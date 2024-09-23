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الخارجية: لا زال العمل مستمرا للإفراج عن المعتقلين الأردنيين لدى الاحتلال

9/23/2024 12:02:00 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الدكتور سفيان القضاة انه ما زال العمل مستمرا للافراج عن المعتقلين الأردنيين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي حسين النعيمات ومصلح العودات .


وأضاف القضاة بتصريح لوكالة الأنباء الأردنية " بترا" أنه فور استلامهما ودخولهما الأراضي الأردنية سيتم الإعلان عن ذلك .
يشار الى ان النعيمات والعودات تم احتجازهما جراء حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين الذي تسيطر عليه إسرائيل في الثامن من شهر أيلول الحالي . -(بترا)

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