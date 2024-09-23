الملك يبحث جهود الأردن لتعزيز النمو الاقتصادي مع المدير العام لصندوق النقد الدولي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نيويورك - بحث جلالة الملك عبدالله الثاني في نيويورك، اليوم الأحد، مع المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، جهود الأردن لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار.
وتناول اللقاء، الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، سبل تنفيذ الأولويات الاقتصادية والتنموية الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال في الأردن، وتوفير فرص العمل، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكد جلالته استمرار المملكة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز منعة الاقتصاد في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة.
وأشار جلالة الملك إلى أهمية الشراكة مع صندوق النقد الدولي خلال السنوات الماضية، والدعم الذي يقدمه للبرامج الاقتصادية في الأردن.
وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والسفيرة الأردنية لدى واشنطن دينا قعوار.
--(بترا)
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