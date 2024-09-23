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على مسافة خطوة من حرب لبنان الثالثة

9/23/2024 12:01:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم
يوآف ليمور 22/9/2024

المحاولة الإسرائيلية لإخراج حزب الله عن التوازن بهدف تغيير الواقع في الشمال، توقع ضربات قاسية بالمنظمة في الأيام الأخيرة لكنها لم تؤد بعد إلى الانعطافة الاستراتيجية المرجوة. يبدو أنه رغم الضربة التي تلقاها حزب الله بأنه متمسك بسياسته ويبقي المعضلة إذا ما وبأي قدر يشدد الأعمال في الجانب الإسرائيلي في ظل خطر دائم للتدهور إلى معركة شاملة، ما يزال الطرفان يسعيان للامتناع عنها.
فتصفية إبراهيم عقيل قبل ثلاثة أيام استمرارا لهجمة أجهزة البيجر وأجهزة الاتصال المنسوبة لإسرائيل تدل على قدرة استخبارية وعملياتية مبهرة وعلى استعداد إسرائيلي لأخذ مخاطر كبيرة بمجرد الهجوم في بيروت. في المرة الأخيرة التي هاجمت فيها إسرائيل العاصمة اللبنانية، في تموز (يوليو) الماضي، في تصفية فؤاد شكر الذي كان الشخصية العسكرية الأعلى في المنظمة، كانت ردا على قتل 12 طفلا في مجدل شمس، وليست جزءا من تغيير السياسة كما يجري الآن.
واضح أن إسرائيل ترفع عن قصد الرهان إزاء حزب الله وتسعى إلى حشره في الزاوية كي يصل إلى اتفاق يسمح بإبعاد رجاله عن الحدود، وإعادة سكان الشمال إلى بيوتهم. هذا خط كفاحي يختلف جوهريا عن الطريقة المنضبطة والحذرة التي اتبعتها إسرائيل حتى الآن، وتنطوي على فضائل ونواقص على حد سواء.
فضائلها البارزة هي استعادة إسرائيل للمبادرة، في إلغاء سياسة المعادلات في الشمال للمناطق وطرق العمل المحددة والمحصورة وفي نزع ذخائر ذات مغزى من أيدي حزب الله. أما نواقصها، فهي في إضاعة أوراق كان يفترض أن تستخدمها إسرائيل في الحرب، وأساسا في إمكانية أن تحشر المنظمة في الزاوية وتبدأ حربا شاملة تكون أثمانها جسيمة في الجانب الإسرائيلي أيضا.
يبدو أن نصرالله في هذه الأثناء يمتنع عن ذلك. الإحساس الفوري هو رؤية عدم الرد الفوري من جانبه علامة ضعف. لكن يمكن تفسير الأمور بشكل مختلف أيضا. فبينما تبحث إسرائيل عن نتائج هنا والآن كي تغير الواقع في الشمال، مريح لحزب الله بالذات، أن يبقي الواقع كما هو – بمعنى أن يحتمل ثمن الضربة القاسية بالرجال وبالممتلكات والتي تفسر لديه كضرر تكتيكي أليم، لكن محتملا أن يبقي الإنجاز الاستراتيجي المتمثل بـ"احتلال" الجليل الذي يعد من ناحية إسرائيل أمرا لا يطاق.
وكان نصرالله قال هذا بطريقته في الخطاب الذي ألقاه يوم الجمعة الماضي، وأوضح فيه أن حزب الله سيواصل العمل على إسناد غزة، أي أن المحاولة الإسرائيلية لفصل الساحات لن تنجح. وحتى الهجمات المكثفة التي تلقاها الجليل أثناء السبت، كانت محاولة واضحة لإظهار أن أعمال إسرائيل الأخيرة لم تحرف حزب الله عن طريقه.
ومع ذلك قرر نصرالله أن يرفع قليلا مبلغ الرهان من جانبه أيضا، حين استعدت منظمته لتوسيع النار إلى منطقة حيفا والخليج – ما أدى أمس إلى تغيير في تعليمات الدفاع لسكان المنطقة.
وبذلك، ومع أنه يوجد في حالة دفاع واضحة في الأيام الأخيرة على خلفية الضربات التي تلقاها، يبقى حزب الله يده هي العليا وإسرائيل مطالبة أن تقرر كيف ستعمل لاحقا. وذلك بينما في الخلفية معركة ما تزال تجري في غزة وعمليات مكثفة في الضفة، وبينما تمارس عليها ضغط دولية شديدة – وأساسا من جانب الولايات المتحدة وفرنسا – للامتناع عن التصعيد في الشمال.
يخيل أن التهديد الأكثر فاعلية الذي يمكن لإسرائيل أن تستخدمه الآن هو اجتياح بري لجنوب لبنان ينزع من حزب الله لقبه الأغلى: "درع لبنان".
صحيح أن الجيش الإسرائيلي ألمح في الأيام الأخيرة في سلسلة منشورات رسمية إلى أن الاستعدادات للمعركة البرية استكملت، لكن المعضلة هنا واضحة على خلفية أثمان الحرب (التي استعد حزب الله إليها على مدى سنين في ظل تحصين المجال القروي في شمالي الحدود)، التخوف من الشتاء المقترب وبالطبع الإمكانية الواقعية في أن عملية برية ستخرج حزب الله عن التوازن وتؤدي إلى معركة شاملة، ترتبط بها إيران والميليشيات التي تعمل بتكليف منها في سورية، في العراق واليمن أيضا.
في قيادة المنطقة الشمالية يدفعون منذ بضعة أشهر لمثل هذه الخطوة، التي كبحها حتى الآن المستوى السياسي. يخيل أن إسرائيل ما تزال تمارس أعمالا مضادة لا تتضمن أرجلا واضحة على الأرض، أي أنها ستواصل محاولات نزع ذخائر ذات مغزى بالرجال وبالسلاح من حزب الله.
محظور الاستخفاف بهذه الضربات التي وزنها ثقيل في منظمة مركزية جدا كحزب الله. فقد تولى عقيل منصبه الحالي نحو 20 سنة وشكل بؤرة معرفة ذات مغزى والأنبوب الذي عبره فعل حزب الله نشاطه العملياتي. ولا بد أن تصفيته تصعب الأمور على المنظمة في سياقات التخطيط والتنفيذ للعمليات، بل وتنزع من نصر الله مستشارا قريبا ومخلصا، لكن هذه ليست خطوة محطمة للتوازن.
ومع ذلك، من المسلي أن نفكر بنصرالله المغرور والواثق بنفسه ينظر حوله بقلق على خلفية هجمة البيجر التي أحرقت أيضا محيطه القريب وعلى خلفية تصفية كبار رجالات منظمته. معقول أنه يفحص الآن كل شيء وكل شخص بتخوف واشتباه وكذلك أيضا بقلق عما ستكون الخطوة الإسرائيلية التالية وانطلاقا أيضا من نظرة أنانية إلى نفسه، كمن يتعرض في وقت ما إلى هجمة مشابهة. أفضل خبراء علم النفس في الموساد وشعبة الاستخبارات ينشغلون الآن في تحليل تأثير هذه الأحداث عليه في محاولة للفهم اذا كان ستشجعه على الاتفاق أو التصعيد.
في هوامش هذه الأمور، ثلاث ملاحظات واجبة: الأولى هي عن طريقة اتخاذ القرارات. فالخطوات الأخيرة لإسرائيل، الكفيلة بأن تؤدي إلى حرب شاملة تستوجب منظومة اتخاذ قرارات أوسع في القيادة السياسية من منظومة الثنائي نتنياهو – غالنت (مع ضم رون ديرمر وبشكل جزئي إسرائيل كاتس). حسب القانون، فإن المخول أن يأمر بشن الحرب هي الحكومة، التي حرمت من صلاحياتها ومن مسؤوليتها أيضا.
الملاحظة الثانية هي عن وزير الدفاع. مدهش التفكير أنه في الأسبوع الماضي فقط، كان نتنياهو يوشك على أن يأمر بإقالة غالنت كي يعين محله جدعون ساعر في خلطة سياسية.
مدهش أكثر التفكير أنه من ناحية نتنياهو التنحية والتعيين ما يزالان على جدول الأعمال في نهاية الأسبوع. خير فعل ساعر حين صفى أول من أمس، الفكرة وخير تفعل إسرائيل الآن اذا ما عادت للاهتمام بالأمر الأساس – الحرب ضد حزب الله – وليس بالخلطات السياسية وبالمناورات النتنة.
الملاحظة الثالثة هي عن المخطوفين. 101 إسرائيلي أحياء وأموال ما يزالون محتجزين في غزة، من دون حل في الأفق. دخول الولايات المتحدة إلى المصاف الأخير في السباق المتلاصق للانتخابات يقلص بشكل طبيعي مدى الانتباه الذي للإدارة العمل على صفقة، فيما أن مصر وقطر أيضا تجران إحباطا أو يأسا – إسرائيل بقيت وحدها من دون جواب على التحدي الأهم الذي تقف أمامه: كيف تعيد المخطوفين إلى الديار.

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