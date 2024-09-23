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تهديدات المستوطنين تهجر فلسطينيين من قريتهم

9/23/2024 12:01:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
بقلم: هاجر شيزاف 22/9/2024

معظم سكان قرية زنوتا في جنوب جبل الخليل تركوا القرية مرة أخرى في أعقاب تنكيل المستوطنين وبسبب القيود على البناء من قبل الإدارة المدنية، هذا رغم أن الدولة تعهدت للمحكمة العليا بالسماح للسكان بالعودة إلى القرية، ورغم قرار القضاة بأنه يجب على السلطات تطبيق القانون على المستوطنين في المكان. في أعقاب تعهد الدولة عاد سكان القرية إلى بيوتهم في نهاية شهر آب الماضي. ومنذ ذلك الحين، حسب دعوى بإهانة المحكمة تم تقديمها في يوم الأربعاء، فإن المستوطنين هاجموا السكان وقاموا بتهديدهم دون أن تحرك الشرطة ساكنا ضدهم.
المحامية قمر مشرقي أسعد من جمعية "حقل" قامت بتقديم الدعوى بذريعة أن الدولة تخرق تعهدها بالسماح للسكان بالعودة إلى مساكنهم وحمايتهم، الأمر الذي أدى إلى "ترانسفير ثانٍ" حسب قولها. في هذا الطلب كتب أنه منذ عودة السكان إلى زنوتا جاء مستوطنون مسلحون إلى القرية وقاموا بتطيير حوامات ومنعوا السكان من الرعي. رجال الشرطة الذين وصلوا إلى المكان، كتب في الطلب، رفضوا إخلاء المستوطنين من المكان وقالوا بأنه مسموح لهم التواجد هناك.
إضافة إلى ذلك فإن الإدارة المدنية لا تسمح للسكان بترميم المباني التي تم تدميرها بعد مغادرتهم للقرية في المرة السابقة. والإدارة تمنع السكان أيضا من إقامة في القرية عرائش للظل بذريعة أنه محظور البناء هناك لأن المكان هو موقع أثري. مؤخرا اقترحت الإدارة المدنية على سكان القرية الانتقال إلى منطقة تبعد 2 كم شمالا، مكان سيتم إعداده من أجلهم. الإدارة أبلغت السكان بأنهم إذا لم يوافقوا على هذا العرض ولم يعرضوا أي بديل فإن المباني في زنوتا سيتم هدمها.
الرأي القانوني لخبراء في القانون الدولي، الذي تم تقديمه في إطار الدعوى ضد إهانة المحكمة، ينص على أنه بسلوكها فإن الدولة تقوم بخرق القانون الدولي. رجال القانون البروفيسور ايال بنفنستي والبروفيسور آرنا بن نفتالي والبروفيسور الياف ليبليخ والبروفيسور دافيد كرمنتسر والبروفيسور يوفال شني، كتبوا في الرأي القانوني بأن الدولة خلقت ظروفا أجبرت السكان على المغادرة. وبذلك فقد شرحوا بأن الدولة قامت بخرق حظر الانتقال بالإكراه في ميثاق جنيف الرابع. رجال القانون أشاروا أيضا بأن الانتقال بالقوة لا يتم فقط باستخدام القوة، بل من خلال خلق ظروف تجبر الناس على المغادرة. وحسب رجال القانون توجد خشية من أن الانتقال بالإكراه هو جريمة حرب. وقد حذروا من أن رفض المحكمة العمل على منع طرد السكان يمكن أن يوفر سببا لتقديم المسؤولين للمحاكمة في محكمة العدل الدولية في لاهاي.
في شهر شباط (فبراير) الماضي فرضت الإدارة الأميركية عقوبة على المستوطن يانون ليفي من البؤرة الاستيطانية حفات متاريم، قرب قرية زنوتا، بذريعة أنه قام بقيادة مجموعة من المستوطنين هددت وهاجمت تجمعات فلسطينية في المنطقة من أجل ترك بيوتهم. وفي الدعوى التي قدمت للمحكمة في يوم الاربعاء الماضي جاء بأن ليفي استمر في إزعاج السكان عندما عادوا إلى المكان. في نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي فرضت الولايات المتحدة عقوبات أيضا على جمعية "حارس يهودا والسامرة". ضمن أمور أخرى تم الادعاء في القرار الأميركي بأنه بعد أن تم طرد الـ 250 شخصا، سكان زنوتا، قام المتطوعون في "حارس يهودا والسامرة" بوضع أسلاك شائكة حول القرية بهدف منع السكان من العودة.
من المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي جاء: "خربة زنوتا هي بؤرة فلسطينية أقيمت بشكل غير قانوني فوق موقع تاريخي مهم. في وقت لاحق بعد اندلاع الحرب ترك سكان البؤرة غير القانونية بيوتهم بذريعة أنه تم طردهم من هناك من قبل إسرائيليين يعيشون في المنطقة. في الإجراءات القانونية التي جرت من قبل السكان في المحكمة العليا أبلغت الدولة بأن المنطقة مدار الحديث غير مغلقة، وأنه إذا عادوا إلى المكان فان الجيش الإسرائيلي سيكون مستعدا لحماية نظامهم وأمنهم وحماية النظام والأمن في كل المنطقة. في نفس الوقت صممت السلطات في المنطقة على عدم قانونية البناء في المكان، وأنها تنوي العمل على تطبيق قوانين البناء في المكان حسب القانون، استمرارا للبيانات التي تم تقديمها للمحكمة في جلسات سابقة حول هذا الموضوع.
"منذ عودة السكان الفلسطينيين إلى المكان فإنهم في الجيش الإسرائيلي وفي الإدارة المدنية يعملون على الحفاظ على الأمن والنظام، بالتعاون مع شرطة إسرائيل، وهي الجهة المسؤولة عن معالجة الشكاوى حول خرق القانون من قبل إسرائيليين. في حالات العنف يمكن التوجه إلى الجهات المسؤولة وسيتم فحص الموضوع".

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