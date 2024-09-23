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الخيمة تصبح حلما.. شتاء غزة المرتقب يقض مضاجع النازحين

9/23/2024 12:01:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غزة- في مشهد قاس يعكس مأساة الفلسطينيين في قطاع غزة جراء الحرب الصهيونية، اجتاحت الأمطار الغزيرة خيام النازحين في مناطق عدة، لتزيد المآسي التي لم تتوقف عند هول القصف الصهيوني فحسب، بل فاقمت الظروف الجوية القاسية أيضا حجم الكارثة.
ويعيش نحو مليوني نازح فلسطيني في محافظات قطاع غزة، في ظروف معيشية قاسية، مع اقتراب حلول فصل الشتاء وموسم تساقط الأمطار، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
وفي 14 أيلول (سبتمبر) الحالي، أطلق المكتب الإعلامي نداء استغاثة عاجل، قال فيه إن "قطاع غزة مُقبل على كارثة إنسانية حقيقية بفعل دخول فصل الشتاء وظروف المناخ الصعبة، وبالتالي سيصبح 2 مليون إنسان بلا أي مأوى، وسيفترشون الأرض ويلتحفون السماء، بسبب اهتراء الخيام".
في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، يقف الشاب أحمد عبد اللطيف (34 عاما)، يائساً أثناء محاولاته تثبيت خيمته التي تطايرت أجزاء منها بفعل الأمطار الغزيرة.
ومنذ ما يقارب عام يعيش أحمد وعائلته في خيمة مهترئة لم تقو على الصمود أمام الأمطار الغزيرة.
ويكافح أحمد لحماية عائلته من مياه الأمطار التي اجتاحت الخيمة، وأغرقت ممتلكاتهم البسيطة من ملابس وفراش، ما يزيد من حجم المعاناة التي لم تفارقهم.
وبصوت يغمره اليأس، يقول أحمد: "معاناتنا مستمرة ولا أحد يحرك ساكنًا، والجميع يتلذذ بعذابات أطفالنا ونسائنا".
ويصف الفلسطيني المنكوب هذا العالم بأنه "ظالم ولا يمت للإنسانية بصلة، وإنما يدعيها فقط".
وتعبر كلمات الشاب النازح من مدينة غزة، عن الإحباط العميق الذي يشعر به آلاف النازحين الذين يعيشون في خيام لا تقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء.
وفي خيمة أخرى قريبة، تجلس الفلسطينية فاطمة (33 عامًا) على الأرض، منهمكة في حياكة خيمتها التي تمزقت جراء طول مدة استخدامها.
ويقف إلى جانبها زوجها خالد الذي يعمل في أحد البنوك المحلية، محاولًا إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الممتلكات التي اجتاحتها الأمطار.
وبصوت مليء بالغضب، يقول خالد: "زوجتي صحفية، وبدل أن تعد تقريرها الصحفي اليومي، ها هي اليوم تحيك خيمتنا التي تآكلت مع مرور الوقت".
ويوجه خالد دعوته للمجتمع الدولي والمؤسسات الانسانية قائلاً: "نطالب بوقف الحرب الصهيونية وإنهاء معاناة الفلسطينيين، خاصة النازحين الذين يعيشون في ظروف قاسية للغاية".
وأمام عمق المأساة، يتساءل الزوج: "إلى متى سنظل نتحمل هذا الوضع الكارثي؟".
ويصمت خالد برهة، ويواصل العمل مع زوجته في معالجة المشاكل التي ظهرت مع أول تساقط للأمطار قبل دخول فصل الشتاء.
أما الستينية رجاء يعقوب، فقد بدت معالم التعب والغضب على وجهها، لكنها تواسي نفسها بانتظار تحقق وعود دخول الخيام والشوادر الجديدة لتأمين خيمة، في مأساة تلخص حياة النازحين الذين أضحى حلمهم الحصول على خيمة.
وبملامح غاضبة ومستاءة، تعبّر الفلسطينية النازحة من مدينة غزة إلى مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، عن شعورها بالعجز أمام الظروف القاسية التي تعيشها هي وآلاف العائلات في غزة.
وتقول يعقوب: "الحال وصل إلى أسوأ مما يمكن تصوره، فالأمطار ليست سوى حلقة جديدة من سلسلة المآسي التي نعيشها كل يوم".
وتنظر إلى السماء كأنها تتساءل عن موعد انتهاء معاناة النازحين، داعية الله تعالى أن ينزل "الفرج القريب".
وفي شمال قطاع غزة، تزداد المعاناة في مراكز الإيواء والمدارس التي تحولت إلى ملاجئ مؤقتة، تكتظ بالنازحين الذين فقدوا منازلهم بفعل القصف الصهيوني المتواصل.
هذه المراكز، التي كانت مخصصة لتعليم الطلاب، تحولت إلى ملاذ للعائلات التي هربت من الموت لتواجه نوعًا آخر من المعاناة، لكنها لم تسلم أيضا من القصف الذي يلاحقهم حتى في مراكز النزوح.-(وكالات)

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