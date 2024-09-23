الأقصى في مرمى مخطط تقسيمه وتشريع الصلاة فيه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين
عمان- تعتزم الجماعات المتطرفة محاولة تنفيذ مخطط "تقسيم" المسجد الأقصى المبارك، بتنظيم الاقتحامات الواسعة لباحاته، ومطالبة حكومة الاحتلال بتأمين اقتطاع جزء منه لأداء الصلوات المزعومة فيه، بما يُنذر بزيادة الصدام مع الفلسطينيين، وتفجر الأوضاع في القدس المحتلة، والمنطقة برمتها.
وتسعى ما يسمى "جماعات الهيكل"، المزعوم، لاستغلال مراسم إحياء الأعياد اليهودية المزعومة خلال الفترة المقبلة لتكثيف نطاق الاقتحامات الحاشدة للمسجد الأقصى، ومحاولة تغيير الوضع القائم بالسماح للمستوطنين اليهود بإقامة صلواتهم التلمودية المزعومة في باحاته، أو اقتطاع جزء منه لذلك الغرض، مما يهدد بتقسيمه وإحكام السيطرة عليه.
ويقود المخطط الصهيوني الوزيران المتطرفان في حكومة الاحتلال، "ايتمار بن غفير" و"بتسلئيل سموتريتش"، وأعضاء في "كنيست" الاحتلال، وسط محاولاتهم "لتشريع" التقسيم والصلاة قانونياً، بدعم "بنيامين نتنياهو"، في إطار سياسة تهويد القدس المحتلة.
ولتحقيق ذلك؛ يُكثف المتطرفون اقتحاماتهم الواسعة لباحات المسجد الأقصى، من جهة "باب المغاربة"، والتي قادها أمس عضو "كنيست" الاحتلال، المتطرف "موشية فيخلن"، حيث اقتحم "الأقصى" برفقة عشرات المستوطنين، على شكل مجموعات، وأدى الصلاة المزعومة في المسجد.
كما ألقى المتطرف "فيخلن" كلمة في المسجد أكد فيها أهمية ما أطلق عليه "جبل الهيكل" وقدسيته "للشعب اليهودي"، مُدعياً بأنه "محور الحرب الجارية"، فضلاً عن حديثه حول "ضرورة توسيع نطاق التصعيد بسبب أهمية لبنان بالنسبة لهم"، وفق مزاعمه.
ونفذ المستوطنون المتطرفون جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوساً تلمودية مزعومة، بحماية قوات الاحتلال.
وفي مقابل تأمين اقتحامات المستوطنين والسماح لهم باقتحام المسجد الأقصى والصلاة داخله، فإن قوات الاحتلال تواصل فرض قيودها على دخول المصلين "للأقصى"، بفحص الهويات ومنع العديد من الدخول إلى المسجد.
وأمعنت قوات الاحتلال بالتنكيل بالفلسطينيين في القدس المحتلة، عبر اقتحام مخيم "شعفاط" أمس وتنفيذ حملة مداهمات لعشرات المحال التجارية، وتفتيشها وتخريب محتوياتها أو مصادرتها، والاعتداء على أصحابها المقدسيين.
وطبقاً للأنباء الفلسطينية؛ فقد قامت قوات الاحتلال، برفقة طواقم من ما يسمى بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، بمداهمة عشرات المحلات التجارية في أنحاء مخيم "شعفاط"، وتفتيشها والعبث والتخريب في محتوياتها، وتعليق إخطارات هدم واستدعاءات على عدد من المنشآت المقدسية.
وخلال عملية الاقتحام، أغلقت قوات الاحتلال الحاجز العسكري المقام عند مدخل المخيم الفلسطيني بالكامل، ومنعت الدخول إليه أو الخروج منه، مما تسبب في عرقلة حركة الفلسطينيين والتضييق عليهم.
ويأتي ذلك في إطار تصعيد قوات الاحتلال من اعتداءاتها واقتحاماتها لمدن الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة، والتي أدت لارتقاء الشهداء والجرحى الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال.
وفي أقل من 24 ساعة؛ ارتكب الاحتلال مجزرة أخرى بقصف جديد استهدف مدرسة ثانية تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وتؤوي النازحين الفلسطينيين، بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، مما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين، غالبيهم من الأطفال والنساء.
ويأتي قصف مدرسة "كفر قاسم" في مدينة غزة خلال أقل من 24 ساعة بعد مجزرة ارتكبها الاحتلال، أول من أمس، بقصف مدرسة "الزيتون"، جنوب شرق مدينة غزة، والتي استشهد بسببها 22 فلسطينياً، أغلبهم من الأطفال والنساء.
وقال "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، إن عدد المدارس المستهدفة من جيش الاحتلال ارتفع إلى 21 في قطاع غزة، منها 8 مدارس منذ بداية شهر أيلول (سبتمبر) الحالي، ما أدى لاستشهاد 267 فلسطينيًا وإصابة المئات بجروح.
ومؤخراً، صعّد الاحتلال من استهدافه الإجرامي لمدارس ومراكز الإيواء التي تضم آلاف العائلات الفلسطينية من قطاع غزة، بعد أن دُمرت منازلهم وأحياؤهم، واضطروا للنزوح تحت النار إليها، ظنًا منهم أنها آمنة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة إن الاحتلال "ارتكب ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 40 شهيداً، و 58 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".
وأشارت "الصحة الفلسطينية" إلى أنه "ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
وأفادت بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال إلى 41 ألفاً و431 شهيداً، و 95 ألفاً و 818 إصابة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
من جانبها، أكدت حركة "حماس"، أن الغارات الوحشية الصهيونية تتواصل على المدنيين العزل في قطاع غزة، حيث يرتكب جيش الاحتلال المجرم عدداً من المجازر، ويستهدف مدارس الإيواء بالقصف الإجرامي، وتكثيف استهداف الأحياء السكنية وخيام النازحين، والقصف على مخازن لوزارة الصحة جنوب القطاع".
وشددت "حماس"، في تصريح لها أمس، أن الجرائم الصهيونية المتواصلة وغير المسبوقة في التاريخ الحديث؛ تشكل انتهاكاً فاضحاً لكل القيم الإنسانية والقوانين الدولية، وإصراراً على استمرار الإبادة الجماعية الوحشية في قطاع غزة، وذلك بغطاء عسكري وسياسي تقدمه الإدارة الأميركية.
واعتبرت أن ذلك يضع الضمير الإنساني والمنظومة الدولية بكافة مؤسساتها، أمام اختبار أخلاقي وإنساني وقانوني، لمواجهة تغوُل الاحتلال الصهيوني، ووقف جرائمه، ومحاسبة قادته الإرهابيين، في ظل تصعيده الإجرامي بحق المدنيين في غزة، ومساعيه لتوسيع عدوانه بالمنطقة، بهدف كسر إرادة المقاومة، ومحاولة إخضاع المنطقة والهيمنة عليها.
ودعت "حماس" إلى الوحدة، وتصعيد المواجهة مع العدو الصهيوني المجرم على كافة الصُعُد وبشتى الوسائل، والعمل لكسر العدوان وإنهاء هذا المشروع الاستيطاني الفاشي.
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