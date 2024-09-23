على مسافة خطوة من حرب لبنان الثالثة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إسرائيل هيوم
يوآف ليمور 22/9/2024
المحاولة الإسرائيلية لإخراج حزب الله عن التوازن بهدف تغيير الواقع في الشمال، توقع ضربات قاسية بالمنظمة في الأيام الأخيرة لكنها لم تؤد بعد إلى الانعطافة الاستراتيجية المرجوة. يبدو أنه رغم الضربة التي تلقاها حزب الله بأنه متمسك بسياسته ويبقي المعضلة إذا ما وبأي قدر يشدد الأعمال في الجانب الإسرائيلي في ظل خطر دائم للتدهور إلى معركة شاملة، ما يزال الطرفان يسعيان للامتناع عنها.
فتصفية إبراهيم عقيل قبل ثلاثة أيام استمرارا لهجمة أجهزة البيجر وأجهزة الاتصال المنسوبة لإسرائيل تدل على قدرة استخبارية وعملياتية مبهرة وعلى استعداد إسرائيلي لأخذ مخاطر كبيرة بمجرد الهجوم في بيروت. في المرة الأخيرة التي هاجمت فيها إسرائيل العاصمة اللبنانية، في تموز (يوليو) الماضي، في تصفية فؤاد شكر الذي كان الشخصية العسكرية الأعلى في المنظمة، كانت ردا على قتل 12 طفلا في مجدل شمس، وليست جزءا من تغيير السياسة كما يجري الآن.
واضح أن إسرائيل ترفع عن قصد الرهان إزاء حزب الله وتسعى إلى حشره في الزاوية كي يصل إلى اتفاق يسمح بإبعاد رجاله عن الحدود، وإعادة سكان الشمال إلى بيوتهم. هذا خط كفاحي يختلف جوهريا عن الطريقة المنضبطة والحذرة التي اتبعتها إسرائيل حتى الآن، وتنطوي على فضائل ونواقص على حد سواء.
فضائلها البارزة هي استعادة إسرائيل للمبادرة، في إلغاء سياسة المعادلات في الشمال للمناطق وطرق العمل المحددة والمحصورة وفي نزع ذخائر ذات مغزى من أيدي حزب الله. أما نواقصها، فهي في إضاعة أوراق كان يفترض أن تستخدمها إسرائيل في الحرب، وأساسا في إمكانية أن تحشر المنظمة في الزاوية وتبدأ حربا شاملة تكون أثمانها جسيمة في الجانب الإسرائيلي أيضا.
يبدو أن نصرالله في هذه الأثناء يمتنع عن ذلك. الإحساس الفوري هو رؤية عدم الرد الفوري من جانبه علامة ضعف. لكن يمكن تفسير الأمور بشكل مختلف أيضا. فبينما تبحث إسرائيل عن نتائج هنا والآن كي تغير الواقع في الشمال، مريح لحزب الله بالذات، أن يبقي الواقع كما هو – بمعنى أن يحتمل ثمن الضربة القاسية بالرجال وبالممتلكات والتي تفسر لديه كضرر تكتيكي أليم، لكن محتملا أن يبقي الإنجاز الاستراتيجي المتمثل بـ"احتلال" الجليل الذي يعد من ناحية إسرائيل أمرا لا يطاق.
وكان نصرالله قال هذا بطريقته في الخطاب الذي ألقاه يوم الجمعة الماضي، وأوضح فيه أن حزب الله سيواصل العمل على إسناد غزة، أي أن المحاولة الإسرائيلية لفصل الساحات لن تنجح. وحتى الهجمات المكثفة التي تلقاها الجليل أثناء السبت، كانت محاولة واضحة لإظهار أن أعمال إسرائيل الأخيرة لم تحرف حزب الله عن طريقه.
ومع ذلك قرر نصرالله أن يرفع قليلا مبلغ الرهان من جانبه أيضا، حين استعدت منظمته لتوسيع النار إلى منطقة حيفا والخليج – ما أدى أمس إلى تغيير في تعليمات الدفاع لسكان المنطقة.
وبذلك، ومع أنه يوجد في حالة دفاع واضحة في الأيام الأخيرة على خلفية الضربات التي تلقاها، يبقى حزب الله يده هي العليا وإسرائيل مطالبة أن تقرر كيف ستعمل لاحقا. وذلك بينما في الخلفية معركة ما تزال تجري في غزة وعمليات مكثفة في الضفة، وبينما تمارس عليها ضغط دولية شديدة – وأساسا من جانب الولايات المتحدة وفرنسا – للامتناع عن التصعيد في الشمال.
يخيل أن التهديد الأكثر فاعلية الذي يمكن لإسرائيل أن تستخدمه الآن هو اجتياح بري لجنوب لبنان ينزع من حزب الله لقبه الأغلى: "درع لبنان".
صحيح أن الجيش الإسرائيلي ألمح في الأيام الأخيرة في سلسلة منشورات رسمية إلى أن الاستعدادات للمعركة البرية استكملت، لكن المعضلة هنا واضحة على خلفية أثمان الحرب (التي استعد حزب الله إليها على مدى سنين في ظل تحصين المجال القروي في شمالي الحدود)، التخوف من الشتاء المقترب وبالطبع الإمكانية الواقعية في أن عملية برية ستخرج حزب الله عن التوازن وتؤدي إلى معركة شاملة، ترتبط بها إيران والميليشيات التي تعمل بتكليف منها في سورية، في العراق واليمن أيضا.
في قيادة المنطقة الشمالية يدفعون منذ بضعة أشهر لمثل هذه الخطوة، التي كبحها حتى الآن المستوى السياسي. يخيل أن إسرائيل ما تزال تمارس أعمالا مضادة لا تتضمن أرجلا واضحة على الأرض، أي أنها ستواصل محاولات نزع ذخائر ذات مغزى بالرجال وبالسلاح من حزب الله.
محظور الاستخفاف بهذه الضربات التي وزنها ثقيل في منظمة مركزية جدا كحزب الله. فقد تولى عقيل منصبه الحالي نحو 20 سنة وشكل بؤرة معرفة ذات مغزى والأنبوب الذي عبره فعل حزب الله نشاطه العملياتي. ولا بد أن تصفيته تصعب الأمور على المنظمة في سياقات التخطيط والتنفيذ للعمليات، بل وتنزع من نصر الله مستشارا قريبا ومخلصا، لكن هذه ليست خطوة محطمة للتوازن.
ومع ذلك، من المسلي أن نفكر بنصرالله المغرور والواثق بنفسه ينظر حوله بقلق على خلفية هجمة البيجر التي أحرقت أيضا محيطه القريب وعلى خلفية تصفية كبار رجالات منظمته. معقول أنه يفحص الآن كل شيء وكل شخص بتخوف واشتباه وكذلك أيضا بقلق عما ستكون الخطوة الإسرائيلية التالية وانطلاقا أيضا من نظرة أنانية إلى نفسه، كمن يتعرض في وقت ما إلى هجمة مشابهة. أفضل خبراء علم النفس في الموساد وشعبة الاستخبارات ينشغلون الآن في تحليل تأثير هذه الأحداث عليه في محاولة للفهم اذا كان ستشجعه على الاتفاق أو التصعيد.
في هوامش هذه الأمور، ثلاث ملاحظات واجبة: الأولى هي عن طريقة اتخاذ القرارات. فالخطوات الأخيرة لإسرائيل، الكفيلة بأن تؤدي إلى حرب شاملة تستوجب منظومة اتخاذ قرارات أوسع في القيادة السياسية من منظومة الثنائي نتنياهو – غالنت (مع ضم رون ديرمر وبشكل جزئي إسرائيل كاتس). حسب القانون، فإن المخول أن يأمر بشن الحرب هي الحكومة، التي حرمت من صلاحياتها ومن مسؤوليتها أيضا.
الملاحظة الثانية هي عن وزير الدفاع. مدهش التفكير أنه في الأسبوع الماضي فقط، كان نتنياهو يوشك على أن يأمر بإقالة غالنت كي يعين محله جدعون ساعر في خلطة سياسية.
مدهش أكثر التفكير أنه من ناحية نتنياهو التنحية والتعيين ما يزالان على جدول الأعمال في نهاية الأسبوع. خير فعل ساعر حين صفى أول من أمس، الفكرة وخير تفعل إسرائيل الآن اذا ما عادت للاهتمام بالأمر الأساس – الحرب ضد حزب الله – وليس بالخلطات السياسية وبالمناورات النتنة.
الملاحظة الثالثة هي عن المخطوفين. 101 إسرائيلي أحياء وأموال ما يزالون محتجزين في غزة، من دون حل في الأفق. دخول الولايات المتحدة إلى المصاف الأخير في السباق المتلاصق للانتخابات يقلص بشكل طبيعي مدى الانتباه الذي للإدارة العمل على صفقة، فيما أن مصر وقطر أيضا تجران إحباطا أو يأسا – إسرائيل بقيت وحدها من دون جواب على التحدي الأهم الذي تقف أمامه: كيف تعيد المخطوفين إلى الديار.
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