البكار أمام أول اختبار وزاري.. ما مصير العمل والضمان؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي
عمان - مع تسلم وزير
العمل في الحكومة الجديدة خالد البكار مهام منصبه، يرى خبراء وناشطون في قطاع العمل، أن خلفية البكار الحزبية ستمنحه ثقة ومعرفة أكبر، على اعتبار أنه كان يشغل منصب أمين عام حزب تقدم، وهذا ما يضعه أمام اختبار كبير، خاصة وأن برنامج حزب تقدم ونهجه الديمقراطي كان ينتقد إقرار قوانين العمل والضمان الاجتماعي دون التشاور مع الجهات المعنية.
واتفق الخبراء في حديث لـ"الغد" على أن سحب قانوني العمل والضمان هو المطلب الجماعي للعاملين في القطاع، كونهما لم يحملا صفة الاستعجال وكانا بحاجة إلى نقاش أعمق.
وفي هذا الصدد، قال الناشط النقابي حاتم قطيش إن وجود مشروعي قانوني العمل والضمان الاجتماعي على طاولة مجلس النواب يعد أحد الاختبارات المبكرة لمنهجية عمل النواب في ظل وجود الأحزاب؛ وهما أيضاً اختبار لأول حكومة يتم تشكيلها في ظل وجود حزبي في مجلس النواب.
ورأى أنه "إذا ما تجاوزنا آلية اختيار وزير العمل لنسلط الضوء على آلية عمل هذا الوزير، وبالنظر إلى رؤية حزبه بترسيخ النهج الديمقراطي؛ فإنه لا أقل من أن نتوقع من الوزير سحب مشروعي قانوني العمل والضمان الاجتماعي كونهما لم يأتيا نتيجة نهج ديمقراطي، والمسارعة إلى إعلان حوار اجتماعي جاد مع الأطراف ذات العلاقة لصياغة مشروعي القانونين بنهج ديمقراطي يؤسس لمرحلة ونهج جديدين."
واستدرك بالقول: "إذا انقلب الوزير على رؤية حزبه في ترسيخ النهج الديمقراطي، فإن المتوقع من الأحزاب الاعتراض على آلية اقتراح مشروعي القانونين وردهما إلى الحكومة في رسالة واضحة بعدم قبول تجاوز إرادة الأحزاب ودورها في صياغة مشاريع القوانين من خلال حوار اجتماعي وطني حقيقي."
وبين قطيش أنه "في حال عدم سحب مشروعي القانونين من قبل وزير العمل والحكومة، وفي حال فشل المجلس بردهما إلى الحكومة وتم تحويلهما إلى لجنة العمل، فإن حراكاً حزبياً منظماً يجب أن يكون حاضراً وبقوة لحشد أصوات النواب داخل المجلس، وإخضاع مشاريع القانونين لحوارات اجتماعية مع جميع الجهات ذات العلاقة".
وقال إن ما نأمله من الأحزاب في المرحلة المقبلة ليس فقط رد مشاريع قانوني العمل والضمان الاجتماعي؛ بل التوقف عن سياسة الترقيع في هذه القوانين والتعديل بالقطعة، بل فتح هذه القوانين على مصراعيها وإشراك النقابات العمالية وممثلي العمال ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة لاقتراح قوانين عصرية منسجمة مع اتفاقيات العمل الدولية، وتحقق شروط العمل اللائق، وتوسع من مظلة الحمايات الاجتماعية.
بدوره، طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، وزير العمل الجديد بإعادة النظر في تعديلات قانون العمل ودراستها بشكل شمولي مع الاتحاد، وبمشاركة جميع أطراف الإنتاج وخبراء سياسات العمل، ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.
وقال الفناطسة إنّه "بغض النظر عن خلفية الوزير الحزبية الا أنه مطالب بسحب التعديلات الأخيرة على القانون".
وبين أن التعديلات المطروحة على قانون العمل، بعضها إيجابي، لكنها تضمّنت مواد فيها انتقاص من حقوق العمال، وتهديد لمصالحهم، كما أنها تؤثر سلبا على استقرار بيئة الأعمال وتلحق الضرر بمنظومة الاقتصاد الوطني.
وأوضح أنّ التعديلات التي طرأت على بنود الفصل التعسفي في العمل، وإنهاء عقد العمل غير المحدد المدة؛ لم تراع مصالح العمال وحقوقهم، ولها آثار سلبية على استقرار بيئة الأعمال وتوازن علاقات العمل، بشكل يفاقم ظاهرة البطالة، ويهدد الاستقرار الوظيفي للعاملين.
وأشار إلى أن التعديلات خفضت مدة تغيب العامل عن عمله دون سبب مشروع لعشرة أيام متصلة أو متقطعة خلال سنة واحدة، علما أن القانون الحالي ينص على مدة 20 يوما متقطعة. كما أنها أعطت وزارة العمل صلاحية إقرار الفصل التعسفي من عدمه للعامل وتحديد مستحقاته، خلافا للقانون الحالي الذي أعطى الصلاحية للقضاء وهو الضامن الأفضل للعامل.
ولفت إلى أن التعديلات أعطت صاحب العمل صلاحية الاستغناء عن خدمات 15 % من العمال لديه سنويا دون العودة إلى وزارة العمل، فيما القانون الحالي ينص على أنه لا يجوز تسريح أي عامل أو إعادة هيكلة للمؤسسة أو المصنع إلا بموافقة وزير العمل.
بدوره، تساءل خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي: "ماذا يمكن أن يفعل وزير العمل الجديد وهو يواجه مشروعي قانوني العمل والضمان الاجتماعي اللذين وافقت عليهما الحكومة السابقة وأحالتهما إلى ديوان التشريع تمهيداً للسير بإجراءات عرضهما على مجلس الأمة؟"
وبين الصبيحي أن مشروعي القانونين لا يحملان أي صفة استعجال، كما أنهما بحاجة إلى مناقشة أعمق وأوسع لإنضاجهما، لا سيما مشروع قانون الضمان، فثمّة بعض التعديلات لم تكن موفقة أبداً، وربما كانت لها انعكاسات سلبية على الحماية الاجتماعية أولاً ثم على المركز المالي لمؤسسة الضمان.
ورأى أن وزير العمل الجديد سيكون مضطراً، في وقت قريب، للدفع بمشروع قانون معدّل واسع لقانون الضمان، وأن هذا ربما يكون أهم كثيراً من مشروع القانون الموجود حالياً على طاولة ديوان التشريع.
وأضاف: "أرى أن من الحكمة سحب هذا المشروع، وإعادة دراسة التعديلات المدرجة فيه في سياق مراجعة شاملة لقانون الضمان، مستندة إلى نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة التي من المفترض أن تكون قد ظهرت نتائجها واتضحت مؤشراتها."
وقال: "أنصح الوزير بأن يخصص نصف وقته على الأقل لمؤسسة الضمان، وأن يدرس بعناية بالغة كافة ملفاتها وأنشطتها التأمينية والاستثمارية، ويطلب عقد جلسات عصف ذهني مكثفة لمناقشة ما تواجهه المؤسسة من تحديات كثيرة."
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