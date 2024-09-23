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البكار أمام أول اختبار وزاري.. ما مصير العمل والضمان؟

9/23/2024 12:02:00 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان - مع تسلم وزير العمل في الحكومة الجديدة خالد البكار مهام منصبه، يرى خبراء وناشطون في قطاع العمل، أن خلفية البكار الحزبية ستمنحه ثقة ومعرفة أكبر، على اعتبار أنه كان يشغل منصب أمين عام حزب تقدم، وهذا ما يضعه أمام اختبار كبير، خاصة وأن برنامج حزب تقدم ونهجه الديمقراطي كان ينتقد إقرار قوانين العمل والضمان الاجتماعي دون التشاور مع الجهات المعنية.
واتفق الخبراء في حديث لـ"الغد" على أن سحب قانوني العمل والضمان هو المطلب الجماعي للعاملين في القطاع، كونهما لم يحملا صفة الاستعجال وكانا بحاجة إلى نقاش أعمق.
وفي هذا الصدد، قال الناشط النقابي حاتم قطيش إن وجود مشروعي قانوني العمل والضمان الاجتماعي على طاولة مجلس النواب يعد أحد الاختبارات المبكرة لمنهجية عمل النواب في ظل وجود الأحزاب؛ وهما أيضاً اختبار لأول حكومة يتم تشكيلها في ظل وجود حزبي في مجلس النواب.
ورأى أنه "إذا ما تجاوزنا آلية اختيار وزير العمل لنسلط الضوء على آلية عمل هذا الوزير، وبالنظر إلى رؤية حزبه بترسيخ النهج الديمقراطي؛ فإنه لا أقل من أن نتوقع من الوزير سحب مشروعي قانوني العمل والضمان الاجتماعي كونهما لم يأتيا نتيجة نهج ديمقراطي، والمسارعة إلى إعلان حوار اجتماعي جاد مع الأطراف ذات العلاقة لصياغة مشروعي القانونين بنهج ديمقراطي يؤسس لمرحلة ونهج جديدين."
واستدرك بالقول: "إذا انقلب الوزير على رؤية حزبه في ترسيخ النهج الديمقراطي، فإن المتوقع من الأحزاب الاعتراض على آلية اقتراح مشروعي القانونين وردهما إلى الحكومة في رسالة واضحة بعدم قبول تجاوز إرادة الأحزاب ودورها في صياغة مشاريع القوانين من خلال حوار اجتماعي وطني حقيقي."
وبين قطيش أنه "في حال عدم سحب مشروعي القانونين من قبل وزير العمل والحكومة، وفي حال فشل المجلس بردهما إلى الحكومة وتم تحويلهما إلى لجنة العمل، فإن حراكاً حزبياً منظماً يجب أن يكون حاضراً وبقوة لحشد أصوات النواب داخل المجلس، وإخضاع مشاريع القانونين لحوارات اجتماعية مع جميع الجهات ذات العلاقة".
وقال إن ما نأمله من الأحزاب في المرحلة المقبلة ليس فقط رد مشاريع قانوني العمل والضمان الاجتماعي؛ بل التوقف عن سياسة الترقيع في هذه القوانين والتعديل بالقطعة، بل فتح هذه القوانين على مصراعيها وإشراك النقابات العمالية وممثلي العمال ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة لاقتراح قوانين عصرية منسجمة مع اتفاقيات العمل الدولية، وتحقق شروط العمل اللائق، وتوسع من مظلة الحمايات الاجتماعية.
بدوره، طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، وزير العمل الجديد بإعادة النظر في تعديلات قانون العمل ودراستها بشكل شمولي مع الاتحاد، وبمشاركة جميع أطراف الإنتاج وخبراء سياسات العمل، ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.
وقال الفناطسة إنّه "بغض النظر عن خلفية الوزير الحزبية الا أنه مطالب بسحب التعديلات الأخيرة على القانون".
وبين أن التعديلات المطروحة على قانون العمل، بعضها إيجابي، لكنها تضمّنت مواد فيها انتقاص من حقوق العمال، وتهديد لمصالحهم، كما أنها تؤثر سلبا على استقرار بيئة الأعمال وتلحق الضرر بمنظومة الاقتصاد الوطني.
وأوضح أنّ التعديلات التي طرأت على بنود الفصل التعسفي في العمل، وإنهاء عقد العمل غير المحدد المدة؛ لم تراع مصالح العمال وحقوقهم، ولها آثار سلبية على استقرار بيئة الأعمال وتوازن علاقات العمل، بشكل يفاقم ظاهرة البطالة، ويهدد الاستقرار الوظيفي للعاملين.
وأشار إلى أن التعديلات خفضت مدة تغيب العامل عن عمله دون سبب مشروع لعشرة أيام متصلة أو متقطعة خلال سنة واحدة، علما أن القانون الحالي ينص على مدة 20 يوما متقطعة. كما أنها أعطت وزارة العمل صلاحية إقرار الفصل التعسفي من عدمه للعامل وتحديد مستحقاته، خلافا للقانون الحالي الذي أعطى الصلاحية للقضاء وهو الضامن الأفضل للعامل.
ولفت إلى أن التعديلات أعطت صاحب العمل صلاحية الاستغناء عن خدمات 15 % من العمال لديه سنويا دون العودة إلى وزارة العمل، فيما القانون الحالي ينص على أنه لا يجوز تسريح أي عامل أو إعادة هيكلة للمؤسسة أو المصنع إلا بموافقة وزير العمل.
بدوره، تساءل خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي: "ماذا يمكن أن يفعل وزير العمل الجديد وهو يواجه مشروعي قانوني العمل والضمان الاجتماعي اللذين وافقت عليهما الحكومة السابقة وأحالتهما إلى ديوان التشريع تمهيداً للسير بإجراءات عرضهما على مجلس الأمة؟"
وبين الصبيحي أن مشروعي القانونين لا يحملان أي صفة استعجال، كما أنهما بحاجة إلى مناقشة أعمق وأوسع لإنضاجهما، لا سيما مشروع قانون الضمان، فثمّة بعض التعديلات لم تكن موفقة أبداً، وربما كانت لها انعكاسات سلبية على الحماية الاجتماعية أولاً ثم على المركز المالي لمؤسسة الضمان.
ورأى أن وزير العمل الجديد سيكون مضطراً، في وقت قريب، للدفع بمشروع قانون معدّل واسع لقانون الضمان، وأن هذا ربما يكون أهم كثيراً من مشروع القانون الموجود حالياً على طاولة ديوان التشريع.
وأضاف: "أرى أن من الحكمة سحب هذا المشروع، وإعادة دراسة التعديلات المدرجة فيه في سياق مراجعة شاملة لقانون الضمان، مستندة إلى نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة التي من المفترض أن تكون قد ظهرت نتائجها واتضحت مؤشراتها."
وقال: "أنصح الوزير بأن يخصص نصف وقته على الأقل لمؤسسة الضمان، وأن يدرس بعناية بالغة كافة ملفاتها وأنشطتها التأمينية والاستثمارية، ويطلب عقد جلسات عصف ذهني مكثفة لمناقشة ما تواجهه المؤسسة من تحديات كثيرة."

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