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حزب الله يوقع قتلى وجرحى في صفوف الاحتلال

9/23/2024 12:01:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن حزب الله اللبناني في بيانات صادرة منتصف الليلة، أنه استهدف مواقع عدة للاحتلال يوم الأحد، دعما للشعب الفلسطيني الصامد في غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريف.
و ‎استهدف مقاتلو حزب الله ‏ موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً ‏مباشرة، وموقع معيان باروخ بالأسلحة الصاروخية وأصابوه ‏إصابةً مباشرة.‏

كما استهدف حزب الله موقع الرادار في مزارع ‏شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.

كما أعلن حزب الله أنه "بعد مراقبة ‏ومتابعة لقوات العدو في موقع المرج، وعند رصد دبابة ميركافا داخل الموقع استهدفها مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية بصاروخ موجّه أصابها بشكل مباشر وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح".

وبحسب بيان صادر عن حزب الله، فإنه "بعد مراقبة ‏ومتابعة لقوات العدو في موقع جل العلام، وعند رصد مجموعة من الجنود تتحرّك داخل الموقع، ‏استهدفهم مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعيّة وأصابوهم إصابة مباشرة".

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