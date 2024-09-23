تهديدات المستوطنين تهجر فلسطينيين من قريتهم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هآرتس
بقلم: هاجر شيزاف 22/9/2024
معظم سكان قرية زنوتا في جنوب جبل الخليل تركوا القرية مرة أخرى في أعقاب تنكيل المستوطنين وبسبب القيود على البناء من قبل الإدارة المدنية، هذا رغم أن الدولة تعهدت للمحكمة العليا بالسماح للسكان بالعودة إلى القرية، ورغم قرار القضاة بأنه يجب على السلطات تطبيق القانون على المستوطنين في المكان. في أعقاب تعهد الدولة عاد سكان القرية إلى بيوتهم في نهاية شهر آب الماضي. ومنذ ذلك الحين، حسب دعوى بإهانة المحكمة تم تقديمها في يوم الأربعاء، فإن المستوطنين هاجموا السكان وقاموا بتهديدهم دون أن تحرك الشرطة ساكنا ضدهم.
المحامية قمر مشرقي أسعد من جمعية "حقل" قامت بتقديم الدعوى بذريعة أن الدولة تخرق تعهدها بالسماح للسكان بالعودة إلى مساكنهم وحمايتهم، الأمر الذي أدى إلى "ترانسفير ثانٍ" حسب قولها. في هذا الطلب كتب أنه منذ عودة السكان إلى زنوتا جاء مستوطنون مسلحون إلى القرية وقاموا بتطيير حوامات ومنعوا السكان من الرعي. رجال الشرطة الذين وصلوا إلى المكان، كتب في الطلب، رفضوا إخلاء المستوطنين من المكان وقالوا بأنه مسموح لهم التواجد هناك.
إضافة إلى ذلك فإن الإدارة المدنية لا تسمح للسكان بترميم المباني التي تم تدميرها بعد مغادرتهم للقرية في المرة السابقة. والإدارة تمنع السكان أيضا من إقامة في القرية عرائش للظل بذريعة أنه محظور البناء هناك لأن المكان هو موقع أثري. مؤخرا اقترحت الإدارة المدنية على سكان القرية الانتقال إلى منطقة تبعد 2 كم شمالا، مكان سيتم إعداده من أجلهم. الإدارة أبلغت السكان بأنهم إذا لم يوافقوا على هذا العرض ولم يعرضوا أي بديل فإن المباني في زنوتا سيتم هدمها.
الرأي القانوني لخبراء في القانون الدولي، الذي تم تقديمه في إطار الدعوى ضد إهانة المحكمة، ينص على أنه بسلوكها فإن الدولة تقوم بخرق القانون الدولي. رجال القانون البروفيسور ايال بنفنستي والبروفيسور آرنا بن نفتالي والبروفيسور الياف ليبليخ والبروفيسور دافيد كرمنتسر والبروفيسور يوفال شني، كتبوا في الرأي القانوني بأن الدولة خلقت ظروفا أجبرت السكان على المغادرة. وبذلك فقد شرحوا بأن الدولة قامت بخرق حظر الانتقال بالإكراه في ميثاق جنيف الرابع. رجال القانون أشاروا أيضا بأن الانتقال بالقوة لا يتم فقط باستخدام القوة، بل من خلال خلق ظروف تجبر الناس على المغادرة. وحسب رجال القانون توجد خشية من أن الانتقال بالإكراه هو جريمة حرب. وقد حذروا من أن رفض المحكمة العمل على منع طرد السكان يمكن أن يوفر سببا لتقديم المسؤولين للمحاكمة في محكمة العدل الدولية في لاهاي.
في شهر شباط (فبراير) الماضي فرضت الإدارة الأميركية عقوبة على المستوطن يانون ليفي من البؤرة الاستيطانية حفات متاريم، قرب قرية زنوتا، بذريعة أنه قام بقيادة مجموعة من المستوطنين هددت وهاجمت تجمعات فلسطينية في المنطقة من أجل ترك بيوتهم. وفي الدعوى التي قدمت للمحكمة في يوم الاربعاء الماضي جاء بأن ليفي استمر في إزعاج السكان عندما عادوا إلى المكان. في نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي فرضت الولايات المتحدة عقوبات أيضا على جمعية "حارس يهودا والسامرة". ضمن أمور أخرى تم الادعاء في القرار الأميركي بأنه بعد أن تم طرد الـ 250 شخصا، سكان زنوتا، قام المتطوعون في "حارس يهودا والسامرة" بوضع أسلاك شائكة حول القرية بهدف منع السكان من العودة.
من المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي جاء: "خربة زنوتا هي بؤرة فلسطينية أقيمت بشكل غير قانوني فوق موقع تاريخي مهم. في وقت لاحق بعد اندلاع الحرب ترك سكان البؤرة غير القانونية بيوتهم بذريعة أنه تم طردهم من هناك من قبل إسرائيليين يعيشون في المنطقة. في الإجراءات القانونية التي جرت من قبل السكان في المحكمة العليا أبلغت الدولة بأن المنطقة مدار الحديث غير مغلقة، وأنه إذا عادوا إلى المكان فان الجيش الإسرائيلي سيكون مستعدا لحماية نظامهم وأمنهم وحماية النظام والأمن في كل المنطقة. في نفس الوقت صممت السلطات في المنطقة على عدم قانونية البناء في المكان، وأنها تنوي العمل على تطبيق قوانين البناء في المكان حسب القانون، استمرارا للبيانات التي تم تقديمها للمحكمة في جلسات سابقة حول هذا الموضوع.
"منذ عودة السكان الفلسطينيين إلى المكان فإنهم في الجيش الإسرائيلي وفي الإدارة المدنية يعملون على الحفاظ على الأمن والنظام، بالتعاون مع شرطة إسرائيل، وهي الجهة المسؤولة عن معالجة الشكاوى حول خرق القانون من قبل إسرائيليين. في حالات العنف يمكن التوجه إلى الجهات المسؤولة وسيتم فحص الموضوع".
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