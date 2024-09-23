نتنياهو زعيم محاصر في حصن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هآرتس
بقلم: روبيك روزنطال 22/9/2024
المسلمة التي ترسخت في انتقاد نتنياهو يمكن تلخيصها تقريبا كما يلي: هو يرفض التوصل إلى وقف لإطلاق النار الذي يعني إطلاق سراح المخطوفين، لأنه يخشى من أن يقوم ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش بإسقاط الحكومة. كلما أنظر إلى خطوات هذا الشخص تظهر أمامي نتيجة مختلفة. ليس بسبب هذين الشخصين هو يرفض إنهاء الحرب. لو أنه كان يريد حقا الصفقة، لكان عرف كيف يديرهما جيدا. هو يعرف أنه لا يوجد لهما ما يبحثان عنه خارج الحكومة. لكنه هو الذي لا يريد. نتنياهو لا يريد التوصل إلى الصفقة وإنهاء الحرب في كل الجبهات، من خلال دافع أساسي أهم: هو يريد أن يمحي عار أكتوبر الذي التصق به. هو يعرف أن هذا التصق به ليس فقط لأن مذبحة 7 تشرين أول (أكتوبر) حدثت في فترة حكمه، بل بسبب الأسرار المكشوفة جدا، تعزيز حماس على حساب السلطة الفلسطينية. الثقة بتصور "هم مردوعون"، الذي كرره مرة تلو الأخرى. تجاهل الأزمة الوطنية في أعقاب الانقلاب النظامي. هو يؤمن بأنه كلما طالت الحرب فسيبتعد عنه عار المذبحة الذي يضاف إليه عار عدم إعادة المخطوفين وإخلاء الشمال من السكان. وستنسى حتى الانتخابات القادمة التي سيواصل فيها ألاعيبه الساحرة.
هذا الدافع العميق يفسر كل شيء. هو يفسر لماذا خرب كل عملية كان يمكن أن تقرب إعادة المخطوفين ووقف إطلاق النار، مهما كان مؤقتا: تهدئة في الجنوب، تهدئة في الشمال في أعقاب ذلك وعاره سيعود إلى مركز الخطاب العام ولن يكون له أي مكان يرميه فيه.
الخوف من أن ينكشف عاره هو أساس جريمته السياسية رقم 1. تحويل الجيش من شريك حيوي وموثوق إلى عدو. هكذا هو يعزز صورة "بيبي النصر المطلق" عن طريق إزاحة العار إلى الجيش "الذي لا يسمح له بالانتصار". حسب رأيه العار التصق أصلا بقادته ولا يمكن إزالته. بفضل ماكنة السم التي كانت تحت قيادته فإن الجيش لم يعد قوة الدفاع العبرية. الجيش هو فريسة سياسية سهلة له ولأبواقه.
على الطريق هو يدفع ثمنا باهظا، كل شيء يحاصره، لكن ذعر العار يساوي كل ذلك. الجملة الأخيرة التي قالها وبصدق كانت في الحديث مع الحنان دنينو، "أنا وحيد أمام الجميع". نتنياهو موجود في مزاج الزعيم المحاصر في الحصن، الذي لا يثق بأحد ولا أحد يثق به.
ربما هو في أعماقه يعرف أن هذه الحرب يجب أن تننتهي وأن نخرج منها وأن نفكر بمسار جديد. ولكنه لن يفعل كل ذلك لأنه يعرف بأنه في اليوم التالي للحرب ينتظره العار على الباب مع لجنة تحقيق أو بدونها.
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