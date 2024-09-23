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اللجنة الوزارية المكلفة بشأن التطورات في غزة تعقد اجتماعا تنسيقيا

9/23/2024 12:02:00 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نيويورك- عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، اليوم الأحد، اجتماعاً تنسيقياً برئاسة وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله .
وحضر الاجتماع رئيس وزراء فلسطين ووزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى، و نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، ووزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني، ووزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان، ووزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي، ووزير الدولة في قطر الدكتور محمد الخليفي ، و الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، و الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.
ويأتي الاجتماع الوزاري قبيل انطلاق أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك لبحث سبل تكثيف التحرك العربي والإسلامي خلال أعمال الجمعية العامة بما يدعم الجهود الرامية إلى تفعيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ويكفل تلبية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق بتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات على رأسها جهود وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وإنهاء الكارثة الإنسانية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق. -(بترا)

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