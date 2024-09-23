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قائد الجيش: مستعدون لتنفيذ أي مهمة دفاعية لحماية حدود الأردن

9/23/2024 12:02:00 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أن القوات المسلحة الأردنية تواصل تطوير قدراتها الدفاعية والأمنية من خلال تسخير كافة الإمكانات والقدرات المتاحة وتحديث المعدات والأسلحة، إضافة إلى التدريب المستمر والفعال، بهدف رفع كفاءة وقدرات منتسبيها للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة اليوم الأحد، واجهة كتيبة حرس الحدود /٩ الملكية، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشمالية، وكان في استقباله قائد المنطقة.

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجازات حول سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية، والواجبات التي تنفذها تشكيلات ووحدات المنطقة، وخاصة وحدات لواء حرس الحدود/٢ ودوره في حماية الحدود ضمن منطقة المسؤولية لمنع عمليات التسلل والتهريب.

وفي سياق متصل، زار رئيس هيئة الأركان المشتركة واجهة كتيبة حرس الحدود/٨ الملكية، التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية، وكان في استقباله قائد المنطقة.

واستمع اللواء الركن الحنيطي من القادة المعنيين إلى إيجازات عن المهام والواجبات الموكولة إليهم، وصولاً إلى أعلى درجات الكفاءة والجاهزية.

وشدّد رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال الزيارتين على أهمية تسخير القدرات العسكرية والتكنولوجية لمواجهة التهديدات الحالية، والتركيز على توظيف مختلف الأسلحة لخدمة مهمة القوات المسلحة.

وجال رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال الزيارتين على واجهتي كتيبتي حرس الحدود، مبدياً إعجابه بالمستوى المتميز والدور الذي تقوم به قوات حرس الحدود في الدفاع عن أمن الوطن بكفاءة واقتدار.

والتقى اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية مرتبات الكتيبتين ونقل لهم تحيات واعتزاز جلالة القائد الأعلى، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها نشامى الجيش العربي في مختلف مواقعهم، وبالمعنويات العالية لدى مرتبات المنطقتين العسكريتين الشمالية والجنوبية، مؤكداً ضرورة بذل أقصى الجهود لحماية الوطن ومقدراته والوقوف صفاً واحداً في وجه كل مَن تسول له نفسه المساس بأمنه واستقراره.

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