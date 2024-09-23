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ماذا يعني استهداف حزب الله حيفا المحتلة؟

9/23/2024 12:01:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم- يرى خبراء ومحللون سياسيون أن استهداف حزب الله اللبناني مدينة حيفا المحتلة يمثل تصعيدا غير مسبوق في المواجهة مع الكيان الصهيوني، ويشير إلى دخول الصراع مرحلة جديدة ذات أبعاد إستراتيجية.
ويؤكد المحللون أن هذا التطور يكشف عن قدرات متطورة لحزب الله وفشل المحاولات الصهيونية لإضعافه بشكل مؤثر، مشيرين في الوقت ذاته إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها الاحتلال في التعامل مع هذا التصعيد.
وأعلن حزب الله صباح امس أنه قصف مجمعا صهيونيا للصناعات العسكرية في شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ، في رد أولي على تفجيرات أجهزة البيجر واللاسلكي.
وأشار بيان للحزب إلى أنه استهدف "مجمعات الصناعات العسكرية لشركة رافائيل المتخصصة في الوسائل والتجهيزات الإلكترونية والواقعة في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2 والكاتيوشا".
وفي هذا السياق، يؤكد الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد حاتم كريم الفلاحي أن الضربة التي وجهت من قبل حزب الله استهدفت أهدافا ذات بعد إستراتيجي، مثل قاعدة جوية ومصانع لتصنيع أسلحة، معتبرا ذلك تطورا كبيرا جدا في عمليات المواجهة بين حزب الله والاحتلال.
ويشير الفلاحي إلى أن إسرائيل كانت قد وجهت في الفترة الماضية ضربات متعددة لحزب الله استهدفت فيها العصب المركزي للتنظيم، حيث طالت هذه الضربات مقتل الكثير من القيادات وضرب مفاصل مهمة تتعلق بمسألة الاتصالات ومنظومة القيادة والسيطرة.
وكان الهدف من هذه الضربات -بحسب الفلاحي- إضعاف الروح المعنوية والقدرات العسكرية لحزب الله بشكل كبير، معتبرا أن ضربات الحزب اليوم تعطي دلالة واضحة على أن ضربات الاحتلال وإن كانت أثرت على البنية التنظيمية لحزب الله لكن الحزب استطاع تجاوزها.
ويرى الفلاحي أن تنفيذ هذه الضربات تم على الرغم من أن المنطقة تحت رقابة الأقمار الصناعية وطائرات الاستطلاع والمسيّرة التي تنقل صورة لكل المناطق التي توجد في لبنان، وبالتالي هناك صعوبة في عملية الإطلاق والوصول.
من جانبه، يرى الدكتور علي أحمد الكاتب والباحث والمحلل السياسي اللبناني أن الاحتلال في هذه المعركة المستمرة منذ شهور مرت بكثير من المحطات التي ذهبت فيها بعيدا لتصعيد الجبهة مع لبنان، مضيفا أن المنطقة الآن أمام مشهد جديد بدأ الأسبوع الماضي.
ويعتقد أحمد أن الاحتلال اليوم أمام تحدٍ جديد في الشكل، وهو الذهاب بعيدا في حرب واسعة مع لبنان قد تذهب إلى حرب إقليمية هو ليس جاهزا لها، ويعتبر أن التكلفة عالية جدا لا يمكن تحملها، إضافة إلى أن الجدوى والأهداف التي سيضعها الاحتلال لهذه الحرب لن تتحقق.
ويشير أحمد إلى أن حزب الله كان يعرف أن الاحتلال سيذهب إلى هذا النوع من التصعيد لدخوله هذه الحرب، وأن هناك الكثير من التضحيات التي سيدفعها، فوضع خطة للتعامل معها ولتجاوز الأمر خلال ساعات.
ويرى أن حزب الله منذ اغتيال عماد مغنية اعتبر أن كل شخص في سلّم القيادة معرض للاستشهاد في أي محطة من المحطات، ومن ثم كان يعد العدة بعدد كبير من الكوادر لتكون قيادات بديلة، وهو ما ساعده على تجاوز ضربة استهداف القيادات.
أما الخبير في الشأن الصهيوني مهند مصطفى فيرى أن إدخال حيفا للمعادلة كان متوقعا للاحتلال، فهي تعيش في وهم أنها تستطيع من خلال ضربة أو ضربتين خلال أيام أن تقضي على قدرات حزب الله.
ويضيف مصطفى أن التقديرات الصهيونية تشير إلى أن قدرات حزب الله كبيرة جدا، وأن لديه تجربة عسكرية كبيرة جدا وقادر على أن يرد على الاحتلال حتى حيفا جنوبا وليس شمالا فقط.
ويشير مصطفى إلى أن الكيان المحتل يدرك تماما أنه لن يستطيع أن يخضع حزب الله عسكريا، وأنه غير متوهم أنه يستطيع منع صواريخ حزب الله.
ويرى في هذا السياق أن الاحتلال لا يملك رؤية واضحة لهذه العمليات العسكرية، مضيفا أن الكيان الصهيوني ذاهب للتوسيع بهدف سياسي داخلي بحت، لأن بنيامين نتنياهو وحكومته موجودون تحت ضغط داخلي شديد جدا على نطاقين، المطالبة بتحرير الأسرى في غزة وإعادة سكان الشمال.
ويلفت مصطفى إلى أن قرابة 100 ألف صهيوني نزحوا عن بيوتهم وبلداتهم، وهذا عدد كبير جدا لم تعد الحكومة الاحتلالية تتحمل ضغط استمرار نزوحهم، وكان التعويل أنه يمكن حل ذلك من خلال الاتفاق في غزة، لكن نتنياهو لا يريد ذلك، ولذلك ذهب إلى هذا التصعيد حتى يحيد هذا الضغط.
ويشير مصطفى كذلك إلى التداعيات الاقتصادية الصعبة على إسرائيل في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه، وهي تعطيل ربع القوة التشغيلية في الاقتصاد الصهيوني وتوقف 700 ألف موظف وعامل إسرائيلي عن العمل، وهو ما لا يمكن للاحتلال استمرار تحمله.-(وكالات)

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