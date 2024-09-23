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قصف به حزب الله حيفا وقاعدة جوية.. ما هو صاروخ فادي؟

9/23/2024 12:01:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشف حزب الله، عن صاروخ جديد استخدمه في قصف مناطق أعمق شمال فلسطين المحتلة، تصل إلى حيفا، في رده الأولي على مجازر الاحتلال، بحق اللبنانيين وغزة، خاصة تفجيرات البيجر.
وقال حزب الله في بيانه العسكري، بشأن استهداف مناطق بحيفا، في وقت متأخر مساء أمس وفجر اليوم إنه أطلق صواريخ من طراز فادي 1و2.

ويعد صاروخ فادي، بطرازيه المعلن عنهما، نسخة من صاروخ خيبر السوري، من طرازي M220 و M302، وهي صواريخ ظهرت في المقطع المصور لحزب الله في منشأة عماد 4 المحصنة قبل مدة.

والصاروخ هو استنساخ من الصاروخ الصيني، "دبل يو أس 2"، وسبق لحزب الله أن أطلق نسخة منه على الاحتلال في العدوان على لبنان عام 2006، وكانت النسخة عبارة عن صاروخ خيبر 1.

ويعتبر السلاح من الأنواع مختلفة المديات، والتي تتراوح ما بين 90-200 كيلومتر، وتحمل رؤوسا متفجرة بعشرات الكيلوغرامات، ويصل بعضها إلى نحو 145 كيلوغراما ليسبب دمارا كبيرا، لكنه من الصاروخ غير المزودة بنظام تحديد المواقع "جي بي أس".

من هو فادي الذي يحمل الصاروخ اسمه؟
يحمل الصاروخ اسم فادي، وهو القيادي فادي حسن طويل، شقيق القائد العسكري في حزب الله، وسام طويل الذي اغتاله الاحتلال قبل أشهر، في التصعيد الأخير.

وولد فادي طويل، عام 1969 في بيروت الغربية، وينحدر من بلدة خربة سلم جنوب لبنان، وانخرط في صفوف حزب الله عام 1982، وخضع لتدريبات عسكرية مختلفة، وشارك في العديد من العمليات ضد قوات الاحتلال، في بدايات اجتياح الاحتلال للبنان، وخاصة منطقة الشريط الحدودي مع فلسطين المحتلة.

اغتيل فادي خلال معارك مع قوات الاحتلال، ضمن ما أطلق عليه حزب الله، عمليات بدر الكبرى، في 30 أيار/مايو 1987، وبقيت جثته في أرض المعركة لمدة 8 أيام، قبل التمكن من استعادتها. (وكالات)

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