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الأقصى في مرمى مخطط تقسيمه وتشريع الصلاة فيه

9/23/2024 12:01:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- تعتزم الجماعات المتطرفة محاولة تنفيذ مخطط "تقسيم" المسجد الأقصى المبارك، بتنظيم الاقتحامات الواسعة لباحاته، ومطالبة حكومة الاحتلال بتأمين اقتطاع جزء منه لأداء الصلوات المزعومة فيه، بما يُنذر بزيادة الصدام مع الفلسطينيين، وتفجر الأوضاع في القدس المحتلة، والمنطقة برمتها.
وتسعى ما يسمى "جماعات الهيكل"، المزعوم، لاستغلال مراسم إحياء الأعياد اليهودية المزعومة خلال الفترة المقبلة لتكثيف نطاق الاقتحامات الحاشدة للمسجد الأقصى، ومحاولة تغيير الوضع القائم بالسماح للمستوطنين اليهود بإقامة صلواتهم التلمودية المزعومة في باحاته، أو اقتطاع جزء منه لذلك الغرض، مما يهدد بتقسيمه وإحكام السيطرة عليه.
ويقود المخطط الصهيوني الوزيران المتطرفان في حكومة الاحتلال، "ايتمار بن غفير" و"بتسلئيل سموتريتش"، وأعضاء في "كنيست" الاحتلال، وسط محاولاتهم "لتشريع" التقسيم والصلاة قانونياً، بدعم "بنيامين نتنياهو"، في إطار سياسة تهويد القدس المحتلة.
ولتحقيق ذلك؛ يُكثف المتطرفون اقتحاماتهم الواسعة لباحات المسجد الأقصى، من جهة "باب المغاربة"، والتي قادها أمس عضو "كنيست" الاحتلال، المتطرف "موشية فيخلن"، حيث اقتحم "الأقصى" برفقة عشرات المستوطنين، على شكل مجموعات، وأدى الصلاة المزعومة في المسجد.
كما ألقى المتطرف "فيخلن" كلمة في المسجد أكد فيها أهمية ما أطلق عليه "جبل الهيكل" وقدسيته "للشعب اليهودي"، مُدعياً بأنه "محور الحرب الجارية"، فضلاً عن حديثه حول "ضرورة توسيع نطاق التصعيد بسبب أهمية لبنان بالنسبة لهم"، وفق مزاعمه.
ونفذ المستوطنون المتطرفون جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوساً تلمودية مزعومة، بحماية قوات الاحتلال.
وفي مقابل تأمين اقتحامات المستوطنين والسماح لهم باقتحام المسجد الأقصى والصلاة داخله، فإن قوات الاحتلال تواصل فرض قيودها على دخول المصلين "للأقصى"، بفحص الهويات ومنع العديد من الدخول إلى المسجد.
وأمعنت قوات الاحتلال بالتنكيل بالفلسطينيين في القدس المحتلة، عبر اقتحام مخيم "شعفاط" أمس وتنفيذ حملة مداهمات لعشرات المحال التجارية، وتفتيشها وتخريب محتوياتها أو مصادرتها، والاعتداء على أصحابها المقدسيين.
وطبقاً للأنباء الفلسطينية؛ فقد قامت قوات الاحتلال، برفقة طواقم من ما يسمى بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، بمداهمة عشرات المحلات التجارية في أنحاء مخيم "شعفاط"، وتفتيشها والعبث والتخريب في محتوياتها، وتعليق إخطارات هدم واستدعاءات على عدد من المنشآت المقدسية.
وخلال عملية الاقتحام، أغلقت قوات الاحتلال الحاجز العسكري المقام عند مدخل المخيم الفلسطيني بالكامل، ومنعت الدخول إليه أو الخروج منه، مما تسبب في عرقلة حركة الفلسطينيين والتضييق عليهم.
ويأتي ذلك في إطار تصعيد قوات الاحتلال من اعتداءاتها واقتحاماتها لمدن الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة، والتي أدت لارتقاء الشهداء والجرحى الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال.
وفي أقل من 24 ساعة؛ ارتكب الاحتلال مجزرة أخرى بقصف جديد استهدف مدرسة ثانية تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وتؤوي النازحين الفلسطينيين، بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، مما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين، غالبيهم من الأطفال والنساء.
ويأتي قصف مدرسة "كفر قاسم" في مدينة غزة خلال أقل من 24 ساعة بعد مجزرة ارتكبها الاحتلال، أول من أمس، بقصف مدرسة "الزيتون"، جنوب شرق مدينة غزة، والتي استشهد بسببها 22 فلسطينياً، أغلبهم من الأطفال والنساء.
وقال "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، إن عدد المدارس المستهدفة من جيش الاحتلال ارتفع إلى 21 في قطاع غزة، منها 8 مدارس منذ بداية شهر أيلول (سبتمبر) الحالي، ما أدى لاستشهاد 267 فلسطينيًا وإصابة المئات بجروح.
ومؤخراً، صعّد الاحتلال من استهدافه الإجرامي لمدارس ومراكز الإيواء التي تضم آلاف العائلات الفلسطينية من قطاع غزة، بعد أن دُمرت منازلهم وأحياؤهم، واضطروا للنزوح تحت النار إليها، ظنًا منهم أنها آمنة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة إن الاحتلال "ارتكب ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 40 شهيداً، و 58 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".
وأشارت "الصحة الفلسطينية" إلى أنه "ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
وأفادت بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال إلى 41 ألفاً و431 شهيداً، و 95 ألفاً و 818 إصابة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
من جانبها، أكدت حركة "حماس"، أن الغارات الوحشية الصهيونية تتواصل على المدنيين العزل في قطاع غزة، حيث يرتكب جيش الاحتلال المجرم عدداً من المجازر، ويستهدف مدارس الإيواء بالقصف الإجرامي، وتكثيف استهداف الأحياء السكنية وخيام النازحين، والقصف على مخازن لوزارة الصحة جنوب القطاع".
وشددت "حماس"، في تصريح لها أمس، أن الجرائم الصهيونية المتواصلة وغير المسبوقة في التاريخ الحديث؛ تشكل انتهاكاً فاضحاً لكل القيم الإنسانية والقوانين الدولية، وإصراراً على استمرار الإبادة الجماعية الوحشية في قطاع غزة، وذلك بغطاء عسكري وسياسي تقدمه الإدارة الأميركية.
واعتبرت أن ذلك يضع الضمير الإنساني والمنظومة الدولية بكافة مؤسساتها، أمام اختبار أخلاقي وإنساني وقانوني، لمواجهة تغوُل الاحتلال الصهيوني، ووقف جرائمه، ومحاسبة قادته الإرهابيين، في ظل تصعيده الإجرامي بحق المدنيين في غزة، ومساعيه لتوسيع عدوانه بالمنطقة، بهدف كسر إرادة المقاومة، ومحاولة إخضاع المنطقة والهيمنة عليها.
ودعت "حماس" إلى الوحدة، وتصعيد المواجهة مع العدو الصهيوني المجرم على كافة الصُعُد وبشتى الوسائل، والعمل لكسر العدوان وإنهاء هذا المشروع الاستيطاني الفاشي.

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