكومات العربية، مبينا أنها ثمرة للمجازر التي ارتكبتها الحركة الصهيونية بحق المدنيين العزل، وهو يفند الديمقراطية الإسرائيلية وينعتها بالديمقراطية الإثنية، ويعري حقيقة الأنظمة الإسرائيلية التي تعامل الفلسطينيين الذين تشبثوا في أرضهم ولم يغادرها في عام 1948، على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية، وتحرم سكان الأراضي المحتلة من أدنى حقوقهم.
ويشير المؤلف إلى مقولة "إن تسمية الدولة بـ(اليهودية)"، يتناقض مع المبادئ الأساسية للديمقراطية، كما يدحض زيف الادعاءات الصهيونية بشأن استخدام الفلسطينيين أطفالهم دروعا بشرية، وينتقد الكتاب أيضا تجاهل وسائل الإعلام العالمية للتظاهرات السلمية التي يقوم بها الفلسطينيون في مدن عدة، وذلك احتجاجا على الاحتلال الإسرائيلي، بينما تركز على العمليات الاستشهادية بهدف الإساءة للمقاومة الفلسطينية.
وفي تمهيد للكتاب يبين برييجر أنه ليس كتابا تنظيريا للصراع العربي-الإسرائيلي، بل هو ثمرة للعديد من الحوارات التي أجريت مع أشخاص كانوا يقتربون منه بحثا عن إجابات لأسئلة كثيرة، بعضها في منتهى السهولة، وأخرى بالغة التعقيد. هناك الكثير من الكتب التاريخية التي حللت الصراع وتفرعاته المتشعبة من المنظورين الإسرائيلي والفلسطيني.
ويقول المؤلف إن السؤال الذي يطرح لماذا هذا الكتاب من الأسئلة والأجوبة؟ الجواب إن هناك إجابات سهلة لأسئلة معقدة، مثل هذا النوع من الكتب يتضمن بعض المفاتيح المهمة التي تساعد على إزالة الشكوك الأكثر شيوعا. لا شك أن كل انتقاء فيه إجحاف، لأنه يحذف الكثير من الأفكار، لكن لابد من التوضيح أن هذا الكتاب لا يتناول قضية الشرق الأوسط بعامة، وإنما الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي بخاصة، فمئة سؤال لا يمكن أن تحيط بجوانب الصراع كله، لذا آمل أن يحفز القراء على مواصلة القراءة وسبر غور هذه القضية.
ويضيف المؤلف؛ تتجلى إحدى صعوبات دراسة الشرق الأوسط في أسلوب ترجمة ونقل الأسماء، مبينا أنه استخدم في هذا الكتاب قاعدة التهجئة من العربية أو العبرية إلى الإسبانية، وتفادى الإنجليزية أو الفرنسية، وهما اللغتان اللتان كثيرا ما تستخدمان في وسائل الإعلام، وقد تم إعداد الأسئلة بعد تبادل الأفكار مع أشخاص وأساتذة وطلاب كثر كانوا يطرحون استفساراتهم حول الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وخصوص طلاب قسم علم الاجتماع الخاص بالشرق الأوسط في جامعة بوينس آيرس.
وفي حديثه عن قيام دولة إسرائيل يقول برييجر: يرى الإسرائيليون إقامة دولة إسرائيل بمنزلة رد على الاضطهاد الذي تعرض له اليهود طوال تاريخهم، وهي الضمانة الوحيدة لئلا يتعرضون للملاحقة مرة أخرى. مبينا أن اليهود الأوروبيين-هم أصحاب فكرة إقامة الدولة اليهودية في القرن التاسع عشر- ولم يبدوا أي اهتماما يذكر بوجود شعب آخر في فلسطين، وتركز انشغالهم الأساسي على حل مشكلة الاضطهاد ضد اليهود.
وفي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، كم يقول المؤلف، بدأ آلاف اليهود يتوافدون إلى فلسطين وفي أذهانهم فقط إقامة دولة لليهود. وعندما شعر الفلسطينيون أن اليهود يريدون أن ينتزعوا وطنهم فلسطين، قاموا بمقاومتهم ومنعهم من تحقيق ذلك إلا أنهم لم يفلحوا. وهكذا ولدت دولة إسرائيل التي منحت أولئك اليهود هوية جديدة وعرفوا فيما بعد بالإسرائيليين أو اليهود الإسرائيليين.
ثم يتحدث برييجر عن ظهور الحركة الصهيونية التي ظهرت للعيان في أوروبا الغربية في أواسط القرن التاسع عشر ردا على حملات الاضطهاد التي كان يتعرض لها اليهود في أوروبا الغربية والشرقية، وقد عرفت نفسها بـ"حركة التحرير الوطني للشعب اليهودي"، حيث رأى مؤسسوها أن الطريق الوحيد للتخلص من معاداة "السامية"، هو تمركز يهود العالم في دولة واحدة، وكانوا يعتقدون أن كره اليهود أزلي ولا يمكن تفاديه.
ويوضح المؤلف أن الصهيونية واجهت مشكلتين أساسيتين منذ تأسيسها، الأولى أنها لم تحاول تأسيس دولة يهودية في مناطق من روسيا وبولونيا حيث كانت تتواجد فيها أغلبية يهودية، وكان بإمكانها أن تطالب بأرض لليهود استنادا إلى حق تقرير مصير الشعوب، والثانية أنها اقترحت إنشاء دولة في مكان لم يكن فيه عمليا شعب يهودي، ولم يكن بدون شعب، كما ادعت الحركة الصهيونية آنذاك.

MENAFN23092024000072011014ID1108702238

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث