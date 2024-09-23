الخارجية: لا زال العمل مستمرا للإفراج عن المعتقلين الأردنيين لدى الاحتلال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الدكتور سفيان القضاة انه ما زال العمل مستمرا للافراج عن المعتقلين
الأردنيين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي حسين النعيمات ومصلح العودات .
وأضاف القضاة بتصريح لوكالة الأنباء الأردنية " بترا" أنه فور استلامهما ودخولهما الأراضي الأردنية سيتم الإعلان عن ذلك .
يشار الى ان النعيمات والعودات تم احتجازهما جراء حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين الذي تسيطر عليه إسرائيل في الثامن من شهر أيلول الحالي . -(بترا)
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