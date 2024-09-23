الخارجية: لا زال العمل مستمرا للإفراج عن المعتقلين الأردنيين لدى الاحتلال

MENAFN - Alghad Newspaper) عمان- قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الدكتور سفيان القضاة انه ما زال العمل مستمرا للافراج عن الأردنيين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي حسين النعيمات ومصلح العودات .



وأضاف القضاة بتصريح لوكالة الأنباء الأردنية " بترا" أنه فور استلامهما ودخولهما الأراضي الأردنية سيتم الإعلان عن ذلك .

يشار الى ان النعيمات والعودات تم احتجازهما جراء حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين الذي تسيطر عليه إسرائيل في الثامن من شهر أيلول الحالي . -(بترا)