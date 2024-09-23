نتنياهو زعيم محاصر في حصن

بقلم: روبيك روزنطال 22/9/2024





المسلمة التي ترسخت في انتقاد يمكن تلخيصها تقريبا كما يلي: هو يرفض التوصل إلى وقف لإطلاق النار الذي يعني إطلاق سراح المخطوفين، لأنه يخشى من أن يقوم ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش بإسقاط الحكومة. كلما أنظر إلى خطوات هذا الشخص تظهر أمامي نتيجة مختلفة. ليس بسبب هذين الشخصين هو يرفض إنهاء الحرب. لو أنه كان يريد حقا الصفقة، لكان عرف كيف يديرهما جيدا. هو يعرف أنه لا يوجد لهما ما يبحثان عنه خارج الحكومة. لكنه هو الذي لا يريد. نتنياهو لا يريد التوصل إلى الصفقة وإنهاء الحرب في كل الجبهات، من خلال دافع أساسي أهم: هو يريد أن يمحي عار أكتوبر الذي التصق به. هو يعرف أن هذا التصق به ليس فقط لأن مذبحة 7 تشرين أول (أكتوبر) حدثت في فترة حكمه، بل بسبب الأسرار المكشوفة جدا، تعزيز حماس على حساب السلطة الفلسطينية. الثقة بتصور "هم مردوعون"، الذي كرره مرة تلو الأخرى. تجاهل الأزمة الوطنية في أعقاب الانقلاب النظامي. هو يؤمن بأنه كلما طالت الحرب فسيبتعد عنه عار المذبحة الذي يضاف إليه عار عدم إعادة المخطوفين وإخلاء الشمال من السكان. وستنسى حتى الانتخابات القادمة التي سيواصل فيها ألاعيبه الساحرة.

هذا الدافع العميق يفسر كل شيء. هو يفسر لماذا خرب كل عملية كان يمكن أن تقرب إعادة المخطوفين ووقف إطلاق النار، مهما كان مؤقتا: تهدئة في الجنوب، تهدئة في الشمال في أعقاب ذلك وعاره سيعود إلى مركز الخطاب العام ولن يكون له أي مكان يرميه فيه.

الخوف من أن ينكشف عاره هو أساس جريمته السياسية رقم 1. تحويل الجيش من شريك حيوي وموثوق إلى عدو. هكذا هو يعزز صورة "بيبي النصر المطلق" عن طريق إزاحة العار إلى الجيش "الذي لا يسمح له بالانتصار". حسب رأيه العار التصق أصلا بقادته ولا يمكن إزالته. بفضل ماكنة السم التي كانت تحت قيادته فإن الجيش لم يعد قوة الدفاع العبرية. الجيش هو فريسة سياسية سهلة له ولأبواقه.

على الطريق هو يدفع ثمنا باهظا، كل شيء يحاصره، لكن ذعر العار يساوي كل ذلك. الجملة الأخيرة التي قالها وبصدق كانت في الحديث مع الحنان دنينو، "أنا وحيد أمام الجميع". نتنياهو موجود في مزاج الزعيم المحاصر في الحصن، الذي لا يثق بأحد ولا أحد يثق به.

ربما هو في أعماقه يعرف أن هذه الحرب يجب أن تننتهي وأن نخرج منها وأن نفكر بمسار جديد. ولكنه لن يفعل كل ذلك لأنه يعرف بأنه في اليوم التالي للحرب ينتظره العار على الباب مع لجنة تحقيق أو بدونها.