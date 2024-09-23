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هل يقود التصعيد بين حزب الله والاحتلال إلى حرب كبرى؟

9/23/2024 12:02:00 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان - في ظل التصعيد الكبير من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد لبنان وحزب الله خلال الأيام الماضية، قال مراقبون إن المؤشرات الواقعية تشير إلى أن حزب الله لن يتحول إلى طريق المواجهة الشاملة مع إسرائيل رغم العدد الكبير من المصابين بين عناصره؛ لأن التجارب أثبتت أن إسرائيل وحزب الله يتعاملان بالمثل في الاشتباكات؛ أي عملية مقابل عملية، واستهداف مقابل استهداف.
وعلى وقع التصعيد المتصاعد إثر تبادل الهجمات بين الطرفين، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس إنه عازم على إعادة سكان الشمال إلى منازلهم سالمين، مضيفا "في الأيام القليلة الماضية، وجهنا لحزب الله سلسلة من الضربات لم يكن يتخيلها، إذا لم يفهم حزب الله الرسالة فأعد أنه سيفهمها".
وفي هذا الإطار، يقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية د. أيمن البراسنة، إن حزب الله اللبناني اعتبر عملية تفجير الأجهزة اللاسلكية بأنها أكبر اختراق أمني له وتعهد بالرد، لكن المؤشرات الواقعية تشير إلى أن الحزب لن يتحول إلى طريق المواجهة الشاملة مع الاحتلال بعد تلك العملية رغم العدد الكبير من المصابين بين عناصر الحزب، لأن التجارب أثبتت أن إسرائيل وحزب الله يتعاملان بالمثل في الاشتباكات؛ أي عملية مقابل عملية، واستهداف مقابل استهداف.
وتابع البراسنة: "رغم كثرة المصابين في عملية التفجيرات اللاسلكية، ورغم توعد حزب الله بالرد القوي، إلا أن الرد لن يكون بمثابة بداية لحرب شاملة بين الجانبين، ويدل على هذا الاستنتاج موقف وزير دفاع الاحتلال الحالي الذي يعارض فكرة المواجهة الشاملة مع حزب الله، لعدة أسباب، من بينها الإرهاق الذي اعترى الجيش الإسرائيلي في غزة".
وأضاف: "نفذت إسرائيل عملية تفجير أجهزة الاتصال اللاسلكي ردا على العملية التي نفذها حزب الله اللبناني في 25 آب (أغسطس) الماضي واستهدف فيها الوحدة 8200 المسؤولة عن تنفيذ الأعمال الاستخباراتية الإلكترونية، والتأمين السيبراني في الداخل الإسرائيلي، وعلى الرغم من قدراتها الفائقة والمزودة بأحدث الوسائل والتقنيات العالمية، نجح حزب الله في استهدافها، واعتبر ذلك ضربة كبيرة لإسرائيل".
وتابع: "من الواضح أن هدف الصهاينة من تفجيرات لبنان هو إيصال رسالة لحزب الله أن الوحدة التي استهدفها الحزب ما زالت تعمل بكل إمكانياتها وبكفاءة عالية، وتوجيه رسالة من إسرائيل لإيران التي أصيب سفيرها في تفجيرات الأجهزة اللاسلكية، وبث الخوف والقلق في نفوس عناصر حزب الله بأن إسرائيل قادرة على الوصول إليهم من خلال الأجهزة التي يتعاملون بها، وبأنها قادرة على الوصول إليهم بكل التقنيات والتكنولوجيا التي تمتلكها".
وقال إن هذه التفجيرات تقع ضمن المخطط الصهيوني الرامي لاتخاذ موقف تجاه جنوب لبنان لتأمين المستوطنات الإسرائيلية في الشمال، وهي إستراتيجية صهيونية واضحة منذ بدء الحرب على غزة، حيث بدأت بغزة ثم الضفة الغربية، ثم انتقلت الآن إلى جنوب لبنان، وتعهد حزب الله بالرد على هذه العملية ردا قويا، وإسرائيل تتحسب لسيناريوهات الرد في ظل وجود حشد كبير على الحدود الشمالية والمقابلة لحدود الجنوب اللبناني، خصوصا أن عمليات حزب الله المقبلة ستعد عمليات دفاع عن وجوده وليس إسنادا للمقاومة فحسب.
وتوقع البراسنة أن يكون رد حزب الله على هجمات الأجهزة اللاسلكية أقوى من سابقاته، في ظل الإصابات الكبيرة التي لحقته جراء التفجيرات.
واستكمل: "أوضح حزب الله منذ بداية أحداث طوفان الأقصى أنه لا يسعى لمواجهة شاملة، بل يهدف إلى حملة استنزاف محدودة لمساندة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وأكد أنه لن يوقف هذه الحملة إلا عندما تُوقف إسرائيل حربها العدوانية على القطاع، ولذلك فتح جبهة عسكرية محدودة ضد إسرائيل، انطلاقًا من مزارع شبعا التي تحتلها إسرائيل."
وتابع: "وفي المقابل، كان واضحًا منذ البداية أن أولوية حكومة بنيامين نتنياهو هي القضاء على حركة "حماس" وحكمها في القطاع، ولم ترغب في حرب شاملة مع حزب الله تشغلها عن تحقيق هذا الهدف، ناهيك عن أن الجيش الإسرائيلي لا يملك سوى سبع فرق قتالية، تم وضع خمس منها في القطاع، ولم يتبقّ لديه سوى فرقتين نشرهما على الحدود مع لبنان، علاوة على ذلك، حرص الطرفان، على عدم الانجرار إلى حرب شاملة، رغم ارتفاع وتيرة المواجهات بينهما".
وأضاف: "ثمة عوامل تدفع إسرائيل إلى شنّ حرب محدودة ضد حزب الله، يأتي في مقدمتها تزايد قوة حزب الله، كميًا ونوعيًا، مع مرور الوقت؛ أي أن الهدوء النسبي على الجبهة اللبنانية منذ عام 2006 لم يكن في صالح إسرائيل التي لا تقبل استمرار الوضع الأمني في الشمال على حاله، حيث تريد إبعاد قوات حزب الله عن الحدود، وإنشاء حزام أمني في جنوب لبنان، بحيث يتم إعادة المهجّرين الإسرائيليين إلى مستوطناتهم، واستعادة قوة الردع الإسرائيلي أمام خصومها وفي نظر مجتمعها، من خلال توجيه ضربة إلى حزب الله بهدف إضعافه عسكريًا، ومنع تكرار سيناريو عملية طوفان الأقصى من الحدود مع لبنان".
وأوضح البراسنة، أن ثمة عوامل أخرى تدفع إسرائيل إلى التردد بشأن الدخول في مواجهة عسكرية شاملة مع حزب الله، بسبب نشوء حالة من الردع المتبادل بينهما ناجمة عن نجاح الحزب في امتلاك ترسانة من الأسلحة الحديثة التي تعتبرها إسرائيل "كاسرة للتوازن"، حيث يمكن لتلك الأسلحة إلحاق أضرار جسيمة بالعمق الإسرائيلي.
وقال إن هذه الترسانة تشمل 150 ألف صاروخ على الأقل، إلى جانب آلاف المسيّرات من أنواع مختلفة تتضمن مسيّرات للتجسس، وأخرى انتحارية، وبعضها هجومية يمكنها الوصول إلى أماكن مختلفة داخل الكيان المحتل.
وتابع: "هذه القدرات تجعل إسرائيل تتحسب لاحتمال تكبّد خسائر فادحة في الأرواح والبنى التحتية في حال اندلاع حرب شاملة، لذلك، فضلت إسرائيل القيام بشنّ حرب محدودة ضد حزب الله بدلًا من التورط في حرب شاملة. كما يعاني الجيش الإسرائيلي الإنهاك، وتآكل معنوياته وضعف جاهزيته للقتال جرّاء حربه الطويلة في قطاع غزة."
وزاد: "لذلك يفضّل الجيش الإسرائيلي عدم التورط في حرب شاملة مع حزب الله ما دامت الحرب على قطاع غزة مستمرة، علاوة على ذلك، ستعارض الإدارة الأميركية شنّ إسرائيل حربًا شاملة ضد حزب الله، وستعمل على تشجيع الطرفين على عدم توسيع المواجهة بينهما بالطرق الدبلوماسية، ويمكن القول إن نتنياهو وقادة المؤسسة العسكرية والأمنية في إسرائيل لديهم خيارات صعبة بشأن الوضع على الحدود مع لبنان."
وتابع: "فمن ناحية، تواجه إسرائيل التهديد الذي يمثّله حزب الله لشمالها، ومن ناحية أخرى، تدرك حجم الخسائر الجسيمة التي قد تلحق بعمقها في حال شنّ الجيش هجومًا بريًا على لبنان، وهذه الاعتبارات تجعل فكرة الحرب الشاملة غير محتملة، خصوصا في ظل استمرار الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، وفي ظل معارضة أميركية للحرب الشاملة، ووضع داخلي إسرائيلي مأزوم ومنقسم".
من جهته، لا يعتقد النائب الأسبق الدكتور هايل الودعان الدعجة أن يتطور التصعيد الكبير من قبل الجيش الإسرائيلي ضد لبنان وحزب الله، إلى حرب شاملة، خاصة أن الجيش منهك ومتعب ولا يقوى على فتح جبهة أخرى والدخول في مواجهة مع حزب الله الذي يمتلك ترسانة أسلحة وصواريخ ومسيرات متطورة جدا يمكنها ضرب العمق الصهيوني بعد أن باتت سائر المناطق الإسرائيلية في مرمى نيرانه.
وتابع الدعجة: "في الوقت نفسه فإن حكومة الاحتلال، ومن خلال الاغتيالات التي تنفذها في صفوف حزب الله، إنما تسعى إلى تسويق أي انتصار لها بعد الإخفاقات والخسائر الكبيرة التي لحقتها من المقاومة في غزة تحديدا، والتي باتت ترهقها وتسبب لها الضغوط نتيجة مطالبتها من الداخل الإسرائيلي بوقف الحرب وعقد صفقة تبادل للأسرى."
واستكمل: " كما علينا ألا نغفل أن نتنياهو يسعى إلى توسيع نطاق الصراع وتحويله إلى حرب إقليمية، تماهيا من أهدافه الشخصية، ومحاولته إطالة عمر حكومته، وفي الوقت نفسه جر الولايات المتحدة إلى الحرب، مستغلا تواجد قواتها في المنطقة بكثرة."
بدوره، يقول رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات إن العلاقة تتدحرج بسرعة بين حزب الله وإسرائيل، وتتجه أكثر صوب الحرب من القبول بالمناوشات المحدودة والقصف المتبادل الذي ميز طبيعة المعارك بين الطرفين منذ الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وتزداد احتمالية الحرب بسبب سعي إسرائيل إلى تغيير قواعد الاشتباك بينها وبين حزب الله.
وتابع شنيكات: "يبدو أن الحرب ستتحول إلى مواجهة مباشرة في ضوء المعطيات الإسرائيلية الجديدة، التي تعتمد على السلوك الصهيوني الذي يبدأ بمواجهة بدون سقوف وضمن مراحل لتحقيق أهدافه، وعلى رأسها عودة المستوطنين إلى شمال فلسطين، وخاصة بعد تراجع زخم القتال في قطاع غزة، والسعي لإجبار حزب الله على الخروج إلى شمال نهر الليطاني، وإقامة سياج أمني جديد على غرار ما كان قبل عام 2006، فضلا عن تقليص قدرات الحزب بما يضمن عدم تشكيله تهديداً لإسرائيل، وإنهاء أي ربط بين جبهة الجنوب اللبناني وغزة."
وزاد: "في ضوء الأهداف الإسرائيلية المعلنة وضمن الإستراتيجيات والتكتيكات، يبدو أن إسرائيل شرعت في الحرب وضمن مراحل كما أسلفنا، بدءاً من تفجير البيجرات ومن ثم قتل كبار القادة العسكريين، ثم عمليات القصف الجوي المستمرة، بهدف إجبار حزب الله على القبول بالمقاربة الإسرائيلية، وضمن السقف الصهيوني."
وأضاف: "ولأن حزب الله رفض هذه المقاربة حتى الآن، ورفض فك الربط بينه وبين غزة، فإن إسرائيل ستتوسع في الحرب وصولاً إلى الاجتياح البري، وهذا يعني الدخول في حرب شاملة، وهو الخيار المرجح ما لم تتراجع إسرائيل أو حزب الله."

MENAFN23092024000072011014ID1108702231

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