حزب الله يوقع قتلى وجرحى في صفوف الاحتلال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن حزب الله اللبناني في بيانات صادرة منتصف
الليلة، أنه استهدف مواقع عدة للاحتلال يوم الأحد، دعما للشعب الفلسطيني الصامد في
غزة وإسنادا لمقاومته
الباسلة والشريف.
و استهدف مقاتلو
حزب الله موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة، وموقع معيان
باروخ بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.
كما استهدف حزب الله موقع
الرادار في مزارع
شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.
كما أعلن حزب الله أنه
"بعد مراقبة ومتابعة لقوات العدو في موقع المرج، وعند رصد دبابة ميركافا
داخل الموقع استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ موجّه أصابها بشكل مباشر
وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح".
وبحسب بيان صادر عن
حزب الله، فإنه "بعد مراقبة ومتابعة لقوات العدو في موقع جل العلام، وعند
رصد مجموعة من الجنود تتحرّك داخل الموقع، استهدفهم مجاهدو المقاومة الإسلامية
بقذائف المدفعيّة وأصابوهم إصابة مباشرة".
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