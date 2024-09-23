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الملك يبحث جهود الأردن لتعزيز النمو الاقتصادي مع المدير العام لصندوق النقد الدولي

9/23/2024 12:01:59 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نيويورك - بحث جلالة الملك عبدالله الثاني في نيويورك، اليوم الأحد، مع المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، جهود الأردن لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار.
وتناول اللقاء، الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، سبل تنفيذ الأولويات الاقتصادية والتنموية الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال في الأردن، وتوفير فرص العمل، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكد جلالته استمرار المملكة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز منعة الاقتصاد في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة.
وأشار جلالة الملك إلى أهمية الشراكة مع صندوق النقد الدولي خلال السنوات الماضية، والدعم الذي يقدمه للبرامج الاقتصادية في الأردن.
وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والسفيرة الأردنية لدى واشنطن دينا قعوار.
--(بترا)

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